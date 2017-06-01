Губернатор Самарской области заработал на 300 тысяч рублей меньше Губернатор Самарской области Николай Меркушкин в прошлом году заработал на 300 тысяч рублей меньше, чем в 2015-м. Это следует из опубликованной им декларации о доходах. В итоге они составили 4 миллиона 284 тысячи рублей. Из недвижимости у главы региона только …