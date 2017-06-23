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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Материалы по теме:

В Доме актера простятся с ветераном самарской сцены Алексеем Симковичем

В Доме актера простятся с ветераном самарской сцены Алексеем Симковичем

В субботу, 17 июня, не стало заслуженного артиста России, ветерана театра «СамАрт» Алексея Ефимовича Симковича. Он скончался на 87-м году жизни.

За всю свою карьеру актер исполнил более 250 ролей. При жизни Алексей Ефимович стал первым обладателем приза Самарской театральной Музы 

19 июня 2017, 09:00
В сгоревшей машине нашли труп самарца, убитого подростками

В сгоревшей машине нашли труп самарца, убитого подростками

В Новокуйбышевске расследуют уголовное дело о групповом убийстве человека. Обвинения предъявлены четверым – двое из них подростки 17 лет. Труп погибшего нашли в багажнике сгоревшей машины.
 
По данным следствия, преступление было совершено в ночь с 20 на 21 мая 

13 июня 2017, 11:36
Житель Новокуйбышевска убил женщину, толкнув ее с лестницы

Житель Новокуйбышевска убил женщину, толкнув ее с лестницы

В Новокуйбышевске заведено уголовное дело по факту убийства по неосторожности. Жертвой оказалась 42-летняя жительница Чапаевска.
Как выяснили стражи порядка, смертельную травму головы гражданка получила в процессе ссоры со своим знакомым. Они распивали спиртное в квартире женщины на улице Миронова. Началась 

26 мая 2017, 12:00
Жительница Новокуйбышевска закопала ребенка рядом с уличным туалетом

Жительница Новокуйбышевска закопала ребенка рядом с уличным туалетом

Стали известны новые подробности ЧП в поселке Маяк в Новокуйбышевске. Тело новорожденного следователи нашли во дворе частного дома на улице Калинина. Младенца закопали рядом с уличным туалетом. По версии следствия, это сделала его собственная мать. Следователям она рассказала, что родила 

18 мая 2017, 08:20
В Новокуйбышевске женщину подозревают в убийстве своего новорожденного ребенка

В Новокуйбышевске женщину подозревают в убийстве своего новорожденного ребенка

Следственный отдел по городу Новокуйбышевск возбудил уголовное дело в отношении 23-летней женщины, подозреваемой убийстве своего новорожденного ребенка.
По версии следствия, 2 сентября 2015 года подозреваемая у себя дома родила ребенка, после чего завернула его в домашнюю пижаму и вынесла на 

16 мая 2017, 07:39
Губернатор Николай Меркушкин поздравил с победой самарских лауреатов

Губернатор Николай Меркушкин поздравил с победой самарских лауреатов "Золотой маски"

Самарская область на 23 национальной театральной премии "Золотая маска" была представлена в 13 номинациях. За победу в условиях жесткой конкуренции, а претендентов было 263, боролись две постановки самарского театра драмы и одна новокуйбышевской "Грани". В итоге жюри на самом высоком 

25 апреля 2017, 03:42
Самарцы взяли «Золотые маски»

Самарцы взяли «Золотые маски»

Сразу два  театра Самарской области стали лауреатами национальной премии «Золотая маска». В номинации «Лучшая роль второго плана» победил актер академического театра драмы им. М.Горького Владимир Гальченко, сыгравший  князя Серпуховского в спектакле «История лошади».
А в  номинации «Лучшая работа художника по 

20 апреля 2017, 01:29
В Самаре назвали лучший спектакль года

В Самаре назвали лучший спектакль года

В самарском Доме актера прошло награждение премией «Самарская театральная муза - 2016». Награду «Лучший спектакль» присудили новокуйбышевскому театру «Грань» за постановку «Король Лир». Премьера состоялась в декабре. В копилке «Грани» спецприз за лучший актерский ансамбль, также награды получили молодые артисты 

28 марта 2017, 11:14
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