Самарцам, у которых летом во время ремонтной кампании на теплосетях из кранов шла недостаточно горячая вода, сделали перерасчет, сообщает «Предприятие тепловых сетей».

«В тех случаях, когда отсутствовали технические условия сохранения необходимых параметров ГВС, наши специалисты выезжали на место, фиксировали отклонения по …