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«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
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За жестокое убийство приятеля 7 лет тюрьмы получил житель Новокуйбышевска

В Новокуйбышевске прошел суд над местным жителем Виктором Кудряшовым. Ему инкриминировали убийство по неосторожности.

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С умершим прокурором Октябрьска Игорем Зятчиным простятся 28 февраля

Прощание с умершим прокурором Октябрьска Игорем Зятчиным пройдет 28 февраля в Сызрани. Траурная церемония начнется в 8:00 в ДК «Авангард», и завершится в 10:00. Об этом со ссылкой на сызранскую прокуратуру сообщает КТВ-Луч.

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В Тольятти стартовали предварительные слушания по уголовному делу в отношении руководителей «Тольяттиазота», сообщает сайт Комсомольского районного суда. Адвокаты настаивают на возвращении дела в прокуратуру, ссылаясь на недостатки при проведении следствия. Как уже сообщала «ТЕРРА», в декабре прошлого года Генеральная прокуратура 

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В Чапаевске председателя ТСЖ осудили за хищение денег жильцов

В Чапаевске председателя ТСЖ осудили за хищение денег жильцов

33-летняя женщина признана виновной в хищении денег жильцов. Она, по данным прокуратуры, получила от жителей многоквартирного дома 193 тысячи рублей. 
11 января 2018, 10:02
В Самаре директора стройкомпании обвинили в хищении 112 млн рублей

В Самаре директора стройкомпании обвинили в хищении 112 млн рублей

Следственная часть областного главка МВД передала в суд уголовное дело, возбужденное в отношении директора строительной компании ООО «Строй Капитал» Дениса Зубкова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Дело было возбуждено еще в ноябре 2016 года, изначально в отношении 

29 декабря 2017, 09:58
Подходит к концу расследование уголовного дела в отношении экс-директора гимназии №1

Подходит к концу расследование уголовного дела в отношении экс-директора гимназии №1

На финальной стадии находится расследование другого уголовного дела - в отношении бывшего директора гимназии №1 Любови Картамышевой. Напомним, ее обвиняют в получении взятки в 800 тысяч рублей за перевод в подведомственное ей учреждение двоих детей.
Картамышева своей вины не признает, 

25 октября 2017, 06:07
Из министерства в гимназию

Из министерства в гимназию

Самарскую гимназию № 1, по информации достоверных источников ТЕРРЫ,   возглавит нынешний заместитель министра образования региона Лариса Загребова, которая сейчас является  руководителем департамента государственной службы, правового и кадрового обеспечения отрасли.

Педагогическому коллективу ее официально представят уже на следующей неделе, как только будут 

7 сентября 2017, 04:57
Из самарской гимназии №1 массово увольняются учителя

Из самарской гимназии №1 массово увольняются учителя

Из самарской гимназии №1, директора которой обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, массово увольняются учителя. За каникулы оттуда уже ушли 18 педагогов. По данным источников ТЕРРЫ, все началось весной, после того, как руководитель учреждения Любовь Картамышева собрала подчиненных 

5 сентября 2017, 03:38
Кто возглавит гимназию № 1 вместо находящейся в СИЗО Любови Картамышевой?

Кто возглавит гимназию № 1 вместо находящейся в СИЗО Любови Картамышевой?

Кто возглавит гимназию № 1 вместо находящейся в сизо Любови Картамышевой, будет решено в ближайшие дни. По данным из неофициальных источников, на место директора данного образовательного учреждения рассматривалось как минимум 5 кандидатур. Среди них бывший спикер гордумы Виталий Ильин, который, 

4 сентября 2017, 04:16
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Создателя театра, в котором пропали миллионы «Роснефти», решили не отпускать

Соучредитель молодежного театра «Лайт», совладелец группы компаний Twin Media Андрей Зуев останется за решеткой. Самарский областной суд оставил решение нижестоящей инстанции в силе. Ранее служители фемиды Куйбышевского района Самары отказали в удовлетворении ходатайства об освобождении Зуева из-под стражи и замене 

12 июля 2017, 05:20
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