СМИ: Роскосмос планирует в 2017 году отказаться от ракет «Союз-У» Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источники на космодроме Байконур, в 2017 году Роскосмос использует ракету-носитель «Союз-У» еще один раз, а затем откажется от ее применения. Последний старт корабля «Союз-У» с грузовиком «Прогресс МC-05» намечен на февраль будущего года. …