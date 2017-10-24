Правительство России поддержало идею оплаты ЖКХ в обход управляющих компаний. Глава кабмина Дмитрий Медведев поручил внести соответствующие поправки в законодательство. Это поможет избежать отключения жильцов от поставщиков услуг из-за недобросовестности коммунальщиков. В настоящее время задолженность за ЖКХ в России превышает 1 триллион рублей. Эта сумма осела в основном на счетах фирм-посредников, комментируют эксперты. Такие компании банкротятся, на их месте создаются другие, но миллионные долги остаются, что не позволяет энергетикам и водоканалам в регионах ремонтировать и обновлять мощности.
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Без посредников: Россиянам могут разрешить платить за услуги ЖКХ напрямую
Проект закона о заключении прямых договоров между поставщиками тепла и электроэнергии и потребителями жилищно-коммунальных услуг собираются внести на рассмотрение в кабмин. Об этом сообщают "Известия".
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24 октября 2017, 09:07
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Управляющие компании-«пустышки» выгонят с рынка ЖКХ
Минстрой России лишит лицензий управляющие компании со схожими названиями. Соответствующие поправки в Жилищный кодекс одобрил Комитет Госдумы по ЖКХ. В настоящее время пробелы в законодательстве позволяют недобросовестным коммунальщикам быстро и незаметно для жителей переводить многоквартирные дома на управление новой организацией. …
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11 октября 2017, 01:00
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15 тысячам самарцев сделали перерасчет за недогрев воды
Самарцам, у которых летом во время ремонтной кампании на теплосетях из кранов шла недостаточно горячая вода, сделали перерасчет, сообщает «Предприятие тепловых сетей».
«В тех случаях, когда отсутствовали технические условия сохранения необходимых параметров ГВС, наши специалисты выезжали на место, фиксировали отклонения по …
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11 октября 2017, 11:32
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Перекладка теплотрассы: В Самаре часть Кировского района осталась без отопления и горячей воды
В Кировском районе Самары отопление и горячая вода появятся только вечером в воскресенье, 8 октября, передает портал 63.ru со ссылкой на мэрию города.
По информации чиновников, ограничения связаны с окончанием работ по перекладке теплотрассы на улицах Алма-Атинская – …
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7 октября 2017, 05:28
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В Самаре только 2% многоквартирных домов имеют договоры с управляющими компаниями
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30 августа 2017, 12:50
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Готовьте деньги: жильцам выставят счета за чердаки и подвалы
Все управляющие компании России должны выставлять жильцам счета за оплату электричества на чердаках, в подвалах и нежилых помещениях. Соответствующее предписание издал главный жилинспектор России Андрей Чибис в официальном письме в адрес региональных органов власти. Новая строка в коммунальных квитанциях уже …
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28 апреля 2017, 01:19
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Составлен топ-10 управляющих компаний с самыми большими долгами за воду
Список опубликован компанией «Самарские коммунальные системы». По данным ресурсоснабжающей организации, всего управляющие компании задолжали за воду и канализацию почти полмиллиарда рублей.
Данные по долгам УК на 1 февраля 2017 года:
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7 марта 2017, 03:36