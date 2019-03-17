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В Самарской области с поля украли 13 быков
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15 марта 2019, 11:43
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Сызранец «грабанул» сам себя, чтобы не отдавать деньги банку
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9 марта 2019, 09:39
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Самарцы пустили домой рецидивиста, который прикинулся работником газовой службы
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6 марта 2019, 09:29
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В Самарской области 19-летний парень может отправиться за решетку на 2 года из-за шампуня
В Самарской области 19-летний парень может сесть на два года за украденный шампунь. В полицию Безенчукского района обратились сотрудники одного из местных магазинов. Сумма ущерба составила 1900 рублей. Правоохранители опросили работников торговой точки, изъяли записи с камеры видеонаблюдения. Выяснилось, что …
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5 марта 2019, 03:56
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