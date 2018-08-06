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«Машина уходит под землю»: на Молодогвардейской в Самаре Niva провалилась под асфальт
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3 августа 2018, 01:25
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На пляже около Ленинградского спуска в Самаре нашли тело женщины
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3 августа 2018, 10:02
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В Самаре на Porsche Cayenne «приземлилась» железная балка
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2 августа 2018, 05:17
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Огромный провал на Алма-Атинской в Самаре появился из-за коммунальной аварии
Стало известно, почему на асфальте на пересечении улиц Алма-Атинской и Черемшанской в Самаре образовалась огромная яма. Напомним, что вечером 1 августа очевидцы засняли провал в дорожном покрытии длиной в 9-10 метров и шириной 3-4 метра. Оказалось, что виной всему …
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2 августа 2018, 10:50
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В Новокуйбышевске жена «огрела» мужа сковородкой и получила 15 смертельных ножевых ранений
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22 июля 2018, 03:58
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В Новокуйбышевске балкон рухнул на припаркованную машину
5 июня ЧП произошло в Новокуйбышевске. С дома №18 «А» на улице Миронова рухнул балкон. Конструкция упала прямо на припаркованную иномарку. Теперь владельцу машины предстоит потратиться на ее ремонт.
Как сообщает сайт НСК63, дом, где случилось обрушение, был …
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5 июня 2018, 10:15
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Пакет с боеприпасами нашли полицейские у жителя Новокуйбышевска
В Новокуйбышевске сотрудники патрульно-постовой службы задержали за совершение административного правонарушения 31-летнего мужчину. При досмотре у него нашли боеприпасы. Семь патронов были спрятаны в бумажный пакет. Задержанный выдал их полицейским в присутствии двух понятных. Эксперты установили, что изъятые патроны калибра 7,62 …
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17 мая 2018, 12:38
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Уснувший за рулем водитель протаранил четыре машины в Новокуйбышевске
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14 мая 2018, 01:51