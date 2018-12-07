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«Бункер S» Эфир передачи от 04.12.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.12.2018 
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Материалы по теме:

Число посадочных мест на маршрутах, обслуживающих Красноглинский район, увеличилось в 2,5 раза

Число посадочных мест на маршрутах, обслуживающих Красноглинский район, увеличилось в 2,5 раза

Городские власти озвучили результаты мониторинга работы общественного транспорта в Красноглинском районе. Напомним, что во втором полугодии мониторинг проводился трижды, в том числе с 22 по 29 ноября, в ежедневном режиме с 06:00 до 24:00. По направлению в город - с 
7 декабря 2018, 01:09
Добавил соль в масло: в доме по проспекту Металлургов выбило стекла после хлопка

Добавил соль в масло: в доме по проспекту Металлургов выбило стекла после хлопка

В пятницу, 7 декабря, представители экстренных служб выехали на проспект Металлургов в Самаре. В 10:05 поступил сигнал о ЧП в девятиэтажном доме. По предварительным данным, во время приготовления пищи в помещении на втором этаже здания произошел хлопок, ударом были выбиты 
7 декабря 2018, 12:09
На стадионе «Самара Арена» усыпят газон

На стадионе «Самара Арена» усыпят газон

Последний в 2018 году футбольный поединок на «Самара Арене» должен пройти в эту субботу, 8 декабря. На поле встретятся «Крылья Советов» и команда «Ростов». Начало матча запланировано на 13:30. Сейчас службы стадиона (это около 100 человек) занимаются подготовкой газона и 
7 декабря 2018, 11:33
«Авиакор» смог частично обжаловать решение суда

«Авиакор» смог частично обжаловать решение суда

Самарскому заводу «Авиакор» удалось частично обжаловать решение суда, обязывающее завод выплатить Минобороны 2 млрд 200 млн рублей. Апелляционная инстанция арбитражного суда Москвы снизила сумму иска до 1 миллиарда 300 миллионов. Дело касается поставки 99-ти самолетов, из которых военное ведомство получило 
7 декабря 2018, 11:06
В Самаре затопило Московское шоссе в районе памятника Ил-2

В Самаре затопило Московское шоссе в районе памятника Ил-2

В понедельник, 26 ноября, в областной столице затопило Московское шоссе в районе памятника штурмовику Ил-2. Напомним,что там произошла коммунальная авария. Из-за утечки на водоводе диаметром 600 миллиметров проезжая часть на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова оказалась «подмочена». По словам 
26 ноября 2018, 02:55
В Тольятти устранили коммунальную аварию в Автозаводском районе

В Тольятти устранили коммунальную аварию в Автозаводском районе

В ночь на четверг, 22 ноября, в Тольятти было восстановлено теплоснабжение всех потребителей, которых коснулась коммунальная авария в Автозаводском районе. Напомним, что накануне стало известно об утечке на трубопроводе тесплоснабжения диаметром 700 мм на улице Жукова, 8. На резервную схему 
22 ноября 2018, 09:45
В Тольятти из-за коммунальной аварии мерзнут более 20 тысяч человек

В Тольятти из-за коммунальной аварии мерзнут более 20 тысяч человек

В Тольятти 57 многоквартирных домов, в которых проживают 20 377 человек, среди которых 6 792 ребенка остались без отопления из-за аварии на теплотрассе. О ней стало известно в 09:01 в среду. Оказалось, что на трубопроводе теплоснабжения диаметром 700 мм в 
21 ноября 2018, 05:01
В Самаре затопило улицу Металлистов

В Самаре затопило улицу Металлистов

Во вторник, 20 ноября, в областной столице произошла очередная коммунальная авария. Из-за износа водопровода возникла утечка из-под земли на улице Металлистов. Без холодной воды остались жители пяти домов. С 17:30 было отключено холодное водоснабжение в многоэтажках по улице Победы 138,140 
21 ноября 2018, 01:56
Самарские ученые научились делать воду и электричество из воздуха

Самарские ученые научились делать воду и электричество из воздуха

Специалисты Самарского университета разработали установку, которая позволяет добывать воду из воздуха. В первую очередь она предназначена для работы в условиях пустыни.

Суть работы устройства состоит в том, что проходящий через него горячий воздух охлаждается до так называемой точки росы, а влага, 

1 ноября 2018, 03:39
Заплатит в десятки раз больше: на автозаправке на Мичурина сорвали пломбу со счетчика

Заплатит в десятки раз больше: на автозаправке на Мичурина сорвали пломбу со счетчика

Коммунальщики регулярно обходят абонентов - юридических лиц, чтобы снять показания и осмотреть счетчики и пломбы на обводных линиях. За 9 месяцев этого года выявили 26 случаев срыва пломб и использования воды в обход приборов учета. В конце сентября на заправке 
5 октября 2018, 11:21
В Самаре на домах неплательщиков за воду пишут лазером «долг»

В Самаре на домах неплательщиков за воду пишут лазером «долг»

В Самаре неистощимые на выдумки коммунальщики придумывают все новые способы борьбы с неплательщиками. На домах горожан, которые не перечисляют деньги за водоснабжение и канализацию, они начали «писать» лазером у конкретных окон слово «долг» и невыплаченную сумму. Надписи выводит специальная установка, 
27 сентября 2018, 12:51
В десятке домов Железнодорожного района отключили воду

В десятке домов Железнодорожного района отключили воду

В среду, 26 сентября, в десяти с лишним домах в Железнодорожном районе Самары отключили холодную воду. По информации «Самарских коммунальных систем», из-за утечки из земли на водопроводной линии д-300 прекратилась подача воды в дома № 115,117,117А по улице Волгина, № 
26 сентября 2018, 04:42
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