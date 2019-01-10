|
«АвтоВАЗ» вышел с каникул
|
10 января 2019, 09:15
|
«Цены пошли в отрыв»: антимонопольщики проверят автозаправки в Самаре
|
10 января 2019, 09:04
|
Сызранца прирезали под бой курантов
|
10 января 2019, 08:19
|
В Самарской области задержали иностранца с 25 кг героина
Сотрудники УФСБ России по Самарской области вычислили канал поставок крупных партий наркотиков, организованный членами транснационального преступного сообщества. Запрещенные вещества поступали из одной из республик Средней Азии. Силовикам удалось задержать члена преступного сообщества, 34-летнего гражданина другого государства, который перевозил героин транзитом …
|
9 января 2019, 09:13
|
В самарских трамваях могут ввести оплату проезда без кондуктора
В одном из самарских трамваев планируют в порядке эксперимента установить валидатор, с помощью которого пассажиры смогут самостоятельно оплачивать проезд. Как пояснили представители МП «Трамвайно-троллейбусное управление», сейчас решается вопрос закупки оборудования — ведь оно очень дорогое. Нововведение позволит внедрить бескондукторную оплату …
|
29 декабря 2018, 12:20
|
Аэроэкспресс между Самарой и «Курумочем» ходить больше не будет
Стало известно, что с 9 января 2019 года отменяется скорый электропоезд, курсирующий между областной столицей и самарским аэропортом. Об этом сообщает «Самарская пригородная пассажирская компания». Напомним, что ранее электрички ходили до «Курумоча» дважды в день, отправляясь из Самары в 9:57 …
|
29 декабря 2018, 08:47
|
Между Самарой и Рождествено запустили суда на воздушной подушке
|
24 декабря 2018, 11:14
|
Самарский аэропорт обслужил трехмиллионного пассажира
|
19 декабря 2018, 12:46
|
Электричек, курсирующих между Самарой и Курумочем, станет меньше
|
7 сентября 2018, 05:21
|
Вырастет цена проезда в электричках по Самаре
|
14 июня 2018, 12:21
|
Проезд на электричках подорожает в Самарской области
В Самарской области вырастет стоимость проезда в пригородных электричках. Соответствующий документ опубликовало региональное правительство.
Со следующего года экономически-обоснованный тариф на проезд вырастет на 6 копеек за каждый пассажиро-километр. Его размер составит 1,98 рубля.
Также, с 15 июня 2018 до 14 июня 2019 …
|
9 июня 2018, 09:28
|
Изменилось расписание автобусов «Кошелев парк» - Смышляевка
|
23 марта 2018, 04:32