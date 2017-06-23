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В Доме актера простятся с ветераном самарской сцены Алексеем Симковичем
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19 июня 2017, 09:00
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В сгоревшей машине нашли труп самарца, убитого подростками
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13 июня 2017, 11:36
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Житель Новокуйбышевска убил женщину, толкнув ее с лестницы
В Новокуйбышевске заведено уголовное дело по факту убийства по неосторожности. Жертвой оказалась 42-летняя жительница Чапаевска.
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26 мая 2017, 12:00
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Жительница Новокуйбышевска закопала ребенка рядом с уличным туалетом
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18 мая 2017, 08:20
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В Новокуйбышевске женщину подозревают в убийстве своего новорожденного ребенка
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16 мая 2017, 07:39
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Губернатор Николай Меркушкин поздравил с победой самарских лауреатов "Золотой маски"
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25 апреля 2017, 03:42
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Самарцы взяли «Золотые маски»
Сразу два театра Самарской области стали лауреатами национальной премии «Золотая маска». В номинации «Лучшая роль второго плана» победил актер академического театра драмы им. М.Горького Владимир Гальченко, сыгравший князя Серпуховского в спектакле «История лошади».
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20 апреля 2017, 01:29
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В Самаре назвали лучший спектакль года
В самарском Доме актера прошло награждение премией «Самарская театральная муза - 2016». Награду «Лучший спектакль» присудили новокуйбышевскому театру «Грань» за постановку «Король Лир». Премьера состоялась в декабре. В копилке «Грани» спецприз за лучший актерский ансамбль, также награды получили молодые артисты …
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28 марта 2017, 11:14