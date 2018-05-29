Хоккейный клуб «Лада» вернет себе старый логотип. Соответствующее голосование среди болельщиков было инициировано на митинге в поддержку команды.
Всего в опросе принял участие 3521 человек. Подавляющее большинство участников, 1999, высказались за возвращение старого логотипа. 815 человек высказались за изготовление новой символики. 707 проголосовавших отдали предпочтение текущему логотипу.
Как отмечает официальный сайт «Лады», на протяжении всего голосования велось наблюдение за его "чистотой". Все «накрученные» голоса удалялись.
ХК «Лада» благодарит всех любителей хоккея, принявших участие в голосовании. В ближайшее время клубу будет возвращен прежний логотип.
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