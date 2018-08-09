8 августа тольяттинская хоккейная «Лада» принимала на своей площадке в рамках товарищеской встречи самарский клуб ЦСК ВВС. По итогам автоградцы одержали разгромную победу со счетом 5:0. По одной шайбе было заброшено в первом и втором периодах. Отличились, соответственно, Мастрюков и Тимирев. В третьем периоде заброшенными шайбами отметились Озолиньш, Костромитин и Андрющенко.
«Мы получили определенный опыт. «Лада» поучила нас немножко, как нужно играть. От кого-то из игроков ожидали большего, кто-то сыграл в свою силу. Мы благодарны тольяттинцам за урок», заявил после игры наставник «летчиков» Александр Соколов.
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