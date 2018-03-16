То, что происходило в четверг, 15 марта, на Заводском шоссе в Самаре, очень сильно напоминало известную серию игр Grand Theft Auto. Около 15:00 водитель вазовской “четырнадцатой” влетел в машину сотрудников ГИБДД, которая была припаркована в районе перекрестка Заводского шоссе с проспектом Кирова. Вместо того чтобы сразу остановиться, мужчина решил сбежать, а полицейские организовали погоню. Он поехал в сторону улицы XXII Партсъезда. В какой-то момент он развернулся и поехал в обратном направлении. В итоге все на том же перекрестке Заводского шоссе с проспектом Кирова мужчина въехал во внедорожник «Toyota Land Cruiser». Но и после этого водитель не успокоился. Он снова развернулся на 180 градусов и стал убегать. На пересечении с Гаражным проездом лихач выехал на рельсы и там протаранил два трамвая. После этого удара машина пришла в негодность. Ее водитель попытался убежать к близлежащим строениям, но сотрудники Госавтоинспекции скрутили его.
От прохождения медицинского освидетельствования водитель транспортного средства отказался. Ни в одном из трех ДТП никто не пострадал, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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