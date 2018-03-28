Тольяттинский хоккейный клуб «Лада» исключен из состава Континентальной хоккейной лиги. Решение было принято на заседании совета директоров КХЛ.
- Совет директоров КХЛ утвердил список 25 клубов-участников сезона 2018/2019. В него не вошли «Лада» и «Югра», - говорится в официальном твиттер-аккаунте лиги.
Отметим, что на протяжении всего минувшего сезона автозаводцы были одними из аутсайдеров регулярного хоккейного чемпионата России. Они заняли предпоследнюю строчку в турнирной таблице.
Руководство «Лады» до последней возможности пыталось сохранить прописку клуба в элитном дивизионе. Для продолжения выступления команды был заложен бюджет в 800 миллионов рублей. Часть денег была выделена из областного бюджета. Также финансирование должен был обеспечить и АвтоВАЗ.
|
Все долги по зарплате игроков ЦСК ВВС за январь и февраль погашены
|
27 марта 2018, 10:11
|
В будущем сезоне бюджет хоккейной «Лады» составит 800 миллионов рублей
В будущем хоккейном сезоне бюджет тольяттинской «Лады» составит 800 миллионов рублей. Об этом рассказал генеральный директор автозаводцев Владимир Вдовин. По его словам, 60% денег будут направлены из областного бюджета. Остальное финансирование обеспечат АвтоВАЗ, как титульный спонсор, а также собственные заработки …
|
22 марта 2018, 03:19
|
Решение об участии тольяттинской «Лады» в матчах КХЛ огласят 27 марта
Как стало известно «ТЕРРЕ», хоккейный клуб «Лада», вопреки всем негативным прогнозам, все-таки останется в Континентальной хоккейной лиге. Ожидается, что решение руководства КХЛ будет оглашено 27 марта.
Напомним, лига приняла решение сократить со следующего сезона число участников. Среди критериев, играющих роль для …
|
14 марта 2018, 05:04
|
Соревнования на кубок Владислава Третьяка пройдут в Сызрани
|
12 марта 2018, 03:03
|
«Лада» проиграла китайским канадцам со счетом 0:2
В рамках чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги тольяттинская «Лада» на своей площадке встречалась с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар», основу которого составляют бывшие игроки НХЛ. На 5-й минуте «китаец» Кайл Чипчура забил в ворота тольяттинцев первую шайбу.
А шведский вратарь Магнус Хеллберг …
|
6 сентября 2017, 09:51
|
В блогах: ХК «Лада» пересядет на Lada Vesta
В группе "Паблик Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщают, что хоккеисты тольяттинской «Лады» побывали с экскурсией на АвтоВАЗе. Ее провел лично президент компании Бу Андерссон. Ледовая дружина осталась под впечатлением. Спортсмены побывали на прессовом производстве и конвейере. Увидели, как собирают Lada. …
|
12 февраля 2016, 07:28
|
Обвиняемый в гибели ХК «Локомотив» амнистирован
|
23 сентября 2015, 04:58
|
«Лада» закрепилась в зоне плей-офф КХЛ
Хоккеисты тольяттинской «Лады» уверенно переиграли на своем льду прямого конкурента за место в плей-офф КХЛ - екатеринбургский «Автомобилист».
Накануне уральцев скосила болезнь – сразу 7 игроков оказались в лазарете, пришлось переносить игру против "Трактора". В Тольятти не смогли приехать двое игроков …
|
4 декабря 2014, 10:38
|
Хоккеисты тольяттинской «Лады» сыграют в Италии и Швейцарии
29 июля у тольяттинского ХК «Лада» стартуют учебно-тренировочные сборы в Италии. Они пройдут на олимпийской базе в Турине. В рамках подготовительных мероприятий у автозаводцев запланированы товарищеские матчи с «Нефтехимиком» и «Локомотивом». Из Турина тольяттинские хоккеисты отправятся на турнир в Швейцарию,
|
3 июня 2014, 02:07
|
Тольяттинский ХК «Лада» заключил контракт с финским тренером
Вратарей тольяттинского хоккейного клуба «Лада» будет тренировать 48-летний Сакари Линдфорс. С финским тренером заключен контракт на 1 год. Он является серебряным призером Олимпиады в Калгари 1988 года и чемпионата мира-1992, а также двукратным бронзовым призером Финляндии в составе хельсинкского клуба …
|
30 мая 2014, 05:12