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Бизнесмены из Узбекистана хотят наладить сотрудничество с самарскими предприятиями
В Самару прибыла делегация из Кашкадарьинского района Республики Узбекистан. Представители этого региона хотят наладить сотрудничество с компаниями и предприятиями Самарской области в самых разных областях.
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4 октября 2018, 09:48
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В Самаре возобновил работу Общественный совет по вопросам образования
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4 октября 2018, 09:07
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С начала года самарцы более 500 раз пожаловались на коллекторов
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4 октября 2018, 08:38
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В Самарской области обещают до +18 градусов в выходные
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4 октября 2018, 05:46
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Миндзрав поддержал запрет на продажу алкоголя пьяным
В Минздраве России поддержали запрет на реализацию алкоголя нетрезвым покупателям. По мнению главы ведомства Вероники Скворцовой, продажа спиртного уже находящемуся в нетрезвом состоянии гражданину только усугубляет его положение. Пьяный человек не оценивает риски адекватно, он может нести опасность и для …
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2 октября 2018, 05:01
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Налоговики исключили из Единого госреестра юрлиц 330 тысяч компаний
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2 октября 2018, 10:45
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Альянс Rostec Auto BV увеличит долю в акционерном капитале «АвтоВАЗа»
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2 октября 2018, 09:35