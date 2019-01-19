В Самаре под суд пойдут несовершеннолетние драгдилерши … Следователи из Кировского района Самары завершили расследование уголовного дела в отношении двух девушек 16 и 17 лет, которых подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. По версии следствия, 23 октября этого года 16-летняя обвиняемая купила наркотик массой более