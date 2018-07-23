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В Сызрани ревнивая жена ударила мужа ножом в сердце
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23 июля 2018, 12:34
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У железнодорожного моста в Сызрани пламя уничтожило частный дом
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20 июля 2018, 11:48
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Налетчика, который чуть не расстрелял продавщицу, осудили в Сызрани
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19 июля 2018, 11:51
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4 августа в Сызрани пройдет фестиваль «Рыба-Раки»
4 августа Сызрань на несколько часов превратится в гастрономическую столицу губернии. В этот день там пройдет фестиваль «Рыба-Раки». Мероприятие состоится на площадке перед Спасской башней.
Программа фестиваля очень обширная. На площадке «Рыбный котелок» посетители смогут угоститься ухой. На торговой площадке гостей …
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18 июля 2018, 03:00
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Агентства, работающие под вывеской «Натали Турс», уходят к другим операторам
Туристические агентства, работающие под брендом «Натали Турс», в срочном порядке переходят под франшизы других операторов. Делают они это для того, чтобы не отпугивать имеющихся клиентов, сообщает Интерфакс. Происходит все по одной и той же схеме. Турагентство закрывается, а через …
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9 июля 2018, 10:24
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224 тысячи болельщиков ЧМ-2018 в июне посетили Самару
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6 июля 2018, 04:33
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Туроператоры снизили цены на отдых в Крыму
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5 июля 2018, 10:46
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С какими неприятностями столкнулись самарцы из-за проблем у «Натали Турс»
Один из старейших российских туроператоров «Натали Турс», на протяжении четверти века отправлявший российских граждан за рубеж, аннулировал все забронированные и оплаченные туры в связи с финансовыми проблемами. По оценкам экспертов, в основном пострадали желающие отправиться в Испанию, прежде всего чартерными …
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5 июля 2018, 05:55
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Группа уральских туристов покорила перевал Дятлова на собачьих упряжках
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15 марта 2018, 05:06
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Туристы, обнаружившие загадочный труп на перевале Дятлова, пропали
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11 января 2016, 08:25