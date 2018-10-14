ГИБДД назвала районы проведения «Контроля трезвости» в Самаре В Самаре в пятницу, 23 марта, с 22 часов ГИБДД запустит «Контроль трезвости». Полицейские будут выявлять пьяных водителей. Для этого привлекут максимальное число полицейских. Они будут работать на территории Железнодорожного и Октябрьского районов. Останавливать обещают всех. С одними проведут профилактическую …