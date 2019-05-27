Кто зарабатывает меньше всех в Самаре средняя зарплата в Самаре составляет 31 283 рубля. Но самая частая (модальная) зарплата в Самаре - 25 000 рублей.



Однако почти треть самарских работодателей … Сейчас на ГородРабот.ру в Самаре имеется более 17 000 вакансий. По нашей статистике,в Самаре составляет 31 283 рубля. Но самая частая (модальная) зарплата в Самаре - 25 000 рублей.Однако почти треть самарских работодателей