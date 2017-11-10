11
07
01
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 ноября 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 10 ноября 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
8 + 2 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Уникальный шанс первым увидеть новый комедийный фильм «Мифы»! (16+)

Уникальный шанс первым увидеть новый комедийный фильм «Мифы»! (16+)

Телерадиокомпания «ТЕРРА» и радиостанция «Русское Радио» в Самаре дают вам уникальный шанс 15 ноября 2017 года первыми увидеть российский комедийный фильм режиссёра Александра Молочникова «Мифы» (16+). В картине снялись звезды российского 
31 октября 2017, 01:31
Уникальную возможность получили друзья и партнеры «Русского Радио в Самаре»

Уникальную возможность получили друзья и партнеры «Русского Радио в Самаре»

Специально для них, а также для тех, кто выиграл билеты в эфире программы «Стол заказов», был организован предпремьерный показ фильма «Последний богатырь». По сюжету картины обычный парень Иван, которого играет Виктор Хориняк, по воле случая переносится из современной Москвы в 
26 октября 2017, 03:56
Уникальный шанс первым увидеть новый комедийный фильм «Мифы»! (16+)

Уникальный шанс первым увидеть новый комедийный фильм «Мифы»! (16+)

Телерадиокомпания «ТЕРРА» и радиостанция «Русское Радио» в Самаре дают вам уникальный шанс 15 ноября 2017 года первыми увидеть российский комедийный фильм режиссёра Александра Молочникова «Мифы» (16+). В картине снялись звезды российского 
24 октября 2017, 01:57
Определены победители премии «ТОП 50»!

Определены победители премии «ТОП 50»!

В субботу, 30 сентября, в Самарской филармонии состоялось награждение премией «ТОП 50. Самые знаменитые люди Самары и Тольятти»» по версии журнала «СМР.Собака.ru». Генеральные информационные партнеры премии – телеканал «ТЕРРА» и «Русское радио в Самаре».

Победителей определили в ходе интернет-голосования, 
2 октября 2017, 03:25
DFM в Самаре 13 лет: настраивайся на 102,9 FM и выигрывай призы!

DFM в Самаре 13 лет: настраивайся на 102,9 FM и выигрывай призы!

1 апреля – не просто день шуток и смеха. 1 апреля – день рождения DFM в Самаре! Ровно 13 лет назад на волне 102,9 FM начала свое вещание новая динамичная и стильная радиостанция! 
31 марта 2017, 03:05
В блогах: болельщики ФК

В блогах: болельщики ФК "Крылья Советов" получили призы

Пользователь социальной сети фейсбук Слава Чудо сообщил, что на базе футбольного клуба «Крылья Советов» игроки нашей команды вручили призы болельщикам, которые стали победителями конкурсов. Станислав Драгун передал 44-килограммовый мешок картофеля Андрею Матренину, угадавшему точное количество болельщиков, поддержавших "Крылья Советов" 
1 октября 2015, 09:22
На канале «ТЕРРА - РЕН ТВ» стартовали «Недели красоты»!

На канале «ТЕРРА - РЕН ТВ» стартовали «Недели красоты»!

С 10 по 16 августа - неделя Клода Моне. 1 день – 1 картина.
 
В понедельник название полотна великого импрессиониста быстрее всех отгадала Ольга Христафорова. Впереди еще четыре дня, и у тебя есть все шансы оказаться первым!
 
Прояви эрудицию и выиграй 3 
11 августа 2015, 12:09

"ТЕРРА" наградила победителей конкурса #трон_самара

Телерадиокомпания «ТЕРРА» подвела итоги акции #трон_самара. Напомним, чтобы стать победителем конкурса, необходимо было сделать фотографию на троне из культового сериала «Игра престолов» и собрать в Интернете максимальное количество отметок «мне нравится» от друзей и поклонников.

Для победительницы Веры Абелевой 

30 июля 2015, 01:53
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.