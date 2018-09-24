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Материалы по теме:

Самарская губдума рассмотрит законопроект о сокращении числа вице-губернаторов

Самарская губдума рассмотрит законопроект о сокращении числа вице-губернаторов

Всего через несколько минут Самарская губернская дума обсудит законопроект, внесённый губернатором Дмитрием Азаровым. Он касается штатных изменений в системе исполнительной власти. По предварительным данным, изменится функционал министерств. Минэкономразвития больше не будет заниматься вопросами торговли. Эти полномочия отдадут новому министерству промышленности. 
Кроме 
24 сентября 2018, 11:05
В Тольятти 70-летняя женщина упала с высоты и разбилась

В Тольятти 70-летняя женщина упала с высоты и разбилась

В воскресенье, 23 сентября, произошла трагедия на Приморском бульваре в Тольятти. Примерно в 8:30 там нашли тело 70-летней женщины. По предварительной информации, пенсионерка могла упасть из окна дома. От страшных травм она погибла на месте событий, сейчас обстоятельства ее гибели 
24 сентября 2018, 11:00
В Самарской области станет холоднее и пройдут дожди

В Самарской области станет холоднее и пройдут дожди

В начале новой рабочей недели при прохождении фронтальных разделов через территорию Самарской области местами пройдут дожди, возможно, с грозой. В понедельник днем, 24 сентября, синоптики обещают переменную облачность, местами кратковременный дождь, не исключена гроза. Будет дуть южный ветер со скоростью 
24 сентября 2018, 08:58
В Самаре с Фрунзенского моста снимут 18 километров телефонных проводов

В Самаре с Фрунзенского моста снимут 18 километров телефонных проводов

В Самаре ведется поиск компании-подрядчика, которая займется переустройством линий связи на строящемся Фрунзенском мосту. По данным сайта госзакупок, о торгах объявил ПАО «Ростелеком». Известно, что к 1 ноября победитель аукциона должен представить заказчику весь пакет необходимых документов. На втором этапе 
24 сентября 2018, 08:39
В Сызрани 6-летний мальчик «рванул» на дорогу и врезался в машину

В Сызрани 6-летний мальчик «рванул» на дорогу и врезался в машину

Накануне вечером в Сызрани произошла авария, в которой пострадал маленький пешеход. Примерно в 16:00 перекрестке улиц Урицкого и Фрунзе мальчик примерно шести лет сначала спокойно шел вдоль проезжей части, а затем внезапно «рванул» через дорогу. Ребенок врезался в остановившийся перед 
23 сентября 2018, 09:33
В блогах: самарский школьник выиграл приз на международном кинофестивале

В блогах: самарский школьник выиграл приз на международном кинофестивале

Самарец Олег Ракшин рассказал, что школьник одной из городских школ Никита Киселев для школьного конкурса снял документальный фильм "Рында парохода "Кашгар". Самарские педагоги фильм забраковали, мол, неинтересно, смотреть никто не будет. И надо же такому случиться – на международном 
22 сентября 2018, 11:12
В Тольятти годовалая малышка выпила жидкость для снятия лака

В Тольятти годовалая малышка выпила жидкость для снятия лака

В Тольятти врачи спасали годовалую девочку. Оказалось, что малышка выпила жидкость для снятия лака. Когда ее мама увидела открытую упаковку в руках у ребенка, то попыталась промыть желудок самостоятельно, а затем вызвала карету скорой помощи. Бригада «неотложки» тут же отвезла 
19 сентября 2018, 04:37
В Самаре за падение 17-летнего подростка в лифтовую шахту ответит инженер

В Самаре за падение 17-летнего подростка в лифтовую шахту ответит инженер

В Самаре будут судить инженера по охране труда одного из ООО. Специалиста обвиняют в нарушении правил безопасности во время строительных работ, повлекших за собой гибель человека. 

По версии следствия, 27 ноября прошлого года 17-летний подросток находился на стройплощадке на 
19 сентября 2018, 03:31
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