У беременной многодетной жительницы посёлка Безенчук пакет со 130 граммами марихуаны, передает ГУ МВД по Самарской области.
Женщина к уголовной ответственности ранее не привлекалась, она нигде не работает, воспитывает троих несовершеннолетних детей, в настоящее время беременна четвертым - на пятом месяце. В ходе опроса подозреваемая пояснила, что в конце августа 2018 года она нарвала дикорастущую коноплю недалеко от поселка, после чего спрятала ее в гараже с целью дальнейшего личного употребления. Тем не менее возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.
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