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Число посадочных мест на маршрутах, обслуживающих Красноглинский район, увеличилось в 2,5 раза
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7 декабря 2018, 01:09
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Добавил соль в масло: в доме по проспекту Металлургов выбило стекла после хлопка
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7 декабря 2018, 12:09
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На стадионе «Самара Арена» усыпят газон
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7 декабря 2018, 11:33
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«Авиакор» смог частично обжаловать решение суда
Самарскому заводу «Авиакор» удалось частично обжаловать решение суда, обязывающее завод выплатить Минобороны 2 млрд 200 млн рублей. Апелляционная инстанция арбитражного суда Москвы снизила сумму иска до 1 миллиарда 300 миллионов. Дело касается поставки 99-ти самолетов, из которых военное ведомство получило …
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7 декабря 2018, 11:06
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В Самаре затопило Московское шоссе в районе памятника Ил-2
В понедельник, 26 ноября, в областной столице затопило Московское шоссе в районе памятника штурмовику Ил-2. Напомним,что там произошла коммунальная авария. Из-за утечки на водоводе диаметром 600 миллиметров проезжая часть на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова оказалась «подмочена». По словам …
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26 ноября 2018, 02:55
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В Тольятти устранили коммунальную аварию в Автозаводском районе
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22 ноября 2018, 09:45
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В Тольятти из-за коммунальной аварии мерзнут более 20 тысяч человек
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21 ноября 2018, 05:01
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В Самаре затопило улицу Металлистов
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21 ноября 2018, 01:56
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Самарские ученые научились делать воду и электричество из воздуха
Специалисты Самарского университета разработали установку, которая позволяет добывать воду из воздуха. В первую очередь она предназначена для работы в условиях пустыни.
Суть работы устройства состоит в том, что проходящий через него горячий воздух охлаждается до так называемой точки росы, а влага, …
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1 ноября 2018, 03:39
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Заплатит в десятки раз больше: на автозаправке на Мичурина сорвали пломбу со счетчика
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5 октября 2018, 11:21
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В Самаре на домах неплательщиков за воду пишут лазером «долг»
В Самаре неистощимые на выдумки коммунальщики придумывают все новые способы борьбы с неплательщиками. На домах горожан, которые не перечисляют деньги за водоснабжение и канализацию, они начали «писать» лазером у конкретных окон слово «долг» и невыплаченную сумму. Надписи выводит специальная установка, …
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27 сентября 2018, 12:51
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В десятке домов Железнодорожного района отключили воду
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26 сентября 2018, 04:42