Гендиректор «Нефтегорского газоперерабатывающего завода» стал фигурантом еще одного дела



По версии следствия, в 2016 году он незаконно получил от двух представителей … В Самарской области завели еще одно уголовное дело в отношении генерального директора АО «Нефтегорский газоперерабатывающий завод» («НГПЗ»). Этого человека подозревают в коммерческом подкупе в особо крупном размере.По версии следствия, в 2016 году он незаконно получил от двух представителей