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Материалы по теме:

Девять хоккеистов «Нефтехимика» будут играть за ЦСК ВВС

Девять хоккеистов «Нефтехимика» будут играть за ЦСК ВВС

Состав самарского хоккейного клуба ЦСК ВВС пополнился девятью игроками. Все они – воспитанники «Нефтехимика». Цвета летчиков будут защищать: вратарь Федор Коротаев; защитники Максим Гусев, Глеб Угаров и Надир Ислямов; нападающие Разат Тимиров, Тимур Хафизов, Арсен Хисамутдинов, Ислам Хасанов, Булат Набиуллин.

Напомним, 

20 июля 2018, 12:08
Главным тренером хоккейного ЦСК ВВС стал Александр Соколов

Главным тренером хоккейного ЦСК ВВС стал Александр Соколов

Перемены произошли в составе самарского хоккейного клуба ЦСК ВВС. На должность главного тренера команды был назначен Александр Соколов. Он является выходцем из школы самарского хоккея. До последнего времени он был наставником команды «Сарыарка» из Караганды.

Спортивным директором клуба стал Владимир Шиханов. 

30 мая 2018, 09:55
Пятеро игроков покинули хоккейный клуб «Лада»

Пятеро игроков покинули хоккейный клуб «Лада»

Хоккейный клуб «Лада» объявил об очередных кадровых решениях в команде. Расположение тольяттинцев покинут сразу несколько игроков. Контракты будут разорваны с Дмитрием Дрожжиным, Антоном Моренцом, Данилом Семеновым и Романом Поляничевым. Трудовые соглашения будут закрыты по обоюдному соглашению сторон. Также по обоюдному согласию сторон расторгнут 

29 мая 2018, 09:49
Хоккейная «Лада» вернет себе прежний логотип

Хоккейная «Лада» вернет себе прежний логотип

Хоккейный клуб «Лада» вернет себе старый логотип. Соответствующее голосование среди болельщиков было инициировано на митинге в поддержку команды.

Всего в опросе принял участие 3521 человек. Подавляющее большинство участников, 1999, высказались за возвращение старого логотипа. 815 человек высказались за изготовление новой символики. 

29 мая 2018, 09:10
Все долги по зарплате игроков ЦСК ВВС за январь и февраль погашены

Все долги по зарплате игроков ЦСК ВВС за январь и февраль погашены

Все долги по зарплате игроков самарского хоккейного клуба ЦСК ВВС за январь и февраль  выплачены. До конца текущей недели планируется погасить задолженность за март. Об этом сообщило министерство спорта Самарской области. Совместно с руководством ХК ЦСК ВВС ведомство продолжает заниматься 
27 марта 2018, 10:11
Главный тренер ХК ЦСК ВВС Дмитрий Романов отстранен от управления командой

Главный тренер ХК ЦСК ВВС Дмитрий Романов отстранен от управления командой

В хоккейном клубе ЦСК ВВС произошли кадровые изменения. От своих постов были отстранены главный тренер Дмитрий Романов и старший тренер Андрей Козлов. Об этом стало известно 15 февраля. На матч с ижевской «Ижсталью» игроков выводили Юрий Мордвинцев и Виктор Тихонов. К 

16 февраля 2018, 10:15
«Лада» проиграла китайским канадцам со счетом 0:2

«Лада» проиграла китайским канадцам со счетом 0:2

В рамках чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги тольяттинская «Лада» на своей площадке встречалась с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар», основу которого составляют бывшие игроки НХЛ. На 5-й минуте «китаец» Кайл Чипчура забил в ворота тольяттинцев первую шайбу.

А шведский вратарь Магнус Хеллберг 

6 сентября 2017, 09:51
Игроки ХК «Лада» чудом избежали авиакатастрофы

Игроки ХК «Лада» чудом избежали авиакатастрофы

Стало известно об авиапроисшествии, случившемся 17 февраля в аэропорту Риги. Там в момент набора скорости за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился пассажирский Boeing 737. На его борту находилась тольяттинская хоккейная команда "Лада" - 43 спортсмена, плюс 7 членов экипажа. Они собирались лететь 

21 февраля 2017, 11:51
Хоккеисты «Лады» обыграли в Тольятти «Спутник» из Нижнего Тагила

Хоккеисты «Лады» обыграли в Тольятти «Спутник» из Нижнего Тагила

Хоккеисты «Лады» в среду, 5 февраля, на своем льду в Тольятти встречались со «Спутником» из Нижнего Тагила. Победу в матче чемпионата Высшей хоккейной лиги одержали автозаводцы.

Счет открыли хозяева. На 14-й минуте ворота «Спутника» поразил нападающий «Лады» Олег Ли. Вскоре гости 

6 февраля 2014, 09:57
Хоккеисты «Лады» в Тольятти всухую обыграли «Зауралье» - 4:0

Хоккеисты «Лады» в Тольятти всухую обыграли «Зауралье» - 4:0

В понедельник, 3 января, хоккеисты «Лады» провели на своем льду в Тольятти матч чемпионата Высшей хоккейной лиги с командой «Зауралье» из Кургана.

Автозаводцы открыли счет на второй минуте встречи. Ворота гостей поразил нападающий тольяттинской команды Анатолий Раенко. На 17-й минуте «Лада» 

4 февраля 2014, 09:58
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