4
54
19
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 22.05.2019  
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, 
23 мая 2019, 09:23
В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному 
23 мая 2019, 08:06
В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили 
23 мая 2019, 05:31
В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области погода изменится к лучшему: хотя местами пройдут кратковременные дожди с грозами, температура воздуха постепенно начнется повышаться. В ночи на пятницу и субботу, 24 и 25 мая будет облачно с прояснениями, в отдельных районах 
23 мая 2019, 05:06
Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы». 
 
«Пока вся Россия праздновала День Победы, были дела поважней. Например, отравить собак на Ярмарочной, они ведь мешают нам 
23 мая 2019, 04:57
В самарской ИК-5 делают лавочки и урны

В самарской ИК-5 делают лавочки и урны

В самарской исправительной колонии № 5 организовали новое производство - теперь учреждение поставляет лавочки, газонные ограждения и урны. Контракт заключен между руководством исправительного учреждения и администрацией Куйбышевского района Самары. 

- В результате заключения контракта в исправительном учреждении были созданы рабочие 
21 мая 2019, 10:38
Хоккейная «Лада» получила нового главного тренера

Хоккейная «Лада» получила нового главного тренера

Тольяттинский хоккейных клуб «Лада» получил нового главного тренера. Им стал Александр Титов. До перехода к автозаводцам он три последних года возглавлял красноярский «Сокол». Контракт со специалистом рассчитан на год, сообщает пресс-служба «Лады».

Александр Титов пояснил, что считает команду сильной и в 

3 мая 2019, 12:41
Джано Ананидзе может перейти в «Краснодар»

Джано Ананидзе может перейти в «Краснодар»

Футбольный клуб «Краснодар» заинтересовался полузащитником «Крыльев Советов» Джано Ананидзе. Не исключено, что спортсмен может сменить команду в трансферное окно. Отметим, что Джано принадлежит столичному «Спартаку», а за самарский клуб играет на правах аренды. В этом сезоне хавбек участвовал в пяти 
16 апреля 2019, 12:09
Исполнять обязанности тренера ХК «Лада» будет Олег Волков

Исполнять обязанности тренера ХК «Лада» будет Олег Волков

Исполнять обязанности главного тренера хоккейной «Лады» до назначения главного наставника будет старший тренер ДЮСШ «Лада» Олег Волков. Напомним, что он выступал за тольяттинский клуб еще в те времена, когда команда называлась «Торпедо». В составе «Лады» он дважды становился чемпионом России, 
1 апреля 2019, 02:56
Не та игра: Весь тренерский штаб ХК «Лада» отправили в отставку

Не та игра: Весь тренерский штаб ХК «Лада» отправили в отставку

Весь тренерский штаб хоккейного клуба ВХЛ «Лада» из Тольятти отправлен в отставку в полном составе, такое сообщение появилось на официальном сайте команды.
 
Учредители «Лады» по итогам игрового сезона в отставку отправили Анатолия Емелина, Аркадия Андреева, Александра Нестерова, Дмитрия Курошина 
30 марта 2019, 03:38
«Лада» проведет все матчи первой стадии плей-офф ВХЛ в Тольятти

«Лада» проведет все матчи первой стадии плей-офф ВХЛ в Тольятти

Тольяттинская «Лада», заняв пятое место в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги, сыграет на стадии 1/8 финала Кубка Петрова все матчи против красноярского «Сокола» на своей площадке. Встречи соперников в текущем сезоне дважды завершились победами хоккеистов Автограда в овертайме с одинаковым 
25 февраля 2019, 11:42
Тольяттинская хоккейная «Лада» разгромила клуб «СКА-Нева»

Тольяттинская хоккейная «Лада» разгромила клуб «СКА-Нева»

10 февраля в рамках очередного тура чемпионата ВХЛ тольяттинский хоккейный клуб «Лада» встречался с лидером турнирной таблицы, «СКА-Нева». Игра проходила в Автограде.

Автозаводцы смогли одержать уверенную победу в матче. Первый период прошел без забитых шайб. Но на 24-й минуте Николай Владимиров 

11 февраля 2019, 11:13
Сергей Рыжиков перешел в самарские «Крылья Советов»

Сергей Рыжиков перешел в самарские «Крылья Советов»

В среду, 1 августа, генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Виталий Шашков подписал соглашение с российским вратарем Сергеем Рыжиковым. 37-летний голкипер перейдет в клуб на два года. 

«Сергей Рыжиков будет заявлен в ближайшее время и будет выступать под номером 1», - 
1 августа 2018, 02:04
АСАДО получит 1,6 млрд рублей

АСАДО получит 1,6 млрд рублей

Государственное казеное предприятие Самарской области "Агентство по содержанию автомобильных дорог" освоит более 1 миллиарда 600 миллионов рублей. Как следует из информации, опубликованной на портале госзакупок, с ним заключены три контракта. Почти 630 миллионов рублей региональный бюджет заплатит за  выполнение работ 

17 января 2018, 05:32
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2019. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Наименование СМИ : Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 75404 от 01 апреля 2019 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Статус свидетельства : действующее. Форма распространения : сетевое издание. Территория распространения : Российская Федерация, зарубежные страны. Языки : русский.
Учредитель: Акционерное общество «Телерадиокомпания «ТЕРРА». Главный редактор: Курдов Евгений Александрович. Адрес: 443090, Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, 5 этаж. seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04.

Мы Вам перезвоним!

Наверх