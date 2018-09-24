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Самарская губдума рассмотрит законопроект о сокращении числа вице-губернаторов
Всего через несколько минут Самарская губернская дума обсудит законопроект, внесённый губернатором Дмитрием Азаровым. Он касается штатных изменений в системе исполнительной власти. По предварительным данным, изменится функционал министерств. Минэкономразвития больше не будет заниматься вопросами торговли. Эти полномочия отдадут новому министерству промышленности.
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24 сентября 2018, 11:05
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В Тольятти 70-летняя женщина упала с высоты и разбилась
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24 сентября 2018, 11:00
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В Самарской области станет холоднее и пройдут дожди
В начале новой рабочей недели при прохождении фронтальных разделов через территорию Самарской области местами пройдут дожди, возможно, с грозой. В понедельник днем, 24 сентября, синоптики обещают переменную облачность, местами кратковременный дождь, не исключена гроза. Будет дуть южный ветер со скоростью …
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24 сентября 2018, 08:58
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В Самаре с Фрунзенского моста снимут 18 километров телефонных проводов
В Самаре ведется поиск компании-подрядчика, которая займется переустройством линий связи на строящемся Фрунзенском мосту. По данным сайта госзакупок, о торгах объявил ПАО «Ростелеком». Известно, что к 1 ноября победитель аукциона должен представить заказчику весь пакет необходимых документов. На втором этапе …
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24 сентября 2018, 08:39
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В Сызрани 6-летний мальчик «рванул» на дорогу и врезался в машину
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23 сентября 2018, 09:33
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В блогах: самарский школьник выиграл приз на международном кинофестивале
Самарец Олег Ракшин рассказал, что школьник одной из городских школ Никита Киселев для школьного конкурса снял документальный фильм "Рында парохода "Кашгар". Самарские педагоги фильм забраковали, мол, неинтересно, смотреть никто не будет. И надо же такому случиться – на международном …
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22 сентября 2018, 11:12
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В Тольятти годовалая малышка выпила жидкость для снятия лака
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19 сентября 2018, 04:37
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В Самаре за падение 17-летнего подростка в лифтовую шахту ответит инженер
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19 сентября 2018, 03:31