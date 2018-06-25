В Самаре недалеко от Зубчаниновки грузовым поездом насмерть сбило женщину. Трагедия произошла в воскресенье, 24 июня, около 23 часов. Женщина переходила пути по тропе в районе 1115-го километра железной дороги. По факту случившегося Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку. Личность погибшей устанавливается. Сообщается, что на вид ей примерно 30-35 лет, невысокого роста, на руке обручальное кольцо из серебристого металла.
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Женщине поездом отрезало стопу и кисть руки в Самарской области
2 мая произошло очередное ЧП на железной дороге в Самарской области. В 13:58 на станции «Кротовка» поезд сбил 75-летнюю женщину.
Как сообщает Волга Ньюс, пострадавшая шла вдоль путей. Она попала в габариты проезжающего поезда и состав ее задел. …
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22 апреля стало известно о смертельном ЧП в Похвистневском районе Самарской области. Около 18:15 на железнодорожных путях около станции Похвистнево было обнаружено тело 70-летнего мужчины. Погибшего переехал поезд. Ему отрезало ноги и голову.
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12 апреля 2018, 11:17
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29 марта 2018, 04:14
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Дети и женщина спасены на пожаре в Самарской области
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26 марта 2018, 11:34
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Полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты в Сызрани
Сызранские транспортные полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег. К ним поступило сообщение о том, что у одного из пассажиров поезда «Тында-Кисловодск» пропали с банковской карты 38 тысяч рублей.
Правоохранители быстро разобрались в деталях этого преступления. Под подозрение попал 24-летний мужчина, ехавший …
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20 февраля 2018, 08:34
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В Самаре женщина с пневматическим пистолетом напала на магазин
В центре Самары совершено разбойное нападение на торговую точку. Инцидент произошел в магазине на улице Самарской. Посетительница с предметом, похожим на пистолет, пыталась похитить выручку. Но узнав, что продавщица успела нажать «тревожную кнопку», налетчица скрылась. Сотрудники задержали подозреваемую на Самарской, …
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25 января 2018, 12:32