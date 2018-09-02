Жительница Самарской области обворовала магазин в одном из торговых центров Пензы. Об этом информирует УМВД по Пензенской области. По версии полицейских, женщина зашла в ТЦ и «уговорила» продавца одного из бутиков дать на примерку верхнюю одежду домой — якобы для больной дочери. Женщина «пожаловалась», что приехала за покупками с несовершеннолетней дочерью, которая сломала ногу, ходит в гипсе и поэтому стесняется показаться в магазине.
Сотрудник торгового объекта засомневался в правдивости истории, но покупательница оказалась настойчивой, она оставила в залог мобильник и забрала одежду. Через несколько часов продавщица забеспокоилась и попыталась включить оставленный в залог сотовый. Однако выяснилось, что он оказался нерабочим. Тогда девушка позвонила в полицию.
Предполагаемой злоумышленницей оказалась уроженка Саратовской области, которая в настоящее время живет в Самаре. Женщина призналась: ей нужна верхняя одежда, а денег на неё нет.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Теперь «креативной» покупательнице грозит до 2 лет лишения свободы.
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