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Бизнесмены из Узбекистана хотят наладить сотрудничество с самарскими предприятиями

Бизнесмены из Узбекистана хотят наладить сотрудничество с самарскими предприятиями

В Самару прибыла делегация из Кашкадарьинского района Республики Узбекистан. Представители этого региона хотят наладить сотрудничество с компаниями и предприятиями Самарской области в самых разных областях. 
 
За первое полугодие 2018 года объем торговли Самарской области и Узбекистана превысил 90 миллионов долларов, что 
4 октября 2018, 09:48
В Самаре возобновил работу Общественный совет по вопросам образования

В Самаре возобновил работу Общественный совет по вопросам образования

В пятницу в России будут отмечать День учителя. Если раньше он не имел фиксированной даты и праздновался в первое воскресенье октября, то теперь он совмещен с межгосударственным Всемирным днем учителя, учрежденным ООН, и привязан к 5 октября. В преддверии этого 
4 октября 2018, 09:07
С начала года самарцы более 500 раз пожаловались на коллекторов

С начала года самарцы более 500 раз пожаловались на коллекторов

Только за первые 9 месяцев этого года в региональное управление службы судебных приставов поступило поступило 650 жалоб на действия коллекторов, в то время как за весь прошлый год их было 790. Об этом ТЕРРЕ в программе "Первые лица" рассказала начальник 
4 октября 2018, 08:38
В Самарской области обещают до +18 градусов в выходные

В Самарской области обещают до +18 градусов в выходные

Погода в предстоящий уик-энд в Самарской области будет переменчивой. Если в пятницу и субботу синоптики обещают максимум + 14 градусов, то уже в воскресенье столбик термометра поднимется до 18 градусов тепла.

В ночные часы в пятницу, 5 октября, местами 
4 октября 2018, 05:46
Миндзрав поддержал запрет на продажу алкоголя пьяным

Миндзрав поддержал запрет на продажу алкоголя пьяным

В Минздраве России поддержали запрет на реализацию алкоголя нетрезвым покупателям. По мнению главы ведомства Вероники Скворцовой, продажа спиртного уже находящемуся в нетрезвом состоянии гражданину только усугубляет его положение. Пьяный человек не оценивает риски адекватно, он может нести опасность и для 
2 октября 2018, 05:01
Налоговики исключили из Единого госреестра юрлиц 330 тысяч компаний

Налоговики исключили из Единого госреестра юрлиц 330 тысяч компаний

Федеральная налоговая служба с начала года исключила из Единого госреестра юрлиц более 330 тысяч недействующих компаний с недостоверными сведениями, а также внесла 800 тысяч записей в связи с наличием некорректных данных, сообщает ведомство. Мероприятия проводятся в рамках борьбы с так 
2 октября 2018, 10:45
Альянс Rostec Auto BV увеличит долю в акционерном капитале «АвтоВАЗа»

Альянс Rostec Auto BV увеличит долю в акционерном капитале «АвтоВАЗа»

Альянс Rostec Auto BV - основной владелец «АвтоВАЗа» увеличит свою долю в акционерном капитале автозавода после завершения обязательного предложения о выкупе акций, сообщает пресс-служба Renault Россия. Процедура была завершена 25 сентября. Выкуплено по тендеру почти 1,5 млрд ценных бумаг - 
2 октября 2018, 09:35
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