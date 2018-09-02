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«Бункер S» Эфир передачи от 28.08.2018  
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Сызранец приехал к друзьям в Тольятти и ограбил магазин

Сызранец приехал к друзьям в Тольятти и ограбил магазин

На днях к сотрудникам полиции в Тольятти поступило сообщение из местного магазина. Его сотрудница рассказала о том, что точку обокрали. Во время отсчета сдачи один из покупателей запустил руку в кассовый аппарат и выхватил оттуда 5-тысячную купюру. После этого злоумышленник 

28 августа 2018, 09:47
В Китае преступники украли криптовалюту на 88 миллионов долларов

В Китае преступники украли криптовалюту на 88 миллионов долларов

Китайская полиция в провинции Шэнси обезвредила банду, которая занималась похищением криптовалюты. По информации правоохранителей, с помощью взлома компьютеров преступники украли около 600 миллионов юаней или 88 миллионов долларов.

Злоумышленников искали с весны. Первой их жертвой стал житель города Чжан, у которого 

20 августа 2018, 10:43
Откушал чарку: в Сызрани вор-домушник влез в дом, напился коньяка и «отключился»

Откушал чарку: в Сызрани вор-домушник влез в дом, напился коньяка и «отключился»

На днях к сотрудникам Росгвардии поступил сигнал тревоги из одного из частных домов. Там сработала сигнализация. Прибывших работников вневедомственной охраны встретила хозяйка жилья. Она рассказала, что в доме спит неизвестный мужчина.

Незваным гостем оказался вор-домушник. Он залез в дом через окно. 

15 августа 2018, 03:01
В Сызрани продавец салона связи украл с работы смартфон, заменив его муляжом

В Сызрани продавец салона связи украл с работы смартфон, заменив его муляжом

В Сызрани прошел суд над местным жителем, который соблазнился перспективой легкой наживы. Мужчина работал продавцом в одном из салонов связи. В один из дней он зашел на склад и на глаза ему попался смартфон стоимостью почти 17 тысяч рублей. Продавец 
3 августа 2018, 09:54
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