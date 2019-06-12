В Самаре продлили время работы маршрутки № 229, идущей в Зубчаниновку В Самаре будет продлено время работы автобусного маршрута № 229, который курсирует от улицы Транзитной в Зубчаниновке до Центрального автовокзала. Как сообщили в департаменте транспорта Самары, последний автобус будет уходить в Зубчаниновку с площади Кирова в 22:20.

- В настоящее … - В настоящее