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Молодой самарский художник нарисовал комикс в память о своей прабабушке
Молодой самарский художник Вейс нарисовал комикс «Галя», посвященный памяти своей прабабушки. Молодому человеку 19 лет. По его словам, он запечатлел на бумаге события двух последних лет, и эта работа стала способом переосмыслить то, что произошло, передает «Большая деревня». Электронная …
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2 марта 2017, 02:37
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"ТЕРРА" на "Тавриде-2016"
На Бакальской косе в Крыму стартовала завершающая смена всероссийского молодежного форума "Таврида-2016" - "Молодые журналисты местных и региональных СМИ". Она организована в партнерстве с Общероссийским народным фронтом, а также МИА "Россия сегодня". В открытии принял участие первый вице-президент «СоюзМаш России», …
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21 августа 2016, 06:47
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Художник из США запечатлел главные события 2015 года на одной картине
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15 декабря 2015, 12:19
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Самарская делегация вернулась с молодежного форума «Таврида»
20 миллионов рублей разделили самые перспективные, по мнению жюри, проекты всероссийского молодёжного форума «Таврида». На заключительную смену форума в Крым пригласили молодых журналистов региональных и местных СМИ. На Бакальскую косу отправилась корреспондент телерадиокомпании «ТЕРРА» Анастасия Зубарева.
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4 сентября 2015, 01:52
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Самарская делегация отправилась на Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида»
Форум "Таврида" проходит в Крыму под эгидой Общероссийского народного фронта. Среди участников - корреспондент телерадиокомпании «ТЕРРА» Анастасия Зубарева.
В работе заключительной, восьмой смены этого года, посвященной развитию журналистики в современной России, примут участие 500 человек: молодые корреспонденты, блогеры из …
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26 августа 2015, 01:05
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Провокационная выставка художника Бэнкси открылась в Англии
Художник граффити Бэнкси устраивает концептуальную выставку работ в маленьком английском городке Уэстон-сьюпер-Маре. Название экспозиции – Dismaland (от англ. dismal — мрачный). Так автор исказил слово Disneyland. В своих произведениях он предлагает зрителям иной, пессимистичный и саркастичный взгляд на всемирно известный …
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21 августа 2015, 10:58
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«ТЕРРА - РЕН ТВ» объявляет победителя викторины «Недели красоты»
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17 августа 2015, 04:21
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Самарский депутат предложил называть Крым Тавридой
Депутат Госдумы от Самарской области Михаил Дегтярев обратился к парламенту Крыма с предложением предусмотреть для полуострова второе название - Таврида. По мнению Дегтярева, это будет способствовать восстановлению преемственности между разными периодами истории Крыма. Начиная с 6-го века название территории менялось …
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20 марта 2014, 12:20