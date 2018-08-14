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«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
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В Сызрани полиция задержала банду, которая переправляла героин на пароме

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Во время проверки 
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Дептранс Самары рассказал о судьбе автобусных маршрутов 210 и 1к

На днях на просторах сети появилась информация о грядущей отмене еще двух автобусных маршрутов в Самаре. Из-за этого не на шутку обеспокоились жители Красноглинского района, ведь речь шла о маршрутках № 210 и 1к. Спустя некоторое время по этому поводу 

14 августа 2018, 01:25
В Самаре ограничили движение автобусов в районе

В Самаре ограничили движение автобусов в районе "МЕГИ"

 В Самаре на неделю ограничат движение в районе торгового центра «МЕГА», сообщает мэрия. Автобусы 67-го, 96-го, 205-го, 268-го и 295-го маршрутов не будут там останавливаться. В частности, с 10 по 13 августа будет закрыт остановочный пункт «Леруа Мерлен» в направлении 

10 августа 2018, 03:21
В Самаре изменилось расписание автобусов № 51

В Самаре изменилось расписание автобусов № 51

В Самаре изменилось расписание автобуса № 51, который курсирует от Красной Глинки (от улицы Батайской) до станции метро «Кировская». По просьбам пассажиров он будет выезжать на маршрут раньше, новое расписание уже утвердили с перевозчиком. Первый рейс отправлялся в путь в 
24 июля 2018, 10:12
ГИБДД проверит самарские автобусы

ГИБДД проверит самарские автобусы

23 июля ГИБДД Самары проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». В ходе спецрейда инспекторы будут обращать внимание на превышение скорости данным видом транспорта, нарушение правил проезда перекрестков и пешеходных переходов, наличие у водителей соответствующей категории. Также проверят техническое состояние машин, соблюдение перевозчиками 
22 июля 2018, 02:00
Остановка на улице Мира появится в «Крутых Ключах» в Самаре

Остановка на улице Мира появится в «Крутых Ключах» в Самаре

В микрорайоне «Крутые Ключи» в скором времени появится долгожданная остановка общественного транспорта на улице Мира в районе дома № 45. Сейчас же там находится отстойник пассажирских автобусов. По информации городского департамента транспорта, схема согласовывается в Госавтоинспекции. Однако пока точно не 
19 июля 2018, 09:57
43 автобуса собираются отдать в аренду в Самаре

43 автобуса собираются отдать в аренду в Самаре

Часть муниципальных автобусов будет передана в аренду на условиях сублизинга. Речь идет о 43 машинах марки ЛИАЗ, приобретенных еще в 2016 году, сообщается на сайте госзакупок. Начальная сумма контракта составляет 131,6 млн рублей.

Арендатору автобусы передадут в пользование до 2020 года. 

16 июля 2018, 12:29
Автобусов до Красной Глинки в Самаре станет больше

Автобусов до Красной Глинки в Самаре станет больше

В Самаре будут выпускать больше автобусов на маршруты до Красной Глинки. Ранее 221 маршрут был отменен по заявлению перевозчика. Компания «Рейс», которая отвечала за обслуживание автобусов № 50 и № 221 отменила их, не объяснив причину этого решения. Когда автобусов 
10 июля 2018, 05:13
В часы пик для грузовиков закроют движение от Сызрани до Зеленовки

В часы пик для грузовиков закроют движение от Сызрани до Зеленовки

С 10 июля и до третьего квартала 2019 года на трассе М-5 вводят ограничения на движение грузовиков в часы пик. Речь идет об участках от Сызрани до Жигулевска и от Жигулевска до Зеленовки. Отрезок федеральной трассы от Сызрани до Жигулевска 
9 июля 2018, 10:19
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