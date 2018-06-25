Сызранские транспортные полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег. К ним поступило сообщение о том, что у одного из пассажиров поезда «Тында-Кисловодск» пропали с банковской карты 38 тысяч рублей.

Правоохранители быстро разобрались в деталях этого преступления. Под подозрение попал 24-летний мужчина, ехавший …