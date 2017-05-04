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Материалы по теме:

Тольятти получит миллионы

Тольятти получит миллионы

О первых шагах в новой должности губернатору Самарской области Николаю Меркушкину рассказал новый мэр Тольятти Сергей Анташев. Он намерен усилить направление работы с молодежью, а также сократить штат администрации. Кроме того, Анташев рассказал о проведенных переговорах с немецкой компанией, выпускающей 

21 апреля 2017, 08:02
Нуждающиеся жители региона получат дополнительную поддержку от властей

Нуждающиеся жители региона получат дополнительную поддержку от властей

Проблемы льготополучателей в связи с изменением порядка начисления соцвыплат были затронуты на совещании, которое провел губернатор Николай Меркушкин с министром управления финансами Сергеем Кандеевым и министром социально-демографической и семейной политики Мариной Антимоновой. Уже в апреле компенсации за жилищно-коммунальные услуги будут 

18 апреля 2017, 02:35
Михаил Бабич проведет в Самаре заседание совета по развитию институтов гражданского общества

Михаил Бабич проведет в Самаре заседание совета по развитию институтов гражданского общества

На 1-й просеке в резиденции губернатора Самарской области собрались члены общественного совета ПФО. Представителей прислали 9 регионов ПФО и Москва. Председательствует  полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин приветствовал собравшихся.

Как уже 
13 апреля 2017, 01:38
Работу самарских ученых отметили на международном уровне

Работу самарских ученых отметили на международном уровне

Авторитетный журнал Nature опубликовал статью под названием "прогнозирование роста кристаллов с помощью кинетической трёхмерной модели". Среди ее авторов - двое сотрудников самарского Межвузовского научно-исследовательского центра.
Ученые описали универсальную математическую модель, позволяющую с высокой точностью формировать структуру различных веществ, изменять их 

5 апреля 2017, 10:45
Николай Меркушкин выступил с рядом предложений на заседании Президиума Госсовета

Николай Меркушкин выступил с рядом предложений на заседании Президиума Госсовета

Собственникам коммунальных сетей могут начать компенсировать затраты на модернизацию труб в ходе дорожного строительства. С такой инициативой выступил губернатор Николай Меркушкин в Новосибирске на заседании Президиума Госсовета, которое провел глава России Владимир Путин. Сейчас до 20% стоимости работ при ремонте 

10 октября 2014, 01:20
Самарскую область привели в пример другим регионам

Самарскую область привели в пример другим регионам

В Москве под председательством президента Владимира Путина прошло совместное заседание Госсовета и Совета по нацпроектам и демографической политике. Говорили в том числе и о развитии села. Самарским опытом в этом вопросе с участниками поделился губернатор Николай Меркушкин. В 2013-м на 

22 апреля 2014, 09:19
Николай Меркушкин вошел в состав Госсовета РФ

Николай Меркушкин вошел в состав Госсовета РФ

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин вошел в состав Государственного совета Российской Федерации. Соответствующее распоряжение о ротации в этом совещательном органе в среду, 9 апреля, подписал президент Владимир Путин. Госсовет создан в двухтысячном году и выполняет консультативно-совещательную миссию при главе страны. 

10 апреля 2014, 09:46
Николай Меркушкин принял участие в заседании Госсовета

Николай Меркушкин принял участие в заседании Госсовета

Выполнению указов президента Путина в части социально-экономического развития страны было посвящено очередное заседание Госсовета в Москве. Участие в нем принял и губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Обсуждались вопросы модернизации ЖКХ, повышения производительности труда и развития образования.
Особое внимание было уделено повышению 

24 декабря 2013, 10:53
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