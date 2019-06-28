2 февраля - годовщина Сталинградской битвы Сегодня Россия отмечает День разгрома советской армией немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Это первая великая победа, которая разрушила миф о непобедимости Вермахта. Именно под Сталинградом произошел коренной перелом всего хода Великой Отечественной войны. Сегодня во многих городах, в том числе …