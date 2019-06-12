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В Зубчаниновке смыло мосты, вода подтопила дома
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11 апреля 2019, 10:41
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Зубчаниновка «поплыла»: с улиц приходится откачивать воду
С наступлением оттепели поселок Зубчаниновка заливает - из-за отсутствия ливневки в населенном пункте дороги подтапливает. Кроме того, на многих улицах нет асфальтового покрытия и появляются колеи. Проблемы Зубчаниновки обсуждались на встрече представителей администрации Кировского района, МП «Благоустройство» и местных жителей.
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12 марта 2019, 04:20
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В Самаре продлили время работы маршрутки № 229, идущей в Зубчаниновку
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19 февраля 2019, 01:27
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В Самаре автобусы пустили в объезд из-за коммунальной аварии на Магистральной
В Самаре изменилось движение транспорта в поселке Зубчаниновка. Около дома № 9 на улице Магистральной произошла утечка из-под земли из-за износа водовода. Пока коммунальщики устраняют коммунальную аварию на трубопроводе холодного водоснабжения от улицы Литвинова до Зубчаниновского шоссе по направлению «из …
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8 февраля 2019, 08:42
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