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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.09.2018  
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Материалы по теме:

Тольяттинская «Лада» проиграла «Нефтянику» со счетом 0:3

Тольяттинская «Лада» проиграла «Нефтянику» со счетом 0:3

Тольяттинская «Лада» встречалась с одним из лидером ВХЛ - «Нефтяником» из Альметьевска. Игра завершилась проигрышем тольяттинской команды со счетом 0:3. 
 
Гости распечатали ворота соперника на 13-й минуте, шайбу забросил Владислав Арбузов. В середине второго периода хоккеисты из Альметьевска удвоили свое преимущество, 
10 августа 2018, 08:55
ХК «Лада» «раскатал» по льду ЦСК ВВС со счетом 5:0

ХК «Лада» «раскатал» по льду ЦСК ВВС со счетом 5:0

8 августа тольяттинская хоккейная «Лада» принимала на своей площадке в рамках товарищеской встречи самарский клуб ЦСК ВВС. По итогам автоградцы одержали разгромную победу со счетом 5:0. По одной шайбе было заброшено в первом и втором периодах. Отличились, соответственно, Мастрюков и 

9 августа 2018, 10:38
Девять хоккеистов «Нефтехимика» будут играть за ЦСК ВВС

Девять хоккеистов «Нефтехимика» будут играть за ЦСК ВВС

Состав самарского хоккейного клуба ЦСК ВВС пополнился девятью игроками. Все они – воспитанники «Нефтехимика». Цвета летчиков будут защищать: вратарь Федор Коротаев; защитники Максим Гусев, Глеб Угаров и Надир Ислямов; нападающие Разат Тимиров, Тимур Хафизов, Арсен Хисамутдинов, Ислам Хасанов, Булат Набиуллин.

Напомним, 

20 июля 2018, 12:08
Главным тренером хоккейного ЦСК ВВС стал Александр Соколов

Главным тренером хоккейного ЦСК ВВС стал Александр Соколов

Перемены произошли в составе самарского хоккейного клуба ЦСК ВВС. На должность главного тренера команды был назначен Александр Соколов. Он является выходцем из школы самарского хоккея. До последнего времени он был наставником команды «Сарыарка» из Караганды.

Спортивным директором клуба стал Владимир Шиханов. 

30 мая 2018, 09:55
Первым новичком хоккейной «Лады» стал Филипп Метлюк

Первым новичком хоккейной «Лады» стал Филипп Метлюк

Ряды тольяттинской хоккейной «Лады» пополнились новым защитником. Клуб подписал на ближайший год 36-летнего Филиппа Метлюка, сообщает сайт автозаводцев.

Стоит отметить, что новичок уже выступал за «Ладу». В 2005 году он в составе команды стал серебряным призером чемпионата страны.  В 2003 и 

15 мая 2018, 12:10
Новые главный тренер и спортивный директор назначены в тольяттинской хоккейной «Ладе»

Новые главный тренер и спортивный директор назначены в тольяттинской хоккейной «Ладе»

В тольяттинском хоккейном клубе «Лада» новые кадровые назначения. Главным тренером команды стал Анатолий Емелин. Многие болельщики автозаводцев хорошо знают этого спортивного функционера. Он пришел в «Ладу» в 1990 году. В составе команды он стал двукратным чемпионом Межнациональной хоккейной лиги (1994, 

4 мая 2018, 08:45
Хоккейной «Ладе» ищут новое руководство

Хоккейной «Ладе» ищут новое руководство

В тольяттинском ХК «Лада» меняется руководство. Свои посты покидают генеральный директор Владимир Вдовин (на фото) и спортивный директор Вадим Макаров. Это подтвердил врио министра спорта Самарской области и член совета директоров ХК «Лада» Дмитрий Шляхтин. Вдовин уже освободил кресло гендиректора, ему 
11 апреля 2018, 03:26
Минспорт отреагировал на исключение хоккейной «Лады» из КХЛ

Минспорт отреагировал на исключение хоккейной «Лады» из КХЛ

Министерство спорта Самарской области прокомментировало исключение тольяттинского клуба «Лада» из состава Континентальной хоккейной лиги.

«Крайне разочарованы решением совета директоров КХЛ не включать ХК «Лада» в число участников чемпионата - 2018/2019. Регион был заинтересован в сохранении клуба в КХЛ, предпринимались различные меры 

29 марта 2018, 03:13
Все долги по зарплате игроков ЦСК ВВС за январь и февраль погашены

Все долги по зарплате игроков ЦСК ВВС за январь и февраль погашены

Все долги по зарплате игроков самарского хоккейного клуба ЦСК ВВС за январь и февраль  выплачены. До конца текущей недели планируется погасить задолженность за март. Об этом сообщило министерство спорта Самарской области. Совместно с руководством ХК ЦСК ВВС ведомство продолжает заниматься 
27 марта 2018, 10:11
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