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«Бункер S» Эфир передачи от 19 июня 2018г 
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Пьяный самарец насмерть сбил девушку на скорости 157 км в час и уехал

Пьяный самарец насмерть сбил девушку на скорости 157 км в час и уехал

В Самаре направлено в суд уголовное дело 24-летнего автомобилиста – в феврале 2018 года он сбил насмерть молодую женщину 1982 года рождения. При этом, согласно материалам уголовного дела, водитель был пьян. ДТП произошло на 19 километре Московского шоссе напротив дома 

20 июня 2018, 11:48
Автомобиль с тремя трупами обнаружен в кювете в Борском районе

Автомобиль с тремя трупами обнаружен в кювете в Борском районе

Вчера, 11 июня, вечером в кювете на обочине автотрассы в Борском районе был обнаружен автомобиль с тремя погибшими.
 
Причины трагедии устанавливают сотрудники полиции. На этот час неизвестно при каких обстоятельствах была обнаружена машина.
 
Предположительно, среди погибших несовершеннолетних нет, 
12 июня 2018, 05:09
Автоледи разозлилась на сожителя и задавила его «Маздой» в Сызрани

Автоледи разозлилась на сожителя и задавила его «Маздой» в Сызрани

В Сызрани правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах гибели 32-летнего мужчины. Он попал в местную больницу в конце мая. У пациента была тяжелая травма головы. Через несколько дней после госпитализации он умер. По предварительным данным, травму мужчина получил в результате ссоры 

8 июня 2018, 03:57
Водитель фуры насмерть сбил пенсионера и уехал с места ДТП в Самаре

Водитель фуры насмерть сбил пенсионера и уехал с места ДТП в Самаре

В Самаре неизвестный водитель насмерть сбил человека на пересечении Заводского шоссе и улицы XXII Партсъезда и скрылся с места ДТП. Это произошло в четверг, 31 мая, около часа дня. По предварительным данным, на пенсионера, переходившего дорогу в неположенном месте, наехала 
31 мая 2018, 03:09
Женщине поездом отрезало стопу и кисть руки в Самарской области

Женщине поездом отрезало стопу и кисть руки в Самарской области

2 мая произошло очередное ЧП на железной дороге в Самарской области. В 13:58 на станции «Кротовка» поезд сбил 75-летнюю женщину.

Как сообщает Волга Ньюс, пострадавшая шла вдоль путей. Она попала в габариты проезжающего поезда и состав ее задел. 
3 мая 2018, 09:38
Пенсионер из Ростова погиб под колесами товарного состава в Самарской области

Пенсионер из Ростова погиб под колесами товарного состава в Самарской области

24 апреля в Самарской области произошло очередное ЧП на железной дороге. В 17:25 на 1191 км железной дороги, на пикете № 9 под колесами грузового поезда оказался 85-летний мужчина. По данным транспортной прокуратуры, произошел несчастный случай. Пожилой человек переходил пути 

25 апреля 2018, 09:49
Неизвестный поезд отрезал голову мужчине в Самарской области

Неизвестный поезд отрезал голову мужчине в Самарской области

22 апреля стало известно о смертельном ЧП в Похвистневском районе Самарской области. Около 18:15 на железнодорожных путях около станции Похвистнево было обнаружено тело 70-летнего мужчины. Погибшего переехал поезд. Ему отрезало ноги и голову.

Обстоятельства происшествия выясняются. В частности, специалисты 
23 апреля 2018, 11:24
Женщина наказана за мат в адрес самарского полицейского

Женщина наказана за мат в адрес самарского полицейского

В Самарской области женщина наказана за мат в адрес самарского полицейского. По данным прокуратуры, в этот момент гражданка, ранее судимая, была пьяна. Согласно материалам уголовного дела, возбужденного по статье 319 УК РФ, жительница Новокуйбышевска оскорбила стража порядка, исполнявшего свои должностные 

12 апреля 2018, 11:17
В Самаре ищут лихачей, которые сбили молодую девушку и женщину

В Самаре ищут лихачей, которые сбили молодую девушку и женщину

В Самаре ищут лихачей, которые сбили молодую девушку и женщину и скрылись с места происшествия. Оба ДТП произошли в центре города 28 марта с разницей всего в полчаса. Полицейские просят откликнуться очевидцев.
 
Первое ДТП случилось в Ленинском районе. 19 

29 марта 2018, 04:14
Дети и женщина спасены на пожаре в Самарской области

Дети и женщина спасены на пожаре в Самарской области

В Самарской области сотрудники Росгвардии помогли эвакуировать людей из жилого дома, где произошел пожар. ЧП случилось в Чапаевске. Спасены дети и женщина.

Сержант полиции Евгений Каштанов и прапорщик полиции Сергей 
26 марта 2018, 11:34
Полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты в Сызрани

Полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты в Сызрани

Сызранские транспортные полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег. К ним поступило сообщение о том, что у одного из пассажиров поезда «Тында-Кисловодск» пропали с банковской карты 38 тысяч рублей.

Правоохранители быстро разобрались в деталях этого преступления. Под подозрение попал 24-летний мужчина, ехавший 

20 февраля 2018, 08:34
В Самаре женщина с пневматическим пистолетом напала на магазин

В Самаре женщина с пневматическим пистолетом напала на магазин

В центре Самары совершено разбойное нападение на торговую точку. Инцидент произошел в магазине на улице Самарской. Посетительница с предметом, похожим на пистолет, пыталась похитить выручку. Но узнав, что продавщица успела нажать «тревожную кнопку», налетчица скрылась. Сотрудники задержали подозреваемую на Самарской, 

25 января 2018, 12:32
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