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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Цифры. Эфир передачи от 24.05.2019 
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Требовал благотворительные пожертвования: замглавы Хворостянского района предстал перед судом

Требовал благотворительные пожертвования: замглавы Хворостянского района предстал перед судом

Суд в Самарской области рассмотрел уголовное дело в отношении первого заместителя главы Хворостянского района. Мужчину подозревали в злоупотреблении должностными полномочиями с причинением тяжких последствий. По версии следствия, в 2016 году он потребовал, чтобы два местных жителя перечислили благотворительные взносы в 
24 мая 2019, 10:48
В Самаре уничтожат игровые автоматы, а их хозяин заплатит штраф

В Самаре уничтожат игровые автоматы, а их хозяин заплатит штраф

В Самаре судебные приставы конфисковали у должника игровые автоматы и передали представителям Росимущества для дальнейшего уничтожения. В начале прошлого года местный житель купил у неустановленных лиц два игровых автомата. Вскоре он поставил их в барах в Красноглинском районе для проведения 
23 мая 2019, 12:33
В самарской ИК-5 делают лавочки и урны

В самарской ИК-5 делают лавочки и урны

В самарской исправительной колонии № 5 организовали новое производство - теперь учреждение поставляет лавочки, газонные ограждения и урны. Контракт заключен между руководством исправительного учреждения и администрацией Куйбышевского района Самары. 

- В результате заключения контракта в исправительном учреждении были созданы рабочие 
21 мая 2019, 10:38
Кто зарабатывает меньше всех в Самаре

Кто зарабатывает меньше всех в Самаре

Сейчас на ГородРабот.ру в Самаре имеется более 17 000 вакансий. По нашей статистике, средняя зарплата в Самаре составляет 31 283 рубля. Но самая частая (модальная) зарплата в Самаре - 25 000 рублей.
 
Однако почти треть самарских работодателей 
20 мая 2019, 06:10
Дмитрий Азаров болел за «Крылья» вместе с мальчиком, которого пригласил на матч в Москву

Дмитрий Азаров болел за «Крылья» вместе с мальчиком, которого пригласил на матч в Москву

Матч 24-го тура Российской Премьер-лиги в Москве для самарских «Крыльев Советов» сложился не слишком удачно - они уступили «Динамо» с минимальным счетом 0:1, но на поддержке преданных болельщиков это не сказалось. На игре присутствовали губернатор Дмитрий Азаров и давний поклонник 
22 апреля 2019, 08:31
Появился дополнительный дневной рейс из Самары в Москву

Появился дополнительный дневной рейс из Самары в Москву

С 25 февраля увеличится число полетов из Самары в российскую столицу. Авиакомпания «Победа» вводит дополнительный дневной рейс в аэропорт Внуково. Отправляться в путь самолеты будут в 12:05 с понедельника по четверг, а также в субботу. Между тем, еще один рейс 
5 февраля 2019, 06:48
В Москву из Самары доехать можно будет дешевле

В Москву из Самары доехать можно будет дешевле

РЖД анонсировало расширение списка поездов, на которые можно будет купить так называемый «невозвратный билет». Сдать его будет нельзя, кроме исключительных случаев, но и обойдется пассажиру он дешевле стандартного проездного.
Эксперимент стартовал 20 января с продаж таких проездных за 90 дней 

5 февраля 2019, 01:27
Самарский депутат стал официальным кандидатом в мэры Москвы

Самарский депутат стал официальным кандидатом в мэры Москвы

Самарец, депутат Госдумы от партии ЛДПР Михаил Дегтярев, будет бороться за кресло мэра Москвы. Он прошел регистрацию и получил статус кандидата на кресло градоначальника столицы. Соответствующее удостоверение он получил 12 июля. Об этом свидетельствует фото, которое Дегтярев выложил в своем 
13 июля 2018, 11:01
Ученые: У любителей поспорить и промолчать мозг работает по-разному

Ученые: У любителей поспорить и промолчать мозг работает по-разному

Специалисты пришли к умозаключению, что у людей, соглашающихся с мнением других, головной мозг работает иначе, чем у приверженцев отстаивания своей позиции. Об этом рассказали австралийские ученые из Университета Монаша, что в Мельбурне.
Чтобы оценить работу мозга человека, исследователи решили провести 
12 февраля 2016, 10:58
Самарцы на спор провели акцию в поддержку секс-меньшинств

Самарцы на спор провели акцию в поддержку секс-меньшинств

Необычное зрелище наблюдали случайные прохожие в районе кольца Антонова-Овсеенко - Советской Армии. Два десятка ярко одетых парней и девушек с плакатами в руках агитировали прохожих толерантно относиться к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Один из участников был одет в женскую 

30 мая 2013, 02:19
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