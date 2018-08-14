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На размытый дождями склон около Ботанического сада в Самаре укладывают рулонный газон
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14 августа 2018, 04:35
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На «АвтоВАЗе» начался выпуск обновленной LADA Granta
Тольяттинский «АвтоВАЗ» начал производство нового семейства Lada Granta, у автомобилей которого предусмотрено четыре типа кузова - седан, хетчбэк, лифтбэк и универсал. Премьерный показ запланирован на конец августа, новинку покажут на Московском международном автосалоне. Измененная Lada Granta отличается новой передней частью …
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14 августа 2018, 03:52
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В пятницу прогнозируют дожди и грозы в Самарской области
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14 августа 2018, 02:33
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В Сызрани полиция задержала банду, которая переправляла героин на пароме
В Сызрани предъявлено обвинение этнической группе, участников которой подозревают в сбыте героина. Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков узнали, что некие злоумышленники поставляли героин в Сызрань через паромную переправу и затем торговали им через тайники-закладки.
Во время проверки …
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14 августа 2018, 02:07
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Дептранс Самары рассказал о судьбе автобусных маршрутов 210 и 1к
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14 августа 2018, 01:25
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В Самаре ограничили движение автобусов в районе "МЕГИ"
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10 августа 2018, 03:21
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В Самаре изменилось расписание автобусов № 51
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24 июля 2018, 10:12
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ГИБДД проверит самарские автобусы
23 июля ГИБДД Самары проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». В ходе спецрейда инспекторы будут обращать внимание на превышение скорости данным видом транспорта, нарушение правил проезда перекрестков и пешеходных переходов, наличие у водителей соответствующей категории. Также проверят техническое состояние машин, соблюдение перевозчиками …
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22 июля 2018, 02:00
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Остановка на улице Мира появится в «Крутых Ключах» в Самаре
В микрорайоне «Крутые Ключи» в скором времени появится долгожданная остановка общественного транспорта на улице Мира в районе дома № 45. Сейчас же там находится отстойник пассажирских автобусов. По информации городского департамента транспорта, схема согласовывается в Госавтоинспекции. Однако пока точно не …
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19 июля 2018, 09:57
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43 автобуса собираются отдать в аренду в Самаре
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16 июля 2018, 12:29
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Автобусов до Красной Глинки в Самаре станет больше
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10 июля 2018, 05:13
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В часы пик для грузовиков закроют движение от Сызрани до Зеленовки
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9 июля 2018, 10:19