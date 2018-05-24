Тольяттинский хоккейный клуб «Лада» стала фарм-клубом для ярославского «Локомотива». Команды подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве, сообщает сайт автозаводцев.
- После длительных переговоров мы подписали договор о сотрудничестве с «Локомотивом». Это взаимовыгодное соглашение, которое позволит «Ладе» привлекать игроков ярославского клуба, а хоккеисты из системы «Локомотива» в свою очередь смогут получить игровую практику на уровне ВХЛ, - пояснил спортивный директор «Лады» Владимир Кречин.
Тольяттинская команда станет резервной для ярославских игроков. Туда будут отправлять молодых игроков, чтобы они могли получить реальный игровой опыт.
Напомним, по итогам сезона 2017/2018 «Лада» утратила «прописку» в КХЛ.Причиной для этого стал рейтинг эффективности клубов лиги, в котором учитывается несколько параметров. По из совокупности тольяттинцы стали предпоследними. В грядущем сезоне хоккеисты будут играть в составе Высшей хоккейной лиги.
|
В третьем тестовом матче на стадионе «Самара Арена» тольяттинская «Лада» одолела новотроицкую «Носту»
16 мая в рамках первенства Профессиональной футбольной лиги тольяттинская «Лада» принимала новотроицкую «Носту». Встреча проходила на стадионе «Самара Арена». Матч стал третьей тестовой игрой, необходимой для того, чтобы новый спортобъект допустили до проведения поединков чемпионата мира по футболу. На зрительских …
|
17 мая 2018, 09:18
|
Первым новичком хоккейной «Лады» стал Филипп Метлюк
|
15 мая 2018, 12:10
|
Футбольная «Лада» сыграет против новотроицкой «Носты» на «Самаре Арене»
16 мая в рамках третьего тестового матча на стадионе «Самара Арена» встретятся тольяттинская «Лада» и «Носта» из Новотроицка. Игра пройдет в рамках первенства Профессиональной футбольной лиги группы «Урал-Приволжье». Соответствующее решение будет оформлено документально в ближайшее время, сообщает «Самарская газета».
|
8 мая 2018, 01:42
|
Хоккейная «Лада» подала документы для участия в матчах ВХЛ
Руководство тольяттинского клуба «Лада» подало пакет документов, необходимых для выступления команды в Высшей хоккейной лиге. Бумаги поступили в Федерацию хоккея России.
Для допуска клуба к играм специалисты должны проверить документы, а также проинспектировать спорткомплекс «Лада-Арена» на соответствие регламенту лиги, сообщает сайт …
|
25 апреля 2018, 08:28
|
В «Лада-Арене» пройдет хоккейный турнир «Кубок Тольятти»
С 24 по 28 апреля в Автограде пройдет традиционный хоккейный турнир «Кубок Тольятти». Мероприятие состоится на льду комплекса «Лада-Арена».
В спортивных состязаниях примут участие пять команд. За звание победителя будут бороться «Ладья» (Тольятти), «Стальные Лисы» (Магнитогорск), «Спутник» (Альметьевск), ЦСК ВВС (Самара), …
|
24 апреля 2018, 11:41
|
Хоккейной «Ладе» ищут новое руководство
В тольяттинском ХК «Лада» меняется руководство. Свои посты покидают генеральный директор Владимир Вдовин (на фото) и спортивный директор Вадим Макаров. Это подтвердил врио министра спорта Самарской области и член совета директоров ХК «Лада» Дмитрий Шляхтин. Вдовин уже освободил кресло гендиректора, ему …
|
11 апреля 2018, 03:26
|
Самарская область выкупит у РЖД стадион «Локомотив» за 180 млн рублей
|
21 октября 2016, 02:04
|
«Крылья Советов» остановили в Самаре «Локомотив»
|
12 апреля 2016, 11:01
|
«Крылья Советов» в Москве проиграли «Локомотиву» - 0:2
|
21 сентября 2015, 10:57
|
Вратарь «Локомотива» Мирослав Лобанцев перешел в «Крылья Советов»
Голкипер «железнодорожников» Мирослав Лобанцев перешел в «Крылья Советов». Об этом сообщается на сайте «Локомотива».
|
17 июля 2015, 03:07