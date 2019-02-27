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Срок ареста бывшего замдиректора «Прогресса» сократили на один день
В среду, 27 февраля, Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов бывшего первого заместителя гендиректора АО РКЦ «Прогресс» по экономике и финансам Константина Наумова. Защита просила перевести подопечного под домашний арест или отпустить под залог, но служители Фемиды меру пресечения …
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27 февраля 2019, 11:26
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На краю демографической ямы. Региональные чиновники рассказали, как намерены решать эту проблему
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27 февраля 2019, 09:38
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Всех самарских пенсионеров переведут на «МИР»
Всех самарских пенсионеров переведут на банковские карты национальной платежной системы «МИР», сообщает региональное управление Пенсионного фонда России. Жители области, которые получают пособия по картам иностранных систем Visa и MasterCard, будут также переведены на «МИР», когда у первых истечет срок …
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27 февраля 2019, 09:03
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Стадион «Самара Арена» готов принять игру с «Енисеем»
В среду, 27 февраля, заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов заявил, что стадион «Самара Арена» готов принять игру 9 марта с «Енисеем». Газон надлежащего качества, проводятся все необходимые работы на прилегающей территории, чистится от снега крыша. Однако остаётся фактор …
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27 февраля 2019, 07:00
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Скоро цены на хлебобулочные и макаронные изделия в России вырастут на 40%
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3 октября 2018, 02:31
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В Самарской области собрали 85% зерна
Федеральная антимонопольная служба отрегировала на заявления российских должностных лиц и зерновых компаний о возможном росте цен на хлебобулочные изделия уже этой осенью. Ведомство попросит свои управления на местах усилить контроль на рынке хлеба. При этом на федеральном уровне будут анализироваться …
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5 сентября 2018, 07:06
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В Самаре обсудили проблемы фермеров и пути развития АПК
В Усть-Кинельском прошла очередная стратегическая сессия "Новая жизнь села" в рамках разработки концепции развития региона. Напомню, губернские власти уже провели сессии "Новое качество жизни", "Сбережение народа", "Кадровая стратегия - достояние региона", "Экономический прорыв. Цифровая экономика", "Малые города - большие возможности".
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24 августа 2018, 03:12
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Как жара после холодной весны отразится на урожае?
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27 июня 2018, 04:23
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Рекордный урожай, собранный в Самарской области в этом году, может пропасть
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1 ноября 2017, 10:51
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Половина собранного в Самарской области урожая зерновых может быть потеряна
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7 сентября 2017, 04:13
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Российское зерно продадут за бугор
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26 июля 2017, 12:13
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Без хлеба не останемся: в Минсельхозе сделали прогноз на урожай
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6 июля 2017, 08:06
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Аграрии Самарской области готовятся к посевной кампании
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19 марта 2015, 01:14
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Николай Меркушкин проверил ход весенне-полевых работ
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин в среду, 7 мая, проверил ход полевых работ сразу в трех муниципальных районах региона - Безенчукском, Хворостянском и Пестравском.
По прогнозам аграриев, посевная на полях Самарской области должна завершиться до 18 мая.
В частности, представители сельхозпредприятия «Био-тон» …
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8 мая 2014, 11:31
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