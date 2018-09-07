ХК «Лада» «раскатал» по льду ЦСК ВВС со счетом 5:0 8 августа тольяттинская хоккейная «Лада» принимала на своей площадке в рамках товарищеской встречи самарский клуб ЦСК ВВС. По итогам автоградцы одержали разгромную победу со счетом 5:0. По одной шайбе было заброшено в первом и втором периодах. Отличились, соответственно, Мастрюков и …