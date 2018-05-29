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Первым новичком хоккейной «Лады» стал Филипп Метлюк

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Стоит отметить, что новичок уже выступал за «Ладу». В 2005 году он в составе команды стал серебряным призером чемпионата страны.  В 2003 и 

15 мая 2018, 12:10
Футбольная «Лада» сыграет против новотроицкой «Носты» на «Самаре Арене»

Футбольная «Лада» сыграет против новотроицкой «Носты» на «Самаре Арене»

16 мая в рамках третьего тестового матча на стадионе «Самара Арена» встретятся тольяттинская «Лада» и «Носта» из Новотроицка. Игра пройдет в рамках первенства Профессиональной футбольной лиги группы «Урал-Приволжье». Соответствующее решение будет оформлено документально в ближайшее время, сообщает «Самарская газета».
8 мая 2018, 01:42
Хоккейная «Лада» подала документы для участия в матчах ВХЛ

Хоккейная «Лада» подала документы для участия в матчах ВХЛ

Руководство тольяттинского клуба «Лада» подало пакет документов, необходимых для выступления команды в Высшей хоккейной лиге. Бумаги поступили в Федерацию хоккея России.

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25 апреля 2018, 08:28
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В Канаде выловили лобстера с логотипом Pepsi на клешне

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Ульяновским автомобилестроительным заводом был представлен новый логотип торговой марки по производству внедорожников УАЗ. «Значок» является переосмысленной и переработанной версией старой эмблемы. Ему, как говорят эксперты, приданы современные формы, но при этом сохранена узнаваемость.
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Автором нового логотипа Google оказался российский дизайнер

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Туристический логотип Самарской области попал в каталог ведущего мирового журнала о дизайне

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Туристический логотип Самарской области, отвергнутый в 2012 году региональным департаментом туризма, попал в каталог ведущего мирового журнала о дизайне LogoLounge. Участвовавшая в конкурсе работа тольяттинского дизайнера Петра Щербаноса представляла собой соединение трех образов: сердца, движения и приветствия. Кроме того, она 

20 февраля 2015, 02:49
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