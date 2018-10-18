17 октября тольяттинская «Лада» в рамках чемпионата ВХЛ играла на выезде с альметьевским «Нефтяником». С самого начала встреча для автозаводцев складывалась неудачно. Уже на 8-й минуте Альшевский вывел хозяев впередж. Еще через 10 минут он удвоил преимущество «Нефтяника». В третьем периоде, на 26-й минуте Теряев довел счет до разгромного – 3:0. В середине третьего игрового отрезка Цаганов реализовал большинство, забросив в ворота тольяттинцев уже четвертую шайбу. Под конец матча волжане будто отошли от оцепенения и Кизимов с Тимиревым за две минуты успели забить по одному ответному голу. Однако уйти от поражения «Лада» уже не смогла. Итог встречи – 4:2.