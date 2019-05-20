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«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе
УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, …
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23 мая 2019, 09:23
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В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара
В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному …
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23 мая 2019, 08:06
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В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах
Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили …
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23 мая 2019, 05:31
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В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы
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23 мая 2019, 05:06
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Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина
Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы».
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23 мая 2019, 04:57
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В самарской ИК-5 делают лавочки и урны
В самарской исправительной колонии № 5 организовали новое производство - теперь учреждение поставляет лавочки, газонные ограждения и урны. Контракт заключен между руководством исправительного учреждения и администрацией Куйбышевского района Самары.
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21 мая 2019, 10:38
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Хоккейная «Лада» получила нового главного тренера
Тольяттинский хоккейных клуб «Лада» получил нового главного тренера. Им стал Александр Титов. До перехода к автозаводцам он три последних года возглавлял красноярский «Сокол». Контракт со специалистом рассчитан на год, сообщает пресс-служба «Лады».
Александр Титов пояснил, что считает команду сильной и в …
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3 мая 2019, 12:41
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Джано Ананидзе может перейти в «Краснодар»
Футбольный клуб «Краснодар» заинтересовался полузащитником «Крыльев Советов» Джано Ананидзе. Не исключено, что спортсмен может сменить команду в трансферное окно. Отметим, что Джано принадлежит столичному «Спартаку», а за самарский клуб играет на правах аренды. В этом сезоне хавбек участвовал в пяти …
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16 апреля 2019, 12:09
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Исполнять обязанности тренера ХК «Лада» будет Олег Волков
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1 апреля 2019, 02:56
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Не та игра: Весь тренерский штаб ХК «Лада» отправили в отставку
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30 марта 2019, 03:38
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«Лада» проведет все матчи первой стадии плей-офф ВХЛ в Тольятти
Тольяттинская «Лада», заняв пятое место в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги, сыграет на стадии 1/8 финала Кубка Петрова все матчи против красноярского «Сокола» на своей площадке. Встречи соперников в текущем сезоне дважды завершились победами хоккеистов Автограда в овертайме с одинаковым …
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25 февраля 2019, 11:42
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Тольяттинская хоккейная «Лада» разгромила клуб «СКА-Нева»
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11 февраля 2019, 11:13
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Сергей Рыжиков перешел в самарские «Крылья Советов»
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1 августа 2018, 02:04
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АСАДО получит 1,6 млрд рублей
Государственное казеное предприятие Самарской области "Агентство по содержанию автомобильных дорог" освоит более 1 миллиарда 600 миллионов рублей. Как следует из информации, опубликованной на портале госзакупок, с ним заключены три контракта. Почти 630 миллионов рублей региональный бюджет заплатит за выполнение работ …
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17 января 2018, 05:32
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