В блогах: «АвтоВАЗ продолжает политику скрытых сокращений» сообщают , что на тольяттинском автозаводе продолжается политика скрытых сокращений. Об этом говорится в информационном письме, которое на днях сотрудники компании получили по местной "локалке". В документе указывается, что на заводе сейчас создана служба, … В группе "Рабочие АвтоВАЗа" соцсети "ВКонтакте", что на тольяттинском автозаводе продолжается политика скрытых сокращений. Об этом говорится в информационном письме, которое на днях сотрудники компании получили по местной "локалке". В документе указывается, что на заводе сейчас создана служба,