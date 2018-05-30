В Самаре в субботу, 2 июня, на второй очереди набережной возле бассейна ЦСК ВВС состоится концерт «Праздник песни» (6+) – выступят «Хор Турецкого» и женская арт-группа Soprano. Вместе с «Хором Турецкого» все, кто пришел на концерт, хором споют любимые песни нескольких поколений, сообщили в министерстве культуры Самарской области. Начало – в 14 часов. Вход свободный.
«Это песни о любви к семье, к Родине и времени, в котором мы живем!» – рассказал о программе Народный артист России Михаил Турецкий.
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