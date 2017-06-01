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В Самаре появятся футболисты-гиганты
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1 июня 2017, 09:36
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Андрей Тихонов может вернуться в Самару в качестве тренера «Крыльев Советов»
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31 мая 2017, 11:51
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Кто будет тренировать «Крылья Советов» в первой лиге?
Руководство самарского футбольного клуба «Крылья Советов» решило не продлевать контракт с нынешним главным тренером команды Вадимом Скрипченко, сообщил портал «Спорт-Экспресс». Ожидается, что официально об этом решении будет объявлено сегодня. Напомним, белорусский специалист стал наставником самарских футболистов в ноябре 2016 …
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29 мая 2017, 11:15
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«Волгатрансстрой» заработает на благоустройстве «Самара Арены»
Участок вокруг строящегося стадиона «Самара Арены» начнет благоустраивать компания «Волгатрансстрой-9», говорится в сообщении на портале госзакупок. Итоги тендера по определению подрядчика на проведение первого этапа благоустройства территории подвело областное «Управление капитального строительства». «ВТС-9» согласилась выполнить работы за 25 млн 800 тысяч …
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26 мая 2017, 03:38
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Руководству ФК «Крылья Советов» поставили задачу вернуться в премьер-лигу
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин встретился с руководством футбольного клуба «Крылья Советов». На встречу с главой региона пришли министр спорта, председатель Совета директоров ПФК «Крылья Советов» Дмитрий Шляхтин, генеральный директор клуба Виталий Шашков, генеральный директор Фонда поддержки и развития футбола в …
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23 мая 2017, 10:23
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В ФК «Крылья Советов» возможны кадровые перестановки
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23 мая 2017, 01:07
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Губернатор Самарской области заработал на 300 тысяч рублей меньше
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22 мая 2017, 03:41
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Губернатор проконтролирует доходы подчиненных
Доходы чиновников, депутатов и их ближайших родственников губернатор Николай Меркушкин теперь будет контролировать лично. Если Губернская дума поддержит эту идею, проверять подлинность деклараций будет областной департамент правопорядка и противодействия коррупции. В случае выявления нарушений чиновника смогут привлечь к дисциплинарной ответственности …
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17 мая 2017, 11:06
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Полсотни вопросов самарскому губернатору
Николай Меркушкин провел большую пресс-конференцию, посвященную 5-летию работы в должности губернатора Самарской области. Журналисты задали главе региона почти полсотни вопросов.
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12 мая 2017, 05:49
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В матче с «Крыльями Советов» тренер «Краснодара» будет осторожным
Завтра, 30 октября, самарские «Крылья Советов» проведут матч 1/8 финала Кубка России по футболу. Соперником нашей команды станет коллектив из Краснодара, который сейчас тренирует бывший любимец самарской торсиды, легенда российского футбола Андрей Тихонов. Он поделился своими ожиданиями от завтрашнего матча:
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29 октября 2014, 04:34