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В страшном ДТП под Ульяновском погибли трое самарских полицейских
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28 июня 2019, 01:53
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В Самаре закроют «Ашан» в «Московском»
С 1 июля гипермаркет «Ашан» уйдет из торгово-развлекательного центра «Московский». Как стало известно, руководство французской сети и владелец ТЦ договорились о досрочном расторжении договора аренды помещений на взаимовыгодных условиях. В соглашении указано, что «Ашан» прекратит вести коммерческую деятельность в арендуемом …
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28 июня 2019, 01:33
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Застреленным в Тольятти оказался владелец бойцовского клуба
Стало известно, что накануне в Тольятти расстреляли директора местного бойцовского клуба «Ахмат» Илью Тягуна. Злоумышленник попал в него четыре раза, 37-летний мужчина скончался от полученных ранений во дворе дома № 37 по улице Калмыцкой в Центральном районе, пишет ren.tv. …
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28 июня 2019, 12:44
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К сентябрю на пересечении Ташкентской и Стара-Загоры должны заменить 2,5 километра труб
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28 июня 2019, 12:22
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В Самаре Lada Priora протаранила столб на Фасадной
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28 июня 2019, 12:06
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Скончался экс-депутат Думы Сызрани Владимир Разенков
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24 июня 2019, 03:57
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В Самаре отметят воссоединение Крыма и Севастополя с Россией
В понедельник, 18 марта, в Самарской области пройдет общественная акция «Соединяя сердца!». Она посвящена празднованию пятилетней годовщины вхождения Крыма и Севастополя в состав России. Каждый желающий может написать свои поздравления в интерактивном планшете в социальных сетях через аккаунты с хэштегом …
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18 марта 2019, 04:50
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Самарцев зовут сыграть с ветеранами «Крыльев Советов»
В среду, 27 февраля, самарцев приглашают на стадион «Металлург». Здесь состоится матч, посвященный 65-летию заслуженного ветерана футбольного клуба «Крылья Советов» Виктора Развеева. Между собой сыграют команда ветеранов и сборная болельщиков, в состав которой войдут и журналисты. На поле выйдут ветераны …
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26 февраля 2019, 10:08
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300 самарских ветеранов получат по 7 тысяч рублей
В Самарской области ряд ветеранов Великой Отечественной войны получат единовременные денежные выплаты от правительства Санкт-Петербурга. В честь 75-й годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады власти города на Неве решили выплатить по 7 тысяч рублей ветеранам-блокадникам, а также проживающим по всей …
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25 января 2019, 08:22
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Самарский ветеран СМЕРШ попал в Книгу рекордов России
Ветеран Великой отечественной войны Константин Стычков попал в Книгу рекордов России. Теперь он носит достойное звание человека, имеющего «Наибольший возраст ветерана военной контрразведки», пишет.
Заслуженную награду ветеран получил при содействии Российского общественного движения «Хранители России» в рамках проекта «Имя героя».
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19 декабря 2018, 08:37
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9 мая в Самаре при поддержке радиостанции DFM проходит акция "Рекорд Победы"
Кроме Самары, в мероприятии участвуют 50 городов по всей стране. Участникам необходимо отжаться больше 26290 раз. Цифра отжиманий символизирует количество дней, прошедших с окончания Великой Отечественной войны. В столице губернии свой вклад сделали спортсмены - баскетболисты БК "Самара" и дзюдоисты …
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9 мая 2017, 02:19
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Пять человек подорвались на снаряде времен Великой Отечественной под Волгоградом
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23 ноября 2015, 09:01
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Ветерану Великой Отечественной войны, проживающему в Самаре, исполнилось 100 лет
Море цветов и поздравлений. Ветеран Великой Отечественной войны Константин Барановский отмечает вековой юбилей. Константин Григорьевич родился в царской России в семье ветеринарного врача. Окончил фабрично-заводское училище и нефтяной институт. Добровольцем ушел на фронт. В летной части в Липецке освоил профессию …
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21 октября 2015, 06:39
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После восьмимесячного перерыва лоукостер «Победа» возобновил рейсы из Самары в Москву и обратно
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20 октября 2015, 04:37
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В блогах: памятник «Скорбящей матери» в Самаре
Блогер Евгений Синюков рассказал о памятнике «Скорбящей матери», установленном на территории школы №52 поселка Кряж Куйбышевского района Самары.
"Радует, что здесь помнят своих земляков, павших на полях Второй мировой и Великой Отечественной войны, - пишет автор, отмечая, что …
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5 октября 2015, 09:54
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В блогах: ветеран ВОВ о помощи от государства
Блогер Виталий Ковригин рассказал о шокирующих условиях, в которых проживает ветеран Великой Отечественной войны Барашкин Виктор Петрович из села Долматовка Борского района. Дедушке 92 года. Живет он в деревянном доме, которому уже более ста лет. Фундамента нет, полы в …
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19 августа 2015, 10:29
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2 февраля - годовщина Сталинградской битвы
Сегодня Россия отмечает День разгрома советской армией немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Это первая великая победа, которая разрушила миф о непобедимости Вермахта. Именно под Сталинградом произошел коренной перелом всего хода Великой Отечественной войны. Сегодня во многих городах, в том числе …
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2 февраля 2015, 12:02
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