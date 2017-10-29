Вырвал из рук и убежал: В Самаре рецидивист напал на женщину на остановке На днях в дежурную часть отдела полиции Советского района Самары обратилась местная жительница. По ее словам, вечером на остановке общественного транспорта у неё отобрали мобильный телефон. Незнакомец подошел к девушке, вырвал из её рук гаджет и убежал. Ущерб составил 15 …