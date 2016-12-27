11
26
57
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888       8888888888  d8b   .d8888b.             8888888b.            
 888       888         Y8P  d88P  Y88b            888  "Y88b           
 888       888              888    888            888    888           
 888  888  8888888     888  888         88888b.   888    888   .d88888 
 888 .88P  888         888  888         888 "88b  888    888  d88" 888 
 888888K   888         888  888    888  888  888  888    888  888  888 
 888 "88b  888         888  Y88b  d88P  888  888  888  .d88P  Y88b 888 
 888  888  8888888888  888   "Y8888P"   888  888  8888888P"    "Y88888 
                                                                   888 
                                                                   888 
                                                                   888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Николай Меркушкин поручил найти средства на новые вагоны для самарского метро

Николай Меркушкин поручил найти средства на новые вагоны для самарского метро

В эти минуты губернатор выступает с ежегодным посланием перед депутатами и жителями области. Глава региона высказал мнение, что в ближайшие годы губерния по-прежнему будет сильно зависеть от нефтяной промышленности, призвал к укреплению сотрудничества с Газпромом.
Меркушкин также посоветовал местным производителям 

19 декабря 2016, 04:22
В 14:00 самарский губернатор Николай Меркушкин выступит с ежегодным посланием к депутатам и жителям региона

В 14:00 самарский губернатор Николай Меркушкин выступит с ежегодным посланием к депутатам и жителям региона

Мероприятие будет проходить в театре оперы и балета. Прямую трансляцию можно посмотреть в интернете. Подробный сюжет об этом смотрите в вечернем выпуске новостей на телеканале "ТЕРРА" в 18:45.
19 декабря 2016, 10:53
В 2017 году в Самарской области планируется отремонтировать 100 дорог

В 2017 году в Самарской области планируется отремонтировать 100 дорог

На эти цели будет направлено порядка 20 миллиардов рублей из бюджетов всех уровней. Об этом губернатор Николай Меркушкин рассказал Василию Лихачёву, члену Центризбиркома России. Его визит в Самарскую область связан с формированием избирательной комиссии региона и назначением её председателя. Как 

13 декабря 2016, 12:54
Роскосмос начал поиски упавшего в Туве «Прогресса»

Роскосмос начал поиски упавшего в Туве «Прогресса»

Специалисты Роскосмоса начали поиски упавшего в Туве космического аппарата "Прогресс-МС-04". Об этом сообщают российские информагентства. Отправленный к МКС грузовой космический корабль "Прогресс-МС-04" потерпел аварию вечером 1 декабря на высоте 190 километров над безлюдным горным районом в 60-70 км западнее города 

7 декабря 2016, 11:11
В Тольятти создадут национальный инжиниринговый центр

В Тольятти создадут национальный инжиниринговый центр

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин провел совещание по созданию и развитию в Тольятти территории опережающего социально-экономического развития, так называемой ТОР.
Напомним, Автоград получил этот статус в сентябре. Ожидается, что за счет созданных инвесторами производств уже через 2 года количество новых 

6 декабря 2016, 03:46
Самарские ракеты «Союз-У» завершают полеты

Самарские ракеты «Союз-У» завершают полеты

В России откажутся от использования старых самарских ракет «Союз-У» для запуска грузовых кораблей к МКС. Последний старт носителя данной модификации, введенного в строй еще в 1973 году, назначен на февраль 2017-го, сообщает Роскосмос. В дальнейшем доставка грузов к станции будет выполняться с 

5 декабря 2016, 04:13
СМИ: Роскосмос планирует в 2017 году отказаться от ракет «Союз-У»

СМИ: Роскосмос планирует в 2017 году отказаться от ракет «Союз-У»

Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источники на космодроме Байконур, в 2017 году Роскосмос использует ракету-носитель «Союз-У» еще один раз, а затем откажется от ее применения. Последний старт корабля «Союз-У» с грузовиком «Прогресс МC-05» намечен на февраль будущего года.

5 декабря 2016, 09:18
Роскосмос озвучил стоимость создания сверхтяжелой ракеты

Роскосмос озвучил стоимость создания сверхтяжелой ракеты

Создание отечественной ракеты-носителя сверхтяжелого класса и стартового стола для нее обойдется в сумму порядка 1,5 трлн рублей. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на первого замглавы "Роскосмоса" Александра Иванова.
Как сказал представитель госкорпорации, "Мы не создаем сразу сверхтяжелый носитель, 

29 ноября 2016, 12:56
Роскосмос озвучил стоимость туристического полета на орбиту Земли

Роскосмос озвучил стоимость туристического полета на орбиту Земли

Стоимость одного места в путешествии на низкую околоземную орбиту для космических туристов будет порядка $30-40 млн. Такие цифры назвал в беседе с представителями телеканала CNBC глава "Роскосмоса" Игорь Комаров.
Руководитель подчеркнул – речь в данном случае не ведется о суборбитальных 

16 июня 2016, 02:29
Роскосмос намерен развивать туризм на космодромах Байконур и Восточный

Роскосмос намерен развивать туризм на космодромах Байконур и Восточный

О Плесецком космодроме речь почему-то не идет. Госкорпорация не намерена самостоятельно заниматься обслуживанием клиентов, а отдаст его на откуп туроператорам. Сейчас системному привлечению интересующихся путешественников мешает отсталость инфраструктуры. Так, на Байконуре только две постоянно заполненные гостиницы. Отметим, что на развитие 
10 сентября 2015, 04:23
Рогозин отправил самарскую ракету «Союз-2.1а» на космодром Восточный

Рогозин отправил самарскую ракету «Союз-2.1а» на космодром Восточный

В воскресенье, 6 сентября, в Самаре состоялась отправка новой ракеты-носителя «Союз-2.1а», собранной в РКЦ «Прогресс», на космодром Восточный. Там состоится запуск этого носителя. Он запланирован на конец декабря. Новый аппарат самарских конструкторов перед отправкой  в Амурскую область представили заместителю председателя 
7 сентября 2015, 09:39
В Самаре ждут вице-премьера Дмитрия Рогозина и главу Роскосмоса Игоря Комарова

В Самаре ждут вице-премьера Дмитрия Рогозина и главу Роскосмоса Игоря Комарова

Появилась новая информация о визите в Самару заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Рогозина. Как уже сообщала «ТЕРРА», прибытие вице-премьера ожидается в воскресенье, 6 сентября.

По информации источников телерадиокомпании «ТЕРРА», Рогозин посетит ракетно-космический центр «Прогресс». Ему представят новые ракеты 
4 сентября 2015, 04:26
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна