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Материалы по теме:

«Машина уходит под землю»: на Молодогвардейской в Самаре Niva провалилась под асфальт

«Машина уходит под землю»: на Молодогвардейской в Самаре Niva провалилась под асфальт

В четверг, 2 августа, в центре Самары произошло ЧП - во время движения иномарка Chevrolet Niva начала проваливаться под асфальт. Это случилось около дома № 225 по улице Молодогвардейской. На фотографиях видно, что сначала под землей оказалось левое переднее колесо, 
3 августа 2018, 01:25
На пляже около Ленинградского спуска в Самаре нашли тело женщины

На пляже около Ленинградского спуска в Самаре нашли тело женщины

Правоохранители продолжают в областной столице проверку, выясняют подробности гибели женщины, тело которой нашли на городском пляже. Напомним, что 1 августа в районе спуска по улице Ленинградской в 16:55 отдыхающие увидели труп женщины. Они сразу же сообщили о страшной находке полицейским.
3 августа 2018, 10:02
В Самаре на Porsche Cayenne «приземлилась» железная балка

В Самаре на Porsche Cayenne «приземлилась» железная балка

В центре Самары случилось ЧП: на припаркованный рядом с домом по улице Садовой автомобиль обрушился кусок железа. По словам очевидцев, железная балка упала прямо на заднее стекло дорогостоящей машины, в которой в тот момент находились люди. 
 
- Вероятно, металлоконструкция поддерживала 
2 августа 2018, 05:17
Огромный провал на Алма-Атинской в Самаре появился из-за коммунальной аварии

Огромный провал на Алма-Атинской в Самаре появился из-за коммунальной аварии

Стало известно, почему на асфальте на пересечении улиц Алма-Атинской и Черемшанской в Самаре образовалась огромная яма. Напомним, что вечером 1 августа очевидцы засняли провал в дорожном покрытии длиной в 9-10 метров и шириной 3-4 метра. Оказалось, что виной всему 
2 августа 2018, 10:50
В Новокуйбышевске жена «огрела» мужа сковородкой и получила 15 смертельных ножевых ранений

В Новокуйбышевске жена «огрела» мужа сковородкой и получила 15 смертельных ножевых ранений

На днях суд города Новокуйбышевск вынес приговор местному 42-летнему жителю Юрию В., который зверски расправился со своей 29-летней супругой в новогоднюю ночь.
 
Как доказали следователи, в ночь с 31 декабря на 1 января, находясь в квартире одного из домов 
22 июля 2018, 03:58
В Новокуйбышевске балкон рухнул на припаркованную машину

В Новокуйбышевске балкон рухнул на припаркованную машину

5 июня ЧП произошло в Новокуйбышевске. С дома №18 «А» на улице Миронова рухнул балкон. Конструкция упала прямо на припаркованную иномарку. Теперь владельцу машины предстоит потратиться на ее ремонт.

Как сообщает сайт НСК63, дом, где случилось обрушение, был 
5 июня 2018, 10:15
Пакет с боеприпасами нашли полицейские у жителя Новокуйбышевска

Пакет с боеприпасами нашли полицейские у жителя Новокуйбышевска

В Новокуйбышевске сотрудники патрульно-постовой службы задержали за совершение административного правонарушения 31-летнего мужчину. При досмотре у него нашли боеприпасы. Семь патронов были спрятаны в бумажный пакет.  Задержанный выдал их полицейским в присутствии двух понятных. Эксперты установили, что изъятые патроны калибра 7,62 

17 мая 2018, 12:38
Уснувший за рулем водитель протаранил четыре машины в Новокуйбышевске

Уснувший за рулем водитель протаранил четыре машины в Новокуйбышевске

В Новокуйбышевске уснувший за рулем водитель протаранил четыре автомобиля. ДТП произошло в воскресенье, 14 мая, в 5:40. Мужчина 40 лет, с 17-летним водительским стажем, управлял иномаркой Renault. Он двигался по улице Киевской от Шоссейной к Молодежной и врезался в четыре 

14 мая 2018, 01:51
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