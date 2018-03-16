В Самаре предложено пустить грузовые поезда в обход, в направлении Кинель – Безенчук. Этот вопрос в четверг, 15 марта, обсуждался в Самарской губдуме на комитете по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции.
Новую схему движения грузовых поездов могут апробировать во время ЧМ-2018, сообщает пресс-служба губдумы. Необходимо рассмотреть возможность снижения скорости поездов при движении через населенные пункты Самарской области, считает председатель комитета Юрий Шевцов.
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Неуправляемый «ВАЗ-2110» сбил своего водителя и устроил «домино» в Самаре
В Самаре на Металлурге вазовская «десятка» сбила собственного водителя. После наезда на человека неуправляемая машина устроила «ДТП-домино». ДТП произошло в четверг, 15 марта, на улице Строителей около 93-го дома.
По данным полицейских, 48-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2110» вышел из салона на улицу …
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16 марта 2018, 02:32
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В блогах: почему в маршрутках Самары принято платить при входе?
Блогер tornader задается философским вопросом: «Почему в «материковой» Самаре в маршрутках принято платить при входе»?
Автор считает, что это неудобно по ряду причин: лишний трафик в салоне, либо толпа у входа.
«Маршрутка может сломаться/попасть в аварию и не …
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16 марта 2018, 02:14
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С 25 марта увеличится количество авиарейсов в Екатеринбург из Самары
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16 марта 2018, 01:50
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Коммунальщиков уличили в плохой уборке снега на улицах Самары
Прокуратура Промышленного района Самары уличила МП «Благоустройство» в нарушении требований законодательства о безопасности дорожного движения. Сотрудники надзорного ведомства выявили снежные валы на дорогах и плохо очищенные остановки. Неудовлетворительный уход привел к сужению проезжей части, а также к формированию снежных куч …
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16 марта 2018, 01:04
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В Россию разрешили ввезти немецкий газон для матчей ЧМ-2018 на «Самара Арене»
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16 марта 2018, 12:58
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Пассажирами для испытания новой трамвайной ветки стали чиновники из Самары
Новую трамвайную ветку к стадиону ЧМ-2018 «Самара Арена» планируют ввести в эксплуатацию уже в апреле, сообщили в правительстве Самарской области. Сейчас проводятся испытания. В четверг, 15 марта, пассажирами тестового трамвая стали чиновники и журналисты.
Вагоны с пассажирами будут проходить через почти …
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16 марта 2018, 11:39
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Четыре улицы станут пешеходными на время ЧМ-2018 в Самаре
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16 марта 2018, 10:57
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500 таксомоторов аккредитуют для работы во время ЧМ-2018 в Самаре
Как сообщает министерство транспорта, количество аккредитованных такси составит 500 автомобилей. Аккредитация даст право въезжать на стоянки и посадочные площадки, расположенные вблизи стадиона и мест проведения фестиваля болельщиков. Данные об аккредитованных автомобилях будут занесены в специальную базу, которая будет использоваться диспетчерской …
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15 марта 2018, 05:14
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Железнодорожники разрабатывают программу для поиска забытых вещей
Федеральная пассажирская компания решила ускорить поиск забытых вещей. Для этого предприятие разрабатывает специальное компьютерное приложение. Об этом журналистам рассказал глава ФПК Петр Иванов, сообщает Российская газета.
По словам Иванова, сейчас поиски забытых вещей занимают много времени. Сначала сообщение …
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16 января 2018, 10:23
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Билеты на предновогодние поезда в Самару почти распроданы
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19 декабря 2017, 04:54
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Регистрация болельщиков ЧМ-2018 на спецпоезда открыта с 18 декабря
В понедельник, 18 декабря, открылась регистрация на специальные поезда для болельщиков ЧМ-2018.
«Для получения права на бесплатный проезд в специальных дополнительных поездах болельщикам необходимо приобрести билеты на матчи ЧМ-2018 и оформить паспорт болельщика - персонифицированную карту зрителя Fan ID. …
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18 декабря 2017, 08:09
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Машинисты отдыхают: Первый в мире поезд-беспилотник совершил перевозку в Австралии
Представители австралийской горнодобывающей корпорации Rio Tinto объявили, что принадлежащий ей грузовой состав осуществил первую перевозку в полностью автономном режиме. В компании говорят, что эксплуатируют поезда в автономном режиме с января этого года, однако на них всегда для подстраховки были машинисты.
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4 октября 2017, 03:10