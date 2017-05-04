Президент России Владимир Путин в четверг провел в Кремле совместное заседание Госсовета и комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны.
В обсуждении исполнения так называемых майских указов принял участие губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Главное внимание в ходе дискуссии получили вопросы расселения граждан из ветхого и аварийного жилья, независимая оценка качества оказания услуг в социальной сфере и развитие в регионах сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.
Николай Меркушкин, губернатор Самарской области: «Мы вошли в число девяти регионов, где наиболее успешно реализуется этот проект. И доля услуг, оказываемых населению – тоже мы находимся в позитивной зоне, и эту работу мы дальше будем активно продолжать. Но здесь зависит и от активности самих людей, насколько люди сами готовы, чтобы услуги оказывались в электронной форме.
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