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Прощание с Виктором Сазоновым состоится в субботу
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20 сентября 2018, 09:41
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Скончался председатель Самарской Губернской думы Виктор Сазонов
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20 сентября 2018, 08:53
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В Самаре экстренно сел самолет: 7-месячному пассажиру стало плохо
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20 сентября 2018, 07:22
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В Самаре дополнительные поступления в казну потратят на подготовку к зиме и бюджетников
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19 сентября 2018, 11:44
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На инаугурации Дмитрия Азарова присутствовали первые лица ПФО и главы регионов
Дмитрий Азаров официально вступил в должность губернатора Самарской области. Церемония инаугурации прошла в понедельник в театре оперы и балета. На ней присутствовали в том числе полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, члены Совета Федерации, депутаты Государственной …
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17 сентября 2018, 10:06
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Дмитрий Азаров: Служить на родной земле – это большая честь
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17 сентября 2018, 03:52
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Дмитрий Азаров официально стал губернатором Самарской области
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17 сентября 2018, 02:23
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Идут последние приготовления к церемонии инаугурации губернатора Самарской области
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17 сентября 2018, 01:29
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В Самарской области вновь изменятся правила торговли алкоголем
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27 марта 2018, 06:23
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Сотрудникам ТРК «ТЕРРА» вручили награды от Самарской губернской думы
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31 января 2018, 03:21
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Самарские байкеры попросили снизить для них ставку транспортного налога
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22 января 2018, 07:03