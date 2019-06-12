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Материалы по теме:

В Зубчаниновке смыло мосты, вода подтопила дома

В Зубчаниновке смыло мосты, вода подтопила дома

Жители Зубчаниновки пожаловались властям на смытые мосты через реку Орловку, с приходом весны часть домов в поселке затопило. 
 
- Пожалуйста, помогите решить проблему со смытыми мостами в Зубчаниновке! Даже дома были подтоплены. Необходимо закрыть коллекторы, сбрасывающие отходы в реку Орловку, и 
11 апреля 2019, 10:41
Зубчаниновка «поплыла»: с улиц приходится откачивать воду

Зубчаниновка «поплыла»: с улиц приходится откачивать воду

С наступлением оттепели поселок Зубчаниновка заливает - из-за отсутствия ливневки в населенном пункте дороги подтапливает. Кроме того, на многих улицах нет асфальтового покрытия и появляются колеи. Проблемы Зубчаниновки обсуждались на встрече представителей администрации Кировского района, МП «Благоустройство» и местных жителей.
12 марта 2019, 04:20
В Самаре продлили время работы маршрутки № 229, идущей в Зубчаниновку

В Самаре продлили время работы маршрутки № 229, идущей в Зубчаниновку

В Самаре будет продлено время работы автобусного маршрута № 229, который курсирует от улицы Транзитной в Зубчаниновке до Центрального автовокзала. Как сообщили в департаменте транспорта Самары, последний автобус будет уходить в Зубчаниновку с площади Кирова в 22:20. 

- В настоящее 
19 февраля 2019, 01:27
В Самаре автобусы пустили в объезд из-за коммунальной аварии на Магистральной

В Самаре автобусы пустили в объезд из-за коммунальной аварии на Магистральной

В Самаре изменилось движение транспорта в поселке Зубчаниновка. Около дома № 9 на улице Магистральной произошла утечка из-под земли из-за износа водовода. Пока коммунальщики устраняют коммунальную аварию на трубопроводе холодного водоснабжения от улицы Литвинова до Зубчаниновского шоссе по направлению «из 
8 февраля 2019, 08:42
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