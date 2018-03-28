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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 марта 2018г 
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Все долги по зарплате игроков ЦСК ВВС за январь и февраль погашены

Все долги по зарплате игроков ЦСК ВВС за январь и февраль погашены

Все долги по зарплате игроков самарского хоккейного клуба ЦСК ВВС за январь и февраль  выплачены. До конца текущей недели планируется погасить задолженность за март. Об этом сообщило министерство спорта Самарской области. Совместно с руководством ХК ЦСК ВВС ведомство продолжает заниматься 
27 марта 2018, 10:11
В будущем сезоне бюджет хоккейной «Лады» составит 800 миллионов рублей

В будущем сезоне бюджет хоккейной «Лады» составит 800 миллионов рублей

В будущем хоккейном сезоне бюджет тольяттинской «Лады» составит 800 миллионов рублей. Об этом рассказал генеральный директор автозаводцев Владимир Вдовин. По его словам, 60% денег будут направлены из областного бюджета. Остальное финансирование обеспечат АвтоВАЗ, как титульный спонсор, а также собственные заработки 

22 марта 2018, 03:19
Решение об участии тольяттинской «Лады» в матчах КХЛ огласят 27 марта

Решение об участии тольяттинской «Лады» в матчах КХЛ огласят 27 марта

Как стало известно «ТЕРРЕ», хоккейный клуб «Лада», вопреки всем негативным прогнозам, все-таки останется в Континентальной хоккейной лиге. Ожидается, что решение руководства КХЛ будет оглашено 27 марта.

Напомним, лига приняла решение сократить со следующего сезона число участников. Среди критериев, играющих роль для 

14 марта 2018, 05:04
Соревнования на кубок Владислава Третьяка пройдут в Сызрани

Соревнования на кубок Владислава Третьяка пройдут в Сызрани

С 17 по 21 марта в Сызрани пройдет всероссийский хоккейный турнир «Кубок Владислава Третьяка». В состязаниях примут участие юные спортсмены в возрасте 11 лет. За главный приз будут бороться восемь команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Туймазы, Подольска, Самары, Перми и 
12 марта 2018, 03:03
«Лада» проиграла китайским канадцам со счетом 0:2

«Лада» проиграла китайским канадцам со счетом 0:2

В рамках чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги тольяттинская «Лада» на своей площадке встречалась с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар», основу которого составляют бывшие игроки НХЛ. На 5-й минуте «китаец» Кайл Чипчура забил в ворота тольяттинцев первую шайбу.

А шведский вратарь Магнус Хеллберг 

6 сентября 2017, 09:51
В блогах: ХК «Лада» пересядет на Lada Vesta

В блогах: ХК «Лада» пересядет на Lada Vesta

В группе "Паблик Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщают, что хоккеисты тольяттинской «Лады» побывали с экскурсией на АвтоВАЗе. Ее провел лично президент компании Бу Андерссон. Ледовая дружина осталась под впечатлением. Спортсмены побывали на прессовом производстве и конвейере. Увидели, как собирают Lada. 
12 февраля 2016, 07:28
Обвиняемый в гибели ХК «Локомотив» амнистирован

Обвиняемый в гибели ХК «Локомотив» амнистирован

В Ярославле подошел к концу судебный процесс по делу об авиационной катастрофе четырехлетней давности - одной и самых масштабных трагедий гражданской авиации 21 века, когда при крушении лайнера погибли 44 человека, в числе которых – основной состав хоккейной команды «Локомотив». 
23 сентября 2015, 04:58
«Лада» закрепилась в зоне плей-офф КХЛ

«Лада» закрепилась в зоне плей-офф КХЛ

Хоккеисты тольяттинской «Лады» уверенно переиграли на своем льду прямого конкурента за место в плей-офф КХЛ - екатеринбургский «Автомобилист».

Накануне уральцев скосила болезнь – сразу 7 игроков оказались в лазарете, пришлось переносить игру против "Трактора". В Тольятти не смогли приехать двое игроков 

4 декабря 2014, 10:38
Хоккеисты тольяттинской «Лады» сыграют в Италии и Швейцарии

Хоккеисты тольяттинской «Лады» сыграют в Италии и Швейцарии

29 июля у тольяттинского ХК «Лада» стартуют учебно-тренировочные сборы в Италии. Они пройдут на олимпийской базе в Турине. В рамках подготовительных мероприятий у автозаводцев запланированы товарищеские матчи с «Нефтехимиком» и «Локомотивом». Из Турина тольяттинские хоккеисты отправятся на турнир в Швейцарию, 
3 июня 2014, 02:07
Тольяттинский ХК «Лада» заключил контракт с финским тренером

Тольяттинский ХК «Лада» заключил контракт с финским тренером

Вратарей тольяттинского хоккейного клуба «Лада» будет тренировать 48-летний Сакари Линдфорс. С финским тренером заключен контракт на 1 год. Он является серебряным призером Олимпиады в Калгари 1988 года и чемпионата мира-1992, а также двукратным бронзовым призером Финляндии в составе хельсинкского клуба 

30 мая 2014, 05:12
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