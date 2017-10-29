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В Тольятти рецидивист отобрал воздушные шары у 80-летнего пенсионера
18 сентября примерно в 20:30 на пенсионера, который шел по улице Коммунистической в Тольятти, напал молодой человек. Налетчик с применением физической силы отобрал у пенсионера воздушные шарики и убежал.
Предполагаемым грабителем оказался 24-летний местный житель. Как установили сотрудники полиции, …
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23 сентября 2017, 01:57
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«Трубы горели»: Наглый тольяттинец умудрился вынести из магазина 20 бутылок водки
В полицию Тольятти с заявлением об ограблении обратились сотрудники одного из магазинов, расположенного на Карла Маркса.
Прибывшие стражи порядка выяснили, что один из покупателей покинул торговую точку, не оплатив покупку. Работники супермаркета попытались остановить дерзкого злоумышленника, однако им ему …
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24 августа 2017, 09:32
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Вырвал из рук и убежал: В Самаре рецидивист напал на женщину на остановке
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20 августа 2017, 02:46
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В Тольятти грабитель, заваливший бабушку в подъезде, попал на камеру
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13 августа 2017, 01:25
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В Абхазии разбился автобус с российскими туристами: есть жертвы
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3 августа 2016, 04:08
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Доклад: в 2014 году число жертв терактов в мире возросло на 80%
В общей сложности от рук террористов погибли 32,6 тыс. человек. Такие данные приводят сегодня британские аналитики. Печальная пальма первенства здесь принадлежит представителям нигерийской организации "Боко харам", уничтожившим 6644 человека. На счету "Исламского государства" 6073 жертвы. С начала нового тысячелетия количество …
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17 ноября 2015, 09:07
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Барак Обама рассказал о своем главном разочаровании на посту президента
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24 июля 2015, 01:43
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Число жертв землетрясения в Непале достигло 4264 человек
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28 апреля 2015, 07:56