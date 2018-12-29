8
00
58
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 25.12.2018 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

В ДТП около аэропорта Курумоч пострадали четыре человека

В ДТП около аэропорта Курумоч пострадали четыре человека

В пятницу, 28 декабря, произошла крупная дорожная авария на трассе в Самарской области. Столкновение случилось на 6 километре дороги «Волжсий - Береза». По данным облМВД, 65-летний водитель «Лада Гранта» ехал в снегопад со стороны трассы М-5 «Урал» в сторону поселка 
29 декабря 2018, 04:21
В Самарской области жители завалили снегом двери районной администрации

В Самарской области жители завалили снегом двери районной администрации

Жители поселка Новосемейкино из Красноярского района области смогли необычно намекнуть местным властям на некачественную уборку улиц в зимний сезон. Они собрали не вывезенный вовремя снег и засыпали им вход в здание районной администрации. Горка получилась приличная - почти в рост 
29 декабря 2018, 03:46
«Машина раздавлена»: в жутком ДТП в Самарской области погиб водитель «Жигулей»

«Машина раздавлена»: в жутком ДТП в Самарской области погиб водитель «Жигулей»

В пятницу, 28 декабря, на 131 километре автомобильной трассы «Самара - Большая Черниговка» произошла смертельная авария. В 06:05 20-летний водитель ехал на «Ладе Приоре» в условиях снегопада со стороны областной столицы в направлении республики Казахстан. По информации регионального ГУ МВД, 
29 декабря 2018, 02:26
С января машины «АвтоВАЗа» подорожают

С января машины «АвтоВАЗа» подорожают

«АвтоВАЗ» с января поднимет цены на свои автомобили, пишут «Ведомости». Эту информацию изданию подтвердили в дилерских центрах LADA. В среднем машины подорожают на 2,5-3 процента. Представители автозавода отмечают, что изменение стоимости продиктовано увеличением ставки НДС с 18 до 20 
29 декабря 2018, 02:06
В Самаре появились 69 катков

В Самаре появились 69 катков

В областной столице залили 69 ледовых площадок из запланированных 125. Об этом рассказал в понедельник, 17 декабря, глава департамента физической культуры и спорта Андрей Вдовин. 29 из них расположены во дворах, еще столько же - на территориях школ, также появились 
17 декабря 2018, 03:11
ХК «Лада» одержал пятую победу подряд

ХК «Лада» одержал пятую победу подряд

Тольяттинский хоккейный клуб «Лада» одержал победу над «Бураном». Это уже пятый успех команды подряд. Хоккеисты «Лады» открыли счёт уже на 6-й минуте.

В середине периода счёт стал равным, однако до конца первого периода тольяттинцы успели отправить в ворота противника ещё одну шайбу — 2:1. К окончанию второго периода 

29 ноября 2018, 10:50
На площади Куйбышева в Самаре могут устроить хоккейный матч

На площади Куйбышева в Самаре могут устроить хоккейный матч

Руководство хоккейного клуба ЦСК ВВС объявило о том, что «Русская классика ВХЛ» могла бы пройти в Самаре. Как заявил генеральный директор ЦСК ВВС Михаил Ничепуренко, отличным местом для игры может стать площадь Куйбышева. Здесь, по его мнению, могла бы пройти 
27 ноября 2018, 09:38
Тольяттинская «Лада» обыграла «Саров» на своем льду

Тольяттинская «Лада» обыграла «Саров» на своем льду

В воскресенье, 25 ноября, тольяттинская «Лада» принимала на своем льду «Саров». Матч регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги завершился в пользу хозяев со счетом 3:2.

В первом периоде обошлось без заброшенных шайб, а голевых моментов конкуренты не создали. В самом 
26 ноября 2018, 09:30
Тольяттинская «Лада» в овертайме победила ЦСК ВВС

Тольяттинская «Лада» в овертайме победила ЦСК ВВС

Во вторник, 30 октября, в ледовом дворце спорта «Лада-Арена» в Тольятти за победу в матче регулярного чемпионата ВХЛ сразились две хоккейные команды нашего региона - «Лада» и ЦСК ВВС. 
 
В первом тайме тольяттинские хоккеисты больше атаковали, но по-настоящему опасных моментов 
31 октября 2018, 09:09
В Самаре зальют 119 катков, появились адреса

В Самаре зальют 119 катков, появились адреса

В Самаре этой зимой зальют 119 катков общей площадью около 17 тысяч квадратных метров. Более половины ледовых площадок уже готовы для массового катания. Остальные подготовят в ближайшее время. Катки, доступные для всех, есть в 64 дворах, возле 35 школ, также 
22 декабря 2017, 09:12
В Самаре готовят к открытию два катка на площади Куйбышева

В Самаре готовят к открытию два катка на площади Куйбышева

В Самаре готовят к открытию два катка на площади Куйбышева. Об этом стало известно в понедельник, 11 декабря, в ходе совещания в мэрии Самары. С 26 декабря по 8 января там пройдет новогодняя ярмарка. Всего к Новому году в городе 
11 декабря 2017, 09:03
В Самаре зальют более ста катков площадью 106 000 кв. метров

В Самаре зальют более ста катков площадью 106 000 кв. метров

В этом году в Самаре зальют более ста катков площадью 106 000 кв. метров, сообщили в мэрии. Работа начнется, как только наступит подходящая погода: нужна стабильная минусовая температура. Самые большие катки традиционно обустроят на самарской набережной, в парках и на 
30 ноября 2017, 04:49
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх