3
54
51
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 11 апреля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 8888888                                           .d888  888      
   888                                            d88P"   888      
   888                                            888     888      
   888     .d88888  88888888   .d88888  88888888  888888  888      
   888    d88" 888     d88P   d88" 888     d88P   888     888      
   888    888  888    d88P    888  888    d88P    888     888      
   888    Y88b 888   d88P     Y88b 888   d88P     888     888      
 8888888   "Y88888  88888888   "Y88888  88888888  888     88888888 
               888                 888                             
               888                 888                             
               888                 888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Фура снесла бетонное ограждение при подъезде к Жигулевской ГЭС

Фура снесла бетонное ограждение при подъезде к Жигулевской ГЭС

Вчера, 13 апреля, на улице Магистральная Комсомольского района Тольятти случилось серьёзное ДТП. Как сообщают очевидцы в социальных сетях при подъезде к плотине Жигулевской ГЭС фура налетела на бетонное ограждение, после чего сдвинула защитные блоки и смяла забор. Сообщение о ДТП 

14 апреля 2018, 03:01
4 машины столкнулись в Самаре в районе Южного моста

4 машины столкнулись в Самаре в районе Южного моста

Сегодня, 14 апреля, в Самаре произошло еще одно серьезное ДТП. Как передает «Комсомольская правда Самара» со ссылкой на очевидцев, в районе Южного моста столкнулись сразу четыре автомобиля. По словам свидетелей, не обошлось без пострадавших, на месте ДТП работала «скорая 
14 апреля 2018, 02:36
Бензовоз протаранил 3 легковушки в Самаре на Авроре

Бензовоз протаранил 3 легковушки в Самаре на Авроре

Сегодня, 14 апреля, рано утром в Самаре на пересечении улиц Мориса Тореза и Авроры произошло серьезное ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. По версии полицейских, водитель бензовоза "Мерседес" уснул за рулем и протаранил 3 легковых автомобиля.
 
Авария 
14 апреля 2018, 02:10
Грузовик съехал и опрокинулся в кювет в Самарской области

Грузовик съехал и опрокинулся в кювет в Самарской области

Утром 12 апреля в Большечерниговском районе Самарской области произошло ДТП с участием большегруза. 29-летний водитель автомобиля «Mercedes» ехал по дороге Самара - Большая Черниговка в направлении границы с Казахстаном. На одном из участков трассы мужчина не справился с управлением и 

13 апреля 2018, 03:35
Оренбуржец заказал через интернет инструменты, а получил наполнитель для кошачьих туалетов

Оренбуржец заказал через интернет инструменты, а получил наполнитель для кошачьих туалетов

29-летний житель Оренбурга стал жертвой интернет-мошенника. Он нашел в сети объявление о продаже монтажного инструмента. Оренбуржец связался с продавцом, перевел ему деньги и получил трек-номер для отслеживания движения посылки.

Мужчине доставили две коробки. Каково же было его удивление, когда после их 

20 марта 2018, 05:54
Две лжесоцработницы украли 30 тысяч рублей у пенсионерки в Самарской области

Две лжесоцработницы украли 30 тысяч рублей у пенсионерки в Самарской области

Полицейские Красноярского района области разыскивают двух мошенниц. Их жертвой стала 81-летняя жительница поселка Новосемйкино. Злоумышленницы пришли к пенсионерке под видом соцработниц. Когда женщина отвлеклась, они украли у нее 30 тысяч рублей.

Сейчас правоохранители устаавливают личности преступниц и их местонахождение.

Приметы подозреваемых: худощавого 

16 марта 2018, 04:09
Самарские мошенники по телефону вытягивали деньги из жителей других регионов

Самарские мошенники по телефону вытягивали деньги из жителей других регионов

В Самарской области задержаны двое местных жителей, подозреваемых в мошенничеств. По версии силовиков, с помощью телефона мошенники обманули жителей других регионов как минимум на 150 тысяч рублей. Предположительно от их действий 
30 января 2018, 10:37
Эксперты рассказали о новых схемах кражи денег в интернете

Эксперты рассказали о новых схемах кражи денег в интернете

Количество интернет-краж с банковских карт возросло в РФ на 30% за 3 года. За текущий год зафиксировано 300 000 таких случаев.
За последние 3 года злоумышленники придумали десятки схем вывода денег с карт. В частности, отмечают эксперты, заметно выросло число попыток 

28 декабря 2017, 01:14
В Самарской области из-за халатности врачей скончался пенсионер

В Самарской области из-за халатности врачей скончался пенсионер

В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины из-за халатности медицинских сотрудников, сообщает областной следственный комитет.
 
По версии следователей, 13 июня этого года в приемное отделение Шенталинской ЦРБ поступил 62-летний мужчина с жалобами на острую боль в 
23 сентября 2017, 03:25
В Кинельском районе на руинах памятника истории возвели теплицы

В Кинельском районе на руинах памятника истории возвели теплицы

В Кинельском районе ведутся масштабные следственные действия в рамках уголовного дела в отношении главы района Николая Абашина. Ученые Российской академии наук проводят историко-культурную экспертизу разрушенного памятника истории.
Напомним, чиновника подозревают в халатности. 10 лет назад он передал участок, представляющий историческую 

30 мая 2016, 05:37
В Самаре главу облминсельхоза подозревают в халатности на 7 млн рублей

В Самаре главу облминсельхоза подозревают в халатности на 7 млн рублей

Уголовное дело по статье «Халатность» возбуждено в отношении врио министра сельского хозяйства Самарской области, сообщили в управлении Следственного комитета по 63-му региону. 

По версии следователей, в августе 2014 года подозреваемый утвердил уточненный план финансово-хозяйственной деятельности ГБУ «Жигулевские сады», и 
18 февраля 2016, 01:44
В Самаре начальника таможенного поста обвинили в халатности на 2,8 млн рублей

В Самаре начальника таможенного поста обвинили в халатности на 2,8 млн рублей

В поле зрения силовиков попал начальник самарского таможенного поста полковник Вячеслав Батаев. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Халатность", предусматривающей наказание до 3 месяцев ареста. По версии следствия, в июне прошлого года подозреваемый недобросовестно отнесся к своей работе 
13 ноября 2015, 11:16
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх