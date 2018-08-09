Все долги по зарплате игроков ЦСК ВВС за январь и февраль погашены Все долги по зарплате игроков самарского хоккейного клуба ЦСК ВВС за январь и февраль выплачены. До конца текущей недели планируется погасить задолженность за март. Об этом сообщило министерство спорта Самарской области. Совместно с руководством ХК ЦСК ВВС ведомство продолжает заниматься …