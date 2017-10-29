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Материалы по теме:

В Тольятти рецидивист отобрал воздушные шары у 80-летнего пенсионера

В Тольятти рецидивист отобрал воздушные шары у 80-летнего пенсионера

18 сентября примерно в 20:30 на пенсионера, который шел по улице Коммунистической в Тольятти, напал молодой человек. Налетчик с применением физической силы отобрал у пенсионера воздушные шарики и убежал.

Предполагаемым грабителем оказался 24-летний местный житель. Как установили сотрудники полиции, 
23 сентября 2017, 01:57
«Трубы горели»: Наглый тольяттинец умудрился вынести из магазина 20 бутылок водки

«Трубы горели»: Наглый тольяттинец умудрился вынести из магазина 20 бутылок водки

В полицию Тольятти с заявлением об ограблении обратились сотрудники одного из магазинов, расположенного на Карла Маркса.

Прибывшие стражи порядка выяснили, что один из покупателей покинул торговую точку, не оплатив покупку. Работники супермаркета попытались остановить дерзкого злоумышленника, однако им ему 
24 августа 2017, 09:32
Вырвал из рук и убежал: В Самаре рецидивист напал на женщину на остановке

Вырвал из рук и убежал: В Самаре рецидивист напал на женщину на остановке

На днях в дежурную часть отдела полиции Советского района Самары обратилась местная жительница.  По ее словам, вечером на остановке общественного транспорта у неё отобрали мобильный телефон. Незнакомец подошел к девушке, вырвал из её рук гаджет и убежал. Ущерб составил 15 
20 августа 2017, 02:46
В Тольятти грабитель, заваливший бабушку в подъезде, попал на камеру

В Тольятти грабитель, заваливший бабушку в подъезде, попал на камеру

В Тольятти разыскивается неизвестный мужчина за совершения преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Грабеж». Момент преступления попал на камеру видеонаблюдения.

Как видно из записи, злоумышленник в подъезде напал на бабушку, которая ждала лифт. Налетчик пытался вырвать сумку из рук жертвы. 
13 августа 2017, 01:25
В Абхазии разбился автобус с российскими туристами: есть жертвы

В Абхазии разбился автобус с российскими туристами: есть жертвы

Турист из России погиб в результате дорожно-транспортного происшествия с туристическим автобусом в Республике Абхазия. Еще около 30 человек получили различные ранения. ДТП произошло сегодня, 3 августа, утром примерно в 7 километрах от российско-абхазской границы.

Как пишет РЕН ТВ, погиб 
3 августа 2016, 04:08
Доклад: в 2014 году число жертв терактов в мире возросло на 80%

Доклад: в 2014 году число жертв терактов в мире возросло на 80%

В общей сложности от рук террористов погибли 32,6 тыс. человек. Такие данные приводят сегодня британские аналитики. Печальная пальма первенства здесь принадлежит представителям нигерийской организации "Боко харам", уничтожившим 6644 человека. На счету "Исламского государства" 6073 жертвы. С начала нового тысячелетия количество 
17 ноября 2015, 09:07
Барак Обама рассказал о своем главном разочаровании на посту президента

Барак Обама рассказал о своем главном разочаровании на посту президента

В интервью телекомпании "Би-би-си" глава американского государства рассказал о том, что из-за террористических актов после 11 сентября 2001 года погибло менее 100 человек, между тем от насилия, связанного со стрельбой, умерли десятки тысяч человек.

Обама с единомышленниками - членами 
24 июля 2015, 01:43
Число жертв землетрясения в Непале достигло 4264 человек

Число жертв землетрясения в Непале достигло 4264 человек

В Непале жертвами землетрясения, произошедшего в субботу, стали 4264 человека, ранены более 6500 человек, сообщает агентство  Reuters.
Природный катаклизм в Непале признан сильнейшим землетрясением за последние 80 лет. Первый толчок произошел 25 апреля в 9:11 по московскому времени, второй – 
28 апреля 2015, 07:56
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