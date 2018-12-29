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В ДТП около аэропорта Курумоч пострадали четыре человека
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29 декабря 2018, 04:21
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В Самарской области жители завалили снегом двери районной администрации
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29 декабря 2018, 03:46
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«Машина раздавлена»: в жутком ДТП в Самарской области погиб водитель «Жигулей»
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29 декабря 2018, 02:26
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С января машины «АвтоВАЗа» подорожают
«АвтоВАЗ» с января поднимет цены на свои автомобили, пишут «Ведомости». Эту информацию изданию подтвердили в дилерских центрах LADA. В среднем машины подорожают на 2,5-3 процента. Представители автозавода отмечают, что изменение стоимости продиктовано увеличением ставки НДС с 18 до 20 …
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29 декабря 2018, 02:06
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В Самаре появились 69 катков
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17 декабря 2018, 03:11
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ХК «Лада» одержал пятую победу подряд
Тольяттинский хоккейный клуб «Лада» одержал победу над «Бураном». Это уже пятый успех команды подряд. Хоккеисты «Лады» открыли счёт уже на 6-й минуте.
В середине периода счёт стал равным, однако до конца первого периода тольяттинцы успели отправить в ворота противника ещё одну шайбу — 2:1. К окончанию второго периода …
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29 ноября 2018, 10:50
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На площади Куйбышева в Самаре могут устроить хоккейный матч
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27 ноября 2018, 09:38
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Тольяттинская «Лада» обыграла «Саров» на своем льду
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26 ноября 2018, 09:30
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Тольяттинская «Лада» в овертайме победила ЦСК ВВС
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31 октября 2018, 09:09
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В Самаре зальют 119 катков, появились адреса
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22 декабря 2017, 09:12
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В Самаре готовят к открытию два катка на площади Куйбышева
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11 декабря 2017, 09:03
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В Самаре зальют более ста катков площадью 106 000 кв. метров
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30 ноября 2017, 04:49