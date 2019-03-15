|
Осужденный по делу Дианы Шурыгиной переехал в Самару и стал правозащитником
Неожиданное продолжение скандальной истории: уроженец Ульяновской области Сергей Семенов, который был осужден по делу об изнасиловании Дианы Шурыгиной, переехал в Самару. Он занялся правозащитной деятельностью вместе с адвокатом Сергеем Хальченко, пишет samara.kp.ru.
|
15 марта 2019, 10:29
|
В ночь на субботу в Самарской области похолодает до -17 градусов
|
15 марта 2019, 10:07
|
В Самарской области уничтожили 5 тонн санкционной икры из Норвегии
|
15 марта 2019, 09:17
|
В Самаре частично обрушился потолок в Детской школе искусств
|
15 марта 2019, 08:48
|
В Самаре «накрыли» игровой салон, который организовали в хостеле
|
14 марта 2019, 09:49
|
«Симулировал приступ»: житель Самарской области хранил более 4 кг марихуаны
|
14 марта 2019, 05:14
|
Судью из Тольятти подозревают в получении крупной взятки
Очередное громкое дело в Самарской области: в среду поздно вечером, 13 марта, с поличным при получении взятки задержан федеральный судья Автозаводского районного суда Тольятти Иван Ежов, сообщает депутат Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн. По словам …
|
14 марта 2019, 03:48
|
Глава департамента транспорта считает, что самарцы не доплачивают рубль за поездку
Жители областной столицы не доплачивают за свой проезд в общественном транспорте - автобусах, троллейбусах и трамваях один рубль. Об этом заявил руководитель самарского департамента транспорта Сергей Маркин. По его словам, на сегодняшний день себестоимость проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах …
|
14 марта 2019, 12:34
|
Вкладчикам тольяттинского «РТС-Банка» начнут возмещать деньги с 28 марта
Банк России отозвал лицензию у тольяттинского Банка развития технологий и сбережений, который является участником системы страхования вкладов. Соответствующий приказ регулятора был подписан 14 марта. По величине активов организация занимала 332 место в банковской системе России.
|
14 марта 2019, 12:11
|
В Тольятти пересмотрели плату за содержание детей в садах
|
14 марта 2019, 11:21
|
Каких изменений ждать инвалидам от закона о социальном предпринимательстве
|
14 марта 2019, 10:53
|
Самарец рассчитался с налоговой после ареста грузовика
В отделе судебных приставов Кинельского района завели исполнительное производство на мужчину, который задолжал налоговой службе 141 тысячу рублей. Чтобы прояснить финансовое положение неплательщика, судебные приставы направили запросы в регистрирующие органы. Оказалось, что на нем числится грузовик Volvo. Должника много раз …
|
7 марта 2019, 11:03
|
В Тольятти за взятку задержали начальника отдела надзорной деятельности МЧС и его замов
|
28 февраля 2019, 11:57
|
Бывший глава СОФЖИ Реналь Мязитов остался под стражей
|
26 февраля 2019, 10:54
|
Полковник Вера Рабинович останется в СИЗО до апреля
В понедельник, 25 февраля, в Самарском областном суде рассматривали апелляционную жалобу адвокатов 37-летней Веры Рабинович на решение Куйбышевского районного суда на продление ее ареста до 17 апреля. Подозреваемая сейчас находится в СИЗО № 3 и участвовала в заседании по …
|
26 февраля 2019, 09:39
|
Приключения «Гиппократа»: самарский производитель настоек избежал банкротства
Федеральной налоговой службе не удалось обанкротить самарское предприятие «Гиппократ» - одно из крупнейших в России производителей по выпуску спиртовых настоек. Областной арбитражный суд отказался вводить процедуру наблюдения в отношении компании и прекратил производство по делу. Иск о несостоятельности «Гиппократа» налоговики …
|
6 июня 2018, 01:28
|
В Самаре налоговая требует признать банкротом производителя настоек
Инспекция ФНС по Октябрьскому району Самары обратилась в областной Арбитражный суд с требованием признать банкротом известную компанию «Гиппократ». Она занимается производством различных медицинских товаров, в том числе и спиртовой настойки боярышника.
Причиной иска стали долги фирмы. Общий размер требований - 114 …
|
11 января 2018, 08:03
|
Налоговый инспектор из Чапаевска выдавала себя за фермера
Следственный комитет региона завершил расследование уголовного дела в отношении налогового инспектора, которая выдавала себя за фермера в расчете получить денежный грант. Согласно материалам дела, в июне 2014-ого года работница подразделения фискального ведомства в Красноармейском районе области направила в местную администрацию …
|
10 июня 2016, 09:43
Мы Вам перезвоним!