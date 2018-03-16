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Материалы по теме:

Неуправляемый «ВАЗ-2110» сбил своего водителя и устроил «домино» в Самаре

Неуправляемый «ВАЗ-2110» сбил своего водителя и устроил «домино» в Самаре

В Самаре на Металлурге вазовская «десятка» сбила собственного водителя. После наезда на человека неуправляемая машина устроила «ДТП-домино». ДТП произошло в четверг, 15 марта, на улице Строителей около 93-го дома. 

По данным полицейских, 48-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2110» вышел из салона на улицу 

16 марта 2018, 02:32
Житель Жигулевска прятал марихуану в рукаве дубленки

Житель Жигулевска прятал марихуану в рукаве дубленки

В Жигулевске возле одного из домов на улице Морквашинской был задержан 33-летний мужчина, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков. Его доставили в отделение полиции, и там провели досмотр в присутствии понятых. В итоге, в рукаве дубленки у подозреваемого обнаружили пакет с  

16 марта 2018, 01:24
Из-за подозрения в краже денег мужчина зарезал знакомую в Самарской области

Из-за подозрения в краже денег мужчина зарезал знакомую в Самарской области

На днях в полицию поступило сообщение от жителя Кошкинского района. Мужчина рассказал о том, что в соседнем доме лежит женщина с ножевым ранением. На место выдвинулась следственно-оперативная группа.

43-летнюю пострадавшую сразу отправили в больницу, но медики уже не смогли ее спасти.

На 

16 марта 2018, 12:18
Пьяный мужчина избил пожилую пару в Самарской области

Пьяный мужчина избил пожилую пару в Самарской области

В полицию позвонила жительница села Тимашево Кинель-Черкасского района. Она рассказала, что в доме ее соседей идет драка.

Для разбирательства на место прибыл участковый. Выяснилось, что к хозяевам дома пришел пьяный 27-летний сосед, чтобы выяснить отношения. После словесной перепалки дело перешло к 

16 марта 2018, 11:48
Полицейские ликвидировали наркопритон в Самарской области

Полицейские ликвидировали наркопритон в Самарской области

К сотрудникам полиции поступила информация о том, что житель села Бобровка Кинельского района организовал в своем доме наркопритон. К 33-летнему мужчине регулярно ходили люди для того, чтобы употреблять запрещенные вещества.

Во время проведения проверки информация полностью подтвердилась. В результате осмотра в 

16 марта 2018, 11:11
Из-за метели две фуры слетели в кювет на трассе под Сызранью

Из-за метели две фуры слетели в кювет на трассе под Сызранью

Ночная и утренняя метель спровоцировала несколько аварий на трассе М-5 в районе Сызрани. Из-за непогоды несколько фур улетели с дороги в кювет. Как сообщает “Маленькая Сызрань”, первое ДТП произошло в районе поворота на Октябрьск. Водитель Volvo, который ехал в 

16 марта 2018, 10:31
Автоледи на вишневом Nissan сбила 3-летнего мальчика на «зебре» в Самаре

Автоледи на вишневом Nissan сбила 3-летнего мальчика на «зебре» в Самаре

В Самаре в среду, 14 марта, в результате ДТП пострадал ребенок. Иномарка Nissan Tiida вишневого цвета сбила 3-летнего мальчика, переходившего по зебре 
15 марта 2018, 04:04
Смертельное ДТП: вазовская «четверка» опрокинулась на газовую трубу в Самарской области

Смертельное ДТП: вазовская «четверка» опрокинулась на газовую трубу в Самарской области

14 марта в Волжском районе Самарской области произошло ДТП. 65-летний мужчина на автомобиле ВАЗ-2104 ехал по трассе Рождествено - Новинки - Торновое в сторону Рождествено. На 2-м километре дороги водитель не справился с управлением - и его машина съехала в 

15 марта 2018, 02:56
Последствия погони: В Сызрани перевернулась патрульная машина ГИБДД

Последствия погони: В Сызрани перевернулась патрульная машина ГИБДД

Сегодня, 31 июля, вечером около 20:30 в Сызрани в дорожную аварию попал автомобиль ГИБДД ВАЗ-2114, пишет «Маленькая Сызрань».

По предварительным данным, в районе перекрестка улицы Интернациональной и переулка Опорный у мясокомбината в полицейскую «четырнадцатую» врезалась «Калина», за которой 
31 июля 2017, 10:25
В Самаре после пьяного ДТП автомобиль «повис» между двух деревьев, есть фото

В Самаре после пьяного ДТП автомобиль «повис» между двух деревьев, есть фото

В Самаре в ночь с пятницы на субботу, с 23 на 24 декабря, в Советском районе произошло очередное пьяное ДТП. Как пишут в группе «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте», авария случилась на пересечении улицы Советской Армии и переулка Карякина. По словам 
25 декабря 2016, 04:48
Саратовская полиция выложила видео погони со стрельбой по автомобилю из Сызрани

Саратовская полиция выложила видео погони со стрельбой по автомобилю из Сызрани

На днях сотрудники полиции Саратовской области открыли огонь по автомобилю «Хендай Акцент» с пьяным водителем. 25-летний водитель иномарки с самарскими номерами отказался остановиться по требованию инспекторов и решил уйти от преследования.
 
Как передает портал sarinform, ЧП произошло в 
4 сентября 2016, 06:02
Задержанный со стрельбой возле Кремля водитель

Задержанный со стрельбой возле Кремля водитель "Чайки" представился бомжом из Самары

Задержанный со стрельбой возле Кремля водитель "Чайки" представился бомжом из Самары, пишет life.ru

Мужчина, за которым пришлось устроить погоню в центре Москвы, сказал полицейским, что его зовут Антон Р. и он бездомный из Самары. Никаких документов у Романа 
5 июня 2016, 05:22
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