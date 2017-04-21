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В блогах: почему арендаторы бегут из «Жигулевской долины»?
Тольяттинец Анатолий Кукаев поведал в "Фейсбуке", что в Автограде арендаторы начали покидать "Жигулевскую долину". "Собирают чемоданы" даже компании, специально привлеченные несколько лет назад под более выгодные, чем в городе, условия аренды. По моим ощущениям, в технопарке стали забывать, зачем …
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21 апреля 2017, 09:28
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В блогах: почему самарцы на субботнике выполняют чужую работу?
Блогеру Ирине Фроловой не нравится ежегодная инициатива мэрии Самары призывать горожан выходить на субботник. "Это просто способ не тратить уже выделенные деньги, не делать свою работу", - считает автор. "Только вдумайтесь, мы уже оплатили управляющим компаниям, чтобы благоустройство происходило …
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21 апреля 2017, 09:16
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В блогах: «АвтоВАЗ продолжает политику скрытых сокращений»
В группе "Рабочие АвтоВАЗа" соцсети "ВКонтакте" сообщают, что на тольяттинском автозаводе продолжается политика скрытых сокращений. Об этом говорится в информационном письме, которое на днях сотрудники компании получили по местной "локалке". В документе указывается, что на заводе сейчас создана служба, …
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21 апреля 2017, 07:22
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В Самаре ограбили районную администрацию?
Блогер Игорь Ермоленко обратил внимание на стелу Октябрьского района Самары. "Уже пару лет она пребывает вот в таком состоянии: неизвестные злоумышленники, возможно, стырили букву "О". Теперь один из самых престижных районов города значится как "Ктябрьский". Даю администрациям города и …
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20 апреля 2017, 06:16
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В Самаре из здания главпочтамта эвакуировали людей
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7 апреля 2017, 01:16
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В блогах: потрескались отремонтированные дома на Ленинградской
Блогер Евгений Синюков показал, как в Самаре недавно отремонтировали фасады исторических зданий на улицах Ленинградской и Куйбышева. "Деньги потрачены, а вид приличный эти дома в полном объеме так и не обрели, - негодует автор. - Выглядит все это или …
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18 января 2017, 09:44