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Материалы по теме:

В третьем тестовом матче на стадионе «Самара Арена» тольяттинская «Лада» одолела новотроицкую «Носту»

В третьем тестовом матче на стадионе «Самара Арена» тольяттинская «Лада» одолела новотроицкую «Носту»

16 мая в рамках первенства Профессиональной футбольной лиги тольяттинская «Лада» принимала  новотроицкую «Носту». Встреча проходила на стадионе «Самара Арена». Матч стал третьей тестовой игрой, необходимой для того, чтобы новый спортобъект допустили до проведения поединков чемпионата мира по футболу. На зрительских 

17 мая 2018, 09:18
Первым новичком хоккейной «Лады» стал Филипп Метлюк

Первым новичком хоккейной «Лады» стал Филипп Метлюк

Ряды тольяттинской хоккейной «Лады» пополнились новым защитником. Клуб подписал на ближайший год 36-летнего Филиппа Метлюка, сообщает сайт автозаводцев.

Стоит отметить, что новичок уже выступал за «Ладу». В 2005 году он в составе команды стал серебряным призером чемпионата страны.  В 2003 и 

15 мая 2018, 12:10
Футбольная «Лада» сыграет против новотроицкой «Носты» на «Самаре Арене»

Футбольная «Лада» сыграет против новотроицкой «Носты» на «Самаре Арене»

16 мая в рамках третьего тестового матча на стадионе «Самара Арена» встретятся тольяттинская «Лада» и «Носта» из Новотроицка. Игра пройдет в рамках первенства Профессиональной футбольной лиги группы «Урал-Приволжье». Соответствующее решение будет оформлено документально в ближайшее время, сообщает «Самарская газета».
8 мая 2018, 01:42
Хоккейная «Лада» подала документы для участия в матчах ВХЛ

Хоккейная «Лада» подала документы для участия в матчах ВХЛ

Руководство тольяттинского клуба «Лада» подало пакет документов, необходимых для выступления команды в Высшей хоккейной лиге. Бумаги поступили в Федерацию хоккея России.

Для допуска клуба к играм специалисты должны проверить документы, а также проинспектировать спорткомплекс «Лада-Арена» на соответствие регламенту лиги, сообщает сайт 

25 апреля 2018, 08:28
В «Лада-Арене» пройдет хоккейный турнир «Кубок Тольятти»

В «Лада-Арене» пройдет хоккейный турнир «Кубок Тольятти»

С 24 по 28 апреля в Автограде пройдет традиционный хоккейный турнир «Кубок Тольятти». Мероприятие состоится на льду комплекса «Лада-Арена».

В спортивных состязаниях примут участие пять команд. За звание победителя будут бороться «Ладья» (Тольятти), «Стальные Лисы» (Магнитогорск), «Спутник» (Альметьевск), ЦСК ВВС (Самара), 

24 апреля 2018, 11:41
Хоккейной «Ладе» ищут новое руководство

Хоккейной «Ладе» ищут новое руководство

В тольяттинском ХК «Лада» меняется руководство. Свои посты покидают генеральный директор Владимир Вдовин (на фото) и спортивный директор Вадим Макаров. Это подтвердил врио министра спорта Самарской области и член совета директоров ХК «Лада» Дмитрий Шляхтин. Вдовин уже освободил кресло гендиректора, ему 
11 апреля 2018, 03:26
Самарская область выкупит у РЖД стадион «Локомотив» за 180 млн рублей

Самарская область выкупит у РЖД стадион «Локомотив» за 180 млн рублей

Стадион «Локомотив» у компании "РЖД" Самарская область выкупит за 180 млн рублей. Соответствующую поправку в региональный закон о бюджете одобрили в губернской думе. Предполагается, что оплата будет произведена с рассрочкой на 10 лет - по 18 млн рублей ежегодно.

После перехода 

21 октября 2016, 02:04
«Крылья Советов» остановили в Самаре «Локомотив»

«Крылья Советов» остановили в Самаре «Локомотив»

Футбольный клуб «Крылья Советов» вернулся на стадион "Металлург". Команда впервые в этом году сыграла на своем поле. Напомним, до сих пор самарцам приходилось принимать соперников на резервном поле в Саранске. Возвращение триумфальным не получилось, но и встречаться пришлось с одним из 
12 апреля 2016, 11:01
«Крылья Советов» в Москве проиграли «Локомотиву» - 0:2

«Крылья Советов» в Москве проиграли «Локомотиву» - 0:2

«Крылья Советов» в этом сезоне проигрывают московским клубам со счетом 0:2. После «Спартака» и «ЦСКА» самарских болельщиков «расстроил» «Локомотив». Вместе с тем после трех одержанных перед этим побед «Крылья» заставили соперников считаться с собой.

Московской команде, которая на этот 
21 сентября 2015, 10:57
Вратарь «Локомотива» Мирослав Лобанцев перешел в «Крылья Советов»

Вратарь «Локомотива» Мирослав Лобанцев перешел в «Крылья Советов»

Голкипер «железнодорожников» Мирослав Лобанцев перешел в «Крылья Советов». Об этом сообщается на сайте «Локомотива».
 
По контракту аренды молодой спортсмен весь грядущий сезон будет играть за сборную Самары. Как отмечает гендиректор «Крыльев» Виталий Шашков, у нового голкипера есть все необходимые качества, 
17 июля 2015, 03:07
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