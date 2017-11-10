Уникальную возможность получили друзья и партнеры «Русского Радио в Самаре» Специально для них, а также для тех, кто выиграл билеты в эфире программы «Стол заказов», был организован предпремьерный показ фильма «Последний богатырь». По сюжету картины обычный парень Иван, которого играет Виктор Хориняк, по воле случая переносится из современной Москвы в …