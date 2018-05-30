3
55
41
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 29 мая 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 29 мая 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
           8888888   .d88888b.   888       8888888888  8888888  888b     d888 
             888    d88P" "Y88b  888             d88P    888    8888b   d8888 
             888    888     888  888            d88P     888    88888b.d88888 
 88888b.     888    888     888  888  888      d88P      888    888Y88888P888 
 888 "88b    888    888     888  888 .88P   88888888     888    888 Y888P 888 
 888  888    888    888 Y8b 888  888888K     d88P        888    888  Y8P  888 
 888  888    888    Y88b.Y8b88P  888 "88b   d88P         888    888   "   888 
 888  888  8888888   "Y888888"   888  888  d88P        8888888  888       888 
                           Y8b
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Начал работу единый диспетчерский центр на базе скорой помощи в Самаре

Начал работу единый диспетчерский центр на базе скорой помощи в Самаре

В Самаре на базе скорой помощи начал работу единый диспетчерский центр. После его создания количество диспетчеров по приему и передаче вызовов удалось увеличить почти вдвое – с 8 до 15, сообщает областное правительство. Количество бригад увеличилось примерно на треть - 
30 мая 2018, 12:45
Погибшие туи начали убирать с Московского шоссе в Самаре

Погибшие туи начали убирать с Московского шоссе в Самаре

В Самаре с Московского шоссе начали убирать посаженные вдоль проезжей части туи. Напомним, в рамках реконструкции магистрали к ЧМ-2018 на придорожной территории высадили 3800 туй и можжевельников. Общая площадь травяного газона составила 80 тысяч квадратных метров. Весной растения получили сильные 
30 мая 2018, 12:02
Надпись из голливудских букв появилась у въезда в Самару

Надпись из голливудских букв появилась у въезда в Самару

В Самаре на въезде и выезде из города по трассе М-5 в сторону Красного Яра появилась композиция из гигантских букв: Welcome («Добро пожаловать»). Фото появилось в сети. Автор снимка Арина Фечина сравнила инсталляцию со знаменитой надписью Hollywood в американском штате 
30 мая 2018, 10:55
К ЧМ-2018 введен спецрежим на ж/д вокзале Самары

К ЧМ-2018 введен спецрежим на ж/д вокзале Самары

В Самаре со вторника, 29 мая, на железнодорожном вокзале ввели новую схему передвижения пассажиров. Меры приняты в рамках усиления требований транспортной безопасности из-за ЧМ-2018 по футболу. Для досмотра каждого посетителя на объекте установили допоборудование, в том числе стационарные металлодетекторы и 

29 мая 2018, 01:38
В эти выходные в Самаре пройдет фестиваль «ВолгаФест»

В эти выходные в Самаре пройдет фестиваль «ВолгаФест»

2 и 3 июня в Самаре пройдет традиционный фестиваль набережных «ВолгаФест». Праздник развернется на второй очереди набережной. В этом гуду главной темой фестиваля станет будущее. Организаторы предложат гостям взглянуть на то, как будет выглядеть Самара в 2081 году.

Набережная будет разделена 

29 мая 2018, 09:26
30 мая откроется четвертая очередь набережной в Самаре

30 мая откроется четвертая очередь набережной в Самаре

Открытие четвертой очереди самарской набережной намечено на 30 мая. Об этом сообщил первый заместитель главы города Владимир Василенко.

На набережной возведены каскадный фонтан и хозяйственно-бытовой комплекс. Последнее сооружение включает в себя пункт охраны, бытовые помещения и туалет для маломобильных 
23 мая 2018, 10:02
С 10 июня спасатели начнут работать на пляжах Самары

С 10 июня спасатели начнут работать на пляжах Самары

Уже с 10 июня спасатели начнут работать на самарских пляжах. Всего запланировано размещение 13 постов, на которых за безопасностью отдыхающих будут следить 48 человек. Их оснастят необходимым спасательным оборудованием. Рядом с ними установят информационные баннеры на трех языках: русском, английском 
22 мая 2018, 01:29
Новый пляж для маломобильных граждан откроют в Самаре

Новый пляж для маломобильных граждан откроют в Самаре

В Самаре в этом году появится новый пляж для маломобильных граждан. Его оборудуют на второй очереди набережной в районе Маяковского спуска, обещают чиновники. Отметим, это будет второй на самарской набережной Волги специализированный пляж для людей с ограниченными возможностями здоровья. Первый 

18 мая 2018, 01:25
Burito и «На-на» споют 9 мая на площади Куйбышева в Самаре

Burito и «На-на» споют 9 мая на площади Куйбышева в Самаре

В Самаре стала известна программа праздничного концерта, который состоится на площади Куйбышева в День Победы, 9 мая. Праздничные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов «Победа эта на века нас общей памятью 

7 мая 2018, 12:29
Певица Елка выступит после второго тестового матча на стадионе «Самара Арена»

Певица Елка выступит после второго тестового матча на стадионе «Самара Арена»

6 мая на стадионе «Самара Арена» состоится второй тестовый матч. В рамках 37-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Крылья Советов» примут на новом поле краснодарскую «Кубань».

Согласно требованиям ФИФА, встреча должна проходить с полной загрузкой трибун. Она соберет 45 тысяч зрителей. 

3 мая 2018, 09:26
Концерт группы Louna на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!

Концерт группы Louna на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!

В это воскресенье программа «СОЛЬ» примет новых гостей – музыкантов группы Louna. Рокеры сыграют живой концерт, а солистка Лусинэ Геворкян расскажет про прекращение американского турне ради концертов в России.

Louna по праву входит в число главных альтернативных рок-групп на отечественной сцене. 

14 апреля 2018, 12:37
AC/DC на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!

AC/DC на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!

11 марта программа «СОЛЬ» представит Live at River Plate – фильм-концерт легендарной группы AC/DC, записанный в Буэнос-Айресе.
7 марта 2018, 08:02
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх