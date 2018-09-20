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«Бункер S» Эфир передачи от 18.09.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 18.09.2018 
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Материалы по теме:

Прощание с Виктором Сазоновым состоится в субботу

Прощание с Виктором Сазоновым состоится в субботу

Место похорон председателя Самарской губдумы Виктора Сазонова еще определяется, но известно, что они состоятся в субботу, 22 сентября. Виктор Федорович  ушел из жизни в 1:30 в четверг, 20 сентября. Напомним, что политик занимал пост председателя губдумы долгие 17 лет, с 
20 сентября 2018, 09:41
Скончался председатель Самарской Губернской думы Виктор Сазонов

Скончался председатель Самарской Губернской думы Виктор Сазонов

В ночь на четверг, 20  сентября, после продолжительной болезни ушёл из жизни спикер Самарской губернской думы Виктор Сазонов. Известно, что он боролся с онкологическим заболеванием. Прощание с Виктором Федоровичем пройдет в Самаре в субботу.

Виктор Сазонов родился 26 ноября 1947 
20 сентября 2018, 08:53
В Самаре экстренно сел самолет: 7-месячному пассажиру стало плохо

В Самаре экстренно сел самолет: 7-месячному пассажиру стало плохо

В среду, 19 сентября, в самарском аэропорту «Курумоч» экстренно приземлился самолет, который не был внесен в график. На борту воздушного судна сообщением «Анапа - Екатеринбург» резко ухудшилось самочувствие семимесячного  малыша. Экипаж посадил самолет в Самаре чтобы ребенку могли помочь медики. 
20 сентября 2018, 07:22
В Самаре дополнительные поступления в казну потратят на подготовку к зиме и бюджетников

В Самаре дополнительные поступления в казну потратят на подготовку к зиме и бюджетников

Доходы и расходы бюджета Самарской области в этом году вырастут на 876 миллионов рублей. Сумма большая. Для сравнения, на эти деньги в течение года можно содержать футбольный клуб "Крылья Советов". 
 
-  Приятно такие вопросы рассматривать, когда есть, что делить, и есть 
19 сентября 2018, 11:44
На инаугурации Дмитрия Азарова присутствовали первые лица ПФО и главы регионов

На инаугурации Дмитрия Азарова присутствовали первые лица ПФО и главы регионов

Дмитрий Азаров официально вступил в должность губернатора Самарской области. Церемония инаугурации прошла в понедельник в театре оперы и балета. На ней присутствовали в том числе полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, члены Совета Федерации, депутаты Государственной 
17 сентября 2018, 10:06
Дмитрий Азаров: Служить на родной земле – это большая честь

Дмитрий Азаров: Служить на родной земле – это большая честь

Дмитрий Азаров уже в статусе губернатора Самарской области, без приставки врио, пообщался с журналистами после церемонии инаугурации. Он отметил, что предстоит много работы, для того чтобы регион процветал.

«Служить на родной земле – это большая честь. Большая честь служить жителям Самарской 

17 сентября 2018, 03:52
Дмитрий Азаров официально стал губернатором Самарской области

Дмитрий Азаров официально стал губернатором Самарской области

Дмитрий Азаров официально вступил в должность губернатора Самарской области. На официальной церемонии инаугурации в зале театра оперы и балета глава региона произнес слова клятвы.

«Клянусь при вступлении в полномочия губернатора Самарской области уважать и охранять права и свободы человека 
17 сентября 2018, 02:23
Идут последние приготовления к церемонии инаугурации губернатора Самарской области

Идут последние приготовления к церемонии инаугурации губернатора Самарской области

В театре оперы и балета идут последние приготовления к церемонии вступления Дмитрия Азарова в должность губернатора Самарской области. В фойе собираются приглашенные зрители. Готовится и рота почетного караула.

Напомним, церемония инаугурации должна начаться 17 сентября в 14:00.
17 сентября 2018, 01:29
В Самарской области вновь изменятся правила торговли алкоголем

В Самарской области вновь изменятся правила торговли алкоголем

Уже в апреле спиртное можно будет продавать в магазинах с площадью торгового зала менее 50 квадратных метров. При этом расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов. Кроме того, реализацию разрешат в заведениях общепита с общей площадью зала обслуживания меньше тех же 

27 марта 2018, 06:23
Сотрудникам ТРК «ТЕРРА» вручили награды от Самарской губернской думы

Сотрудникам ТРК «ТЕРРА» вручили награды от Самарской губернской думы

Председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов за круглым столом встретился с представителями средств массовой информации. Говорили о предстоящих выборах главы государства, о том, как важно донести до населения необходимость проголосовать 18 марта, тем более что в этот же день на 
31 января 2018, 03:21
Самарские байкеры попросили снизить для них ставку транспортного налога

Самарские байкеры попросили снизить для них ставку транспортного налога

Самарские байкеры обратились к спикеру губернской думы Виктору Сазонову с просьбой пересмотреть размер налоговой ставки на мототранспорт. В настоящее время в регионе она установлена на уровне 50 рублей за 1 лошадиную силу. По словам мотоциклистов, такие нормативы чрезмерно и неоправданно 

22 января 2018, 07:03
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