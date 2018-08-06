«Машина уходит под землю»: на Молодогвардейской в Самаре Niva провалилась под асфальт … В четверг, 2 августа, в центре Самары произошло ЧП - во время движения иномарка Chevrolet Niva начала проваливаться под асфальт. Это случилось около дома № 225 по улице Молодогвардейской. На фотографиях видно, что сначала под землей оказалось левое переднее колесо,