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Уникальный шанс первым увидеть новый комедийный фильм «Мифы»! (16+)
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31 октября 2017, 01:31
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Уникальную возможность получили друзья и партнеры «Русского Радио в Самаре»
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26 октября 2017, 03:56
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Уникальный шанс первым увидеть новый комедийный фильм «Мифы»! (16+)
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24 октября 2017, 01:57
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Определены победители премии «ТОП 50»!
В субботу, 30 сентября, в Самарской филармонии состоялось награждение премией «ТОП 50. Самые знаменитые люди Самары и Тольятти»» по версии журнала «СМР.Собака.ru». Генеральные информационные партнеры премии – телеканал «ТЕРРА» и «Русское радио в Самаре».
Победителей определили в ходе интернет-голосования, …
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2 октября 2017, 03:25
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DFM в Самаре 13 лет: настраивайся на 102,9 FM и выигрывай призы!
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31 марта 2017, 03:05
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В блогах: болельщики ФК "Крылья Советов" получили призы
Пользователь социальной сети фейсбук Слава Чудо сообщил, что на базе футбольного клуба «Крылья Советов» игроки нашей команды вручили призы болельщикам, которые стали победителями конкурсов. Станислав Драгун передал 44-килограммовый мешок картофеля Андрею Матренину, угадавшему точное количество болельщиков, поддержавших "Крылья Советов" …
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1 октября 2015, 09:22
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На канале «ТЕРРА - РЕН ТВ» стартовали «Недели красоты»!
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11 августа 2015, 12:09
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"ТЕРРА" наградила победителей конкурса #трон_самара
Телерадиокомпания «ТЕРРА» подвела итоги акции #трон_самара. Напомним, чтобы стать победителем конкурса, необходимо было сделать фотографию на троне из культового сериала «Игра престолов» и собрать в Интернете максимальное количество отметок «мне нравится» от друзей и поклонников.
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30 июля 2015, 01:53