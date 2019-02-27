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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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Срок ареста бывшего замдиректора «Прогресса» сократили на один день

Срок ареста бывшего замдиректора «Прогресса» сократили на один день

В среду, 27 февраля, Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов бывшего первого заместителя гендиректора АО РКЦ «Прогресс» по экономике и финансам Константина Наумова. Защита просила перевести подопечного под домашний арест или отпустить под залог, но служители Фемиды меру пресечения 
27 февраля 2019, 11:26
На краю демографической ямы. Региональные чиновники рассказали, как намерены решать эту проблему

На краю демографической ямы. Региональные чиновники рассказали, как намерены решать эту проблему

Самарская область, как и вся Россия, находится на краю демографической ямы. И это связано не только с тем, что смертность превышает рождаемость, а продолжительность жизни растет. Сухая статистика: в прошлом году численность населения уменьшилась почти на 10 тысяч человек - 
27 февраля 2019, 09:38
Всех самарских пенсионеров переведут на «МИР»

Всех самарских пенсионеров переведут на «МИР»

Всех самарских пенсионеров переведут на банковские карты национальной платежной системы «МИР», сообщает региональное управление Пенсионного фонда России. Жители области, которые получают пособия по картам иностранных систем Visa и MasterCard, будут также переведены на «МИР», когда у первых истечет срок 
27 февраля 2019, 09:03
Стадион «Самара Арена» готов принять игру с «Енисеем»

Стадион «Самара Арена» готов принять игру с «Енисеем»

В среду, 27 февраля, заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов заявил, что стадион «Самара Арена» готов принять игру 9 марта с «Енисеем». Газон надлежащего качества, проводятся все необходимые работы на прилегающей территории, чистится от снега крыша. Однако остаётся фактор 
27 февраля 2019, 07:00
Скоро цены на хлебобулочные и макаронные изделия в России вырастут на 40%

Скоро цены на хлебобулочные и макаронные изделия в России вырастут на 40%

В ближайшие месяцы в России ожидается беспрецедентный рост цен на хлебобулочные и макаронные изделия. По прогнозам аналитиков, они подорожают как минимум на 40%. Именно на столько с начала года подорожало зерно. И такого в нашей стране последние 5 лет не 
3 октября 2018, 02:31
В Самарской области собрали 85% зерна

В Самарской области собрали 85% зерна

Федеральная антимонопольная служба отрегировала на заявления российских должностных лиц и зерновых компаний о возможном росте цен на хлебобулочные изделия уже этой осенью. Ведомство попросит свои управления на местах усилить контроль на рынке хлеба. При этом на федеральном уровне будут анализироваться 
5 сентября 2018, 07:06
В Самаре обсудили проблемы фермеров и пути развития АПК

В Самаре обсудили проблемы фермеров и пути развития АПК

В Усть-Кинельском прошла очередная стратегическая сессия "Новая жизнь села" в рамках разработки концепции развития региона. Напомню, губернские власти уже провели сессии "Новое качество жизни", "Сбережение народа", "Кадровая стратегия - достояние региона", "Экономический прорыв. Цифровая экономика", "Малые города - большие возможности". 
 
Проблем 
24 августа 2018, 03:12
Как жара после холодной весны отразится на урожае?

Как жара после холодной весны отразится на урожае?

Жара в Самарской области продержится как минимум до конца недели. Такая погода уже начала вызывать беспокойство местных аграриев. О засухе, конечно, пока говорить рано, но если так и дальше пойдет, урожай зерновых может оказаться под угрозой.

В прошлом году 
27 июня 2018, 04:23
Рекордный урожай, собранный в Самарской области в этом году, может пропасть

Рекордный урожай, собранный в Самарской области в этом году, может пропасть

Урожай, собранный в Самарской области, негде хранить. На сегодняшний день его убрали больше чем с миллиона гектаров - это свыше 95% уборочных площадей зерновых и зернобобовых культур. Таковы данные минсельхоза. Обильные осадки, прохладная погода в мае и июне благоприятствовали урожаю. 

1 ноября 2017, 10:51
Половина собранного в Самарской области урожая зерновых может быть потеряна

Половина собранного в Самарской области урожая зерновых может быть потеряна

Половина собранного в Самарской области урожая зерновых может быть потеряна. И это притом что, похоже, дело идет к установлению абсолютного для региона рекорда в 3 миллиона тонн.
Уже сейчас значительно превышены показатели 2016 года, когда в губернии было собрано 2 

7 сентября 2017, 04:13
Российское зерно продадут за бугор

Российское зерно продадут за бугор

В федеральном Министерстве сельского хозяйства предложили разрешить экспорт зерна из так называемого интервенционного фонда. В ведомстве считают, что это поможет сдержать рост стоимости пшеницы в стране и снизить госрасходы на обслуживание запасов с 2008 по 2013 годы. Сейчас в России 

26 июля 2017, 12:13
Без хлеба не останемся: в Минсельхозе сделали прогноз на урожай

Без хлеба не останемся: в Минсельхозе сделали прогноз на урожай

По предварительным прогнозам Министерства сельского хозяйства России, в этом году в стране будет собрано от 100 до 105 миллионов тонн зерна. Поздняя весна с заморозками и капризное лето не повлияют на урожай зерновых, считает глава ведомства Александр Ткачев. Этого вполне 
6 июля 2017, 08:06
Аграрии Самарской области готовятся к посевной кампании

Аграрии Самарской области готовятся к посевной кампании

Растениеводческие хозяйства Самарской области готовятся выйти в поля. В этом году посевная площадь яровых превысит два миллиона гектаров и может значительно увеличиться за счет погибших озимых, поскольку освободившиеся поля придется засевать заново. 

Из четырехсот тысяч гектаров под угрозой пятая 
19 марта 2015, 01:14
Николай Меркушкин проверил ход весенне-полевых работ

Николай Меркушкин проверил ход весенне-полевых работ

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин в среду, 7 мая, проверил ход полевых работ сразу в трех муниципальных районах региона - Безенчукском, Хворостянском и Пестравском.

По прогнозам аграриев, посевная на полях Самарской области должна завершиться до 18 мая.

В частности, представители сельхозпредприятия «Био-тон» 

8 мая 2014, 11:31
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