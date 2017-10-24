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«Бункер S» Эфир передачи от 24 октября 2017г 
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Материалы по теме:

Без посредников: Россиянам могут разрешить платить за услуги ЖКХ напрямую

Без посредников: Россиянам могут разрешить платить за услуги ЖКХ напрямую

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Как отмечают авторы предполагаемого новшества, на данный момент  управляющие компании расходуют полученные от граждан деньги 

24 октября 2017, 09:07
Управляющие компании-«пустышки» выгонят с рынка ЖКХ

Управляющие компании-«пустышки» выгонят с рынка ЖКХ

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11 октября 2017, 01:00
15 тысячам самарцев сделали перерасчет за недогрев воды

15 тысячам самарцев сделали перерасчет за недогрев воды

Самарцам, у которых летом во время ремонтной кампании на теплосетях из кранов шла недостаточно горячая вода, сделали перерасчет, сообщает «Предприятие тепловых сетей».

«В тех случаях, когда отсутствовали технические условия сохранения необходимых параметров ГВС, наши специалисты выезжали на место, фиксировали отклонения по 

11 октября 2017, 11:32
Перекладка теплотрассы: В Самаре часть Кировского района осталась без отопления и горячей воды

Перекладка теплотрассы: В Самаре часть Кировского района осталась без отопления и горячей воды

В Кировском районе Самары отопление и горячая вода появятся только вечером в воскресенье, 8 октября, передает портал 63.ru со ссылкой на мэрию города.

По информации чиновников, ограничения связаны с окончанием работ по перекладке теплотрассы на улицах Алма-Атинская – 
7 октября 2017, 05:28
В Самаре только 2% многоквартирных домов имеют договоры с управляющими компаниями

В Самаре только 2% многоквартирных домов имеют договоры с управляющими компаниями

В Самаре только 2% многоквартирных домов имеют договоры с управляющими компаниями. Для сравнения: в Москве, Казани и ряде других мегаполисов этот показатель приближается к 100%.
Между тем, по оценкам экспертов, проблемы ЖКХ в столице губернии занимают 2-е место среди тем, 

30 августа 2017, 12:50
Готовьте деньги: жильцам выставят счета за чердаки и подвалы

Готовьте деньги: жильцам выставят счета за чердаки и подвалы

Все управляющие компании России должны выставлять жильцам счета за оплату электричества на чердаках, в подвалах и нежилых помещениях. Соответствующее предписание издал главный жилинспектор России Андрей Чибис в официальном письме в адрес региональных органов власти. Новая строка в коммунальных квитанциях уже 

28 апреля 2017, 01:19
Составлен топ-10 управляющих компаний с самыми большими долгами за воду

Составлен топ-10 управляющих компаний с самыми большими долгами за воду

Список опубликован компанией «Самарские коммунальные системы». По данным ресурсоснабжающей организации, всего управляющие компании задолжали за воду и канализацию почти полмиллиарда рублей.

Данные по долгам УК на 1 февраля 2017 года:  
7 марта 2017, 03:36
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