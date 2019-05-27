Самарец по имени Дмитрий решился на экстремальный поход. Он поспорил со своими друзьями YouTube-канала «Бодрый ленивец» на полмиллиона рублей на то, что сможет дойти пешком из Самары до Москвы. Его путь начался от ТЦ «Аврора», а конечная точка маршрута находится на у ТЦ «Останкино». Пройти нужно около 1000 километров.
Дмитрий рассчитывает преодолеть путь примерно за месяц. И без того нелегкая дорога осложняется тем, что спорщику запрещено пополнять запасы еды и воды в магазинах. Заходить в кафе Дмитрию также нельзя. Принимать помощь он может только от друзей, сопровождающих его на машине.
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