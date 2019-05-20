Тольяттинский хоккейных клуб «Лада» получил нового главного тренера. Им стал Александр Титов. До перехода к автозаводцам он три последних года возглавлял красноярский «Сокол». Контракт со специалистом рассчитан на год, сообщает пресс-служба «Лады».

Александр Титов пояснил, что считает команду сильной и в …