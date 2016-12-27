Губернатор Самарской области Николай Меркушкин сейчас находится в Москве. С гендиректором госкорпорации "Роскосмос" Игорем Комаровым он в этот вторник подписал соглашение о сотрудничестве. Оно подразумевает взаимодействие по развитию региональных предприятий, выполняющих гособоронзаказ в Самарской области, а также инновационных и промышленных кластеров, инжиниринговых центров, центров молодежного инновационного творчества, научно-производственных объединений, техно- и индустриальных парков.
Кроме того, в области займутся реализацией проектов по импортозамещению, при этом разрабатывая высокотехнологичную продукцию. Планируется, что "Роскосмос" будет активно участвовать в развитии Самарского национального исследовательского университета и "Гагарин-центра". Перспективные кадры смогут рассчитывать на получение стипендий и грантов, а также на участие в профильных олимпиадах и конкурсах.
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