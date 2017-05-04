В Москве под председательством президента Владимира Путина прошло совместное заседание Госсовета и Совета по нацпроектам и демографической политике. Говорили в том числе и о развитии села. Самарским опытом в этом вопросе с участниками поделился губернатор Николай Меркушкин. В 2013-м на …