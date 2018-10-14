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«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
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Материалы по теме:

Пост в соцсетях помог поймать пьяного водителя в Тольятти

Пост в соцсетях помог поймать пьяного водителя в Тольятти

Полицейские задержали пьяного водителя в Автограде благодаря посту в соцсетях. 
 
"5-й квартал, бульвар Орджоникидзе. За рулем белого Renault нетрезвый водитель", написал бдительный автомобилист в одном из городских сообществ.

Правоохранители запомнили марку, приметы машины и смогли остановить лихача. Кстати, многие пользователи негативно 
11 июля 2018, 12:04
Пьяный тольяттинец на иномарке протаранил будку охранника

Пьяный тольяттинец на иномарке протаранил будку охранника

В ночь c субботы на воскресенье, с 19 на 20 мая, в Самарской области произошло очередное ДТП с участием пьяного водителя. Около 1 часа ночи, под Тольятти, в Ставропольском районе нетрезвый автомобилист на иномарке устроил погром в дачном массиве.
 
20 мая 2018, 02:04
ГИБДД назвала районы проведения «Контроля трезвости» в Самаре

ГИБДД назвала районы проведения «Контроля трезвости» в Самаре

В Самаре в пятницу, 23 марта, с 22 часов ГИБДД запустит «Контроль трезвости». Полицейские будут выявлять пьяных водителей. Для этого привлекут максимальное число полицейских. Они будут работать на территории Железнодорожного и Октябрьского районов. Останавливать обещают всех. С одними проведут профилактическую 

23 марта 2018, 07:00
В Самаре пьяный таксист протаранил KIA

В Самаре пьяный таксист протаранил KIA

Сегодня, 14 января, в Самаре на пересечении Гаражной и Революционной произошло ДТП. Как пишут в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте», так столкнулись автомобили KIA Спортаж и такси.

По словам очевидцев, от водителя такси шел сильный запах алкоголя. Таксист 
14 января 2018, 04:26
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