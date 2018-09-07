6 сентября в Самаре состоялся матч первого тура нового сезона Высшей хоккейной лиги. Игроки ЦСК ВВС принимали тольяттинскую «Ладу».
С самого начала игры инициативу на себя взяли автозаводцы. В первом периоде Дмитрий Возовик и Вячеслав Андрющенко обеспечили своей команде значительный перевес в счете. В начале третьего периода Александр Тимирев забросил третью шайбу. До завершения игрового отрезка хоккеист «летчиков» Игорь Угольников забил ответный гол. Но вскоре Егор Фатеев смог снова довести преимущество гостей до трех шайб. В третьем периоде Булат Набиуллин забил второй гол за ЦСК ВВС. Итоговый счет встречи - 2:4.
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