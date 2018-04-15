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Фура снесла бетонное ограждение при подъезде к Жигулевской ГЭС
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14 апреля 2018, 03:01
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4 машины столкнулись в Самаре в районе Южного моста
Сегодня, 14 апреля, в Самаре произошло еще одно серьезное ДТП. Как передает «Комсомольская правда Самара» со ссылкой на очевидцев, в районе Южного моста столкнулись сразу четыре автомобиля. По словам свидетелей, не обошлось без пострадавших, на месте ДТП работала «скорая …
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14 апреля 2018, 02:36
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Бензовоз протаранил 3 легковушки в Самаре на Авроре
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14 апреля 2018, 02:10
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Грузовик съехал и опрокинулся в кювет в Самарской области
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13 апреля 2018, 03:35
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Оренбуржец заказал через интернет инструменты, а получил наполнитель для кошачьих туалетов
29-летний житель Оренбурга стал жертвой интернет-мошенника. Он нашел в сети объявление о продаже монтажного инструмента. Оренбуржец связался с продавцом, перевел ему деньги и получил трек-номер для отслеживания движения посылки.
Мужчине доставили две коробки. Каково же было его удивление, когда после их …
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20 марта 2018, 05:54
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Две лжесоцработницы украли 30 тысяч рублей у пенсионерки в Самарской области
Полицейские Красноярского района области разыскивают двух мошенниц. Их жертвой стала 81-летняя жительница поселка Новосемйкино. Злоумышленницы пришли к пенсионерке под видом соцработниц. Когда женщина отвлеклась, они украли у нее 30 тысяч рублей.
Сейчас правоохранители устаавливают личности преступниц и их местонахождение.
Приметы подозреваемых: худощавого …
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16 марта 2018, 04:09
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Самарские мошенники по телефону вытягивали деньги из жителей других регионов
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30 января 2018, 10:37
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Эксперты рассказали о новых схемах кражи денег в интернете
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28 декабря 2017, 01:14
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В Самарской области из-за халатности врачей скончался пенсионер
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23 сентября 2017, 03:25
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В Кинельском районе на руинах памятника истории возвели теплицы
В Кинельском районе ведутся масштабные следственные действия в рамках уголовного дела в отношении главы района Николая Абашина. Ученые Российской академии наук проводят историко-культурную экспертизу разрушенного памятника истории.
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30 мая 2016, 05:37
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В Самаре главу облминсельхоза подозревают в халатности на 7 млн рублей
Уголовное дело по статье «Халатность» возбуждено в отношении врио министра сельского хозяйства Самарской области, сообщили в управлении Следственного комитета по 63-му региону.
По версии следователей, в августе 2014 года подозреваемый утвердил уточненный план финансово-хозяйственной деятельности ГБУ «Жигулевские сады», и …
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18 февраля 2016, 01:44
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В Самаре начальника таможенного поста обвинили в халатности на 2,8 млн рублей
В поле зрения силовиков попал начальник самарского таможенного поста полковник Вячеслав Батаев. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Халатность", предусматривающей наказание до 3 месяцев ареста. По версии следствия, в июне прошлого года подозреваемый недобросовестно отнесся к своей работе …
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13 ноября 2015, 11:16