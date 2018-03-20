Самарская гимназия № 1 снова в центре коррупционного скандала. По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту хищения руководством заведения средств из фонда, созданного для выплат педагогам. Деньги собирались за счет добровольных пожертвований родителей. По данным надзорного ведомства, с января 2011-го по сентябрь 2017 года администрация гимназии предоставляла в Фонд поддержки образования «Инвестиционная перспектива» поддельные документы на получение ежемесячных грантов одному из учителей. Однако, как оказалось, такого сотрудника не существует. Всего на имя воображаемого методиста за 6 лет было переведено свыше 520 тысяч рублей. Дело заведено по статье «мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения».
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