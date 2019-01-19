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Материалы по теме:

Силовики перекрыли канал поставки героина в Самарскую область

Силовики перекрыли канал поставки героина в Самарскую область

Следственный отдел УФСБ России по Самарской области завел уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков в отношении двух жителей Сызрани. В ноябре сотрудники спецслужб узнали, что житель Сызрани организовал канал поставки наркотиков, и 28 ноября его задержали при перевозке очередной 
25 декабря 2018, 01:04
У жителя Самарской области нашли 1,7 кг наркотиков

У жителя Самарской области нашли 1,7 кг наркотиков

Жителя Самарской области подозревают в причастности к обороту наркотиков в крупном размере. Мужчину задержали у него дома сотрудники наркополиции и бойцы спецподразделения «Гром». В помещении, расположенном в Железнодорожном районе, нашли наркотики массой более 1700 грамм.

По словам задержанного, он 
25 декабря 2018, 11:06
В Самаре под суд пойдут несовершеннолетние драгдилерши

В Самаре под суд пойдут несовершеннолетние драгдилерши

Следователи из Кировского района Самары завершили расследование уголовного дела в отношении двух девушек 16 и 17 лет, которых подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. По версии следствия, 23 октября этого года 16-летняя обвиняемая купила наркотик массой более 
19 декабря 2018, 09:56
В Самарской области спецслужбы изъяли у участника ОПГ 10 кг наркотиков

В Самарской области спецслужбы изъяли у участника ОПГ 10 кг наркотиков

В Самарской области сотрудники УФСБ России задержали неоднократно судимого мужчину. По оперативным данным, он является членом организованной преступной группировки. Во время обыска у него дома удалось изъять более 10 кг героина. Сейчас рассматривается версия, по которой местная ОПГ  организовала канал 
29 ноября 2018, 11:27
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