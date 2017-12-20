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Материалы по теме:

Нового главу Самары назовут 26 декабря

Нового главу Самары назовут 26 декабря

Заседание гордумы, на котором депутаты назовут имя нового мэра Самары, пройдет во вторник, 26 декабря. Информация об этом опубликована в аккаунте Думы городского округа Самара в соцсети Twitter.
 
«26 декабря состоится заседание Думы, на котором решится вопрос о замещении 
22 декабря 2017, 04:32
Азаров прокомментировал итоги отбора кандидатов на пост главы Самары

Азаров прокомментировал итоги отбора кандидатов на пост главы Самары

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал итоги двухдневного заседания конкурной комиссии по отбору кандидатов на пост главы Самары.

«В этот раз три кандидатуры: это Антон Алимов, Елена Лапушкина, Константин Ряднов. По мнению конкурсной комиссии, они показали наибольшую готовность 
22 декабря 2017, 12:39
Новый глава Самары станет известен на следующей неделе

Новый глава Самары станет известен на следующей неделе

Новый глава Самары станет известен на следующей неделе. Городская дума утвердит на этот пост одного из трех кандидатов. Как уже сообщала «ТЕРРА», в четверг, 21 декабря, были отобраны глава администрации Железнодорожного района Самары Елена Лапушкина, гендиректор АО «ЭкоСтройРесурс» Константин Ряднов 
22 декабря 2017, 09:36
Отобраны три кандидата на пост главы Самары: Лапушкина, Ряднов, Алимов

Отобраны три кандидата на пост главы Самары: Лапушкина, Ряднов, Алимов

Стали известны имена кандидатов на пост главы Самары, отобранных конкурсной комиссией в четверг, 21 декабря, на заседании в Самарской городской думе. Это советник директора ООО «Управляющая компания ОЭК» Антон Алимов, глава администрации Железнодорожного района Самары Елена Лапушкина и гендиректор АО 
21 декабря 2017, 04:12
Программу Елены Лапушкиной отметили в комиссии по выбору главы Самары

Программу Елены Лапушкиной отметили в комиссии по выбору главы Самары

В четверг, 21 декабря, конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы Самары продолжает собеседования с претендентами, подавшими заявки. Утром стало известно, что замглавы Самары – руководитель аппарата администрации Владимир Терентьев снял свою кандидатуру с конкурса, так же как и 
21 декабря 2017, 01:35
В больницах и санаториях Самары могут разрешить курить

В больницах и санаториях Самары могут разрешить курить

В больницах и санаториях Самары могут разрешить курить - в специально отведенных для этого помещениях. На заседании комитета Самарской губдумы по здравоохранению в понедельник, 18 декабря, обсудили вопрос о разрешении курения табака в специально отведенных местах на улице или в 
20 декабря 2017, 02:21
В Самаре началась подготовка к выборам президента в 2018 году

В Самаре началась подготовка к выборам президента в 2018 году

В России официально началась избирательная кампания по выборам президента страны. Соответствующее постановление Совета Федерации опубликовала «Российская газета». С 18 декабря официально выдвинуть свои кандидатуры и подать документы в Центризбирком могут партии и самовыдвиженцы, ранее все заявления носили лишь предварительный характер. 

19 декабря 2017, 02:10
В России официально началась избирательная кампания по выборам президента страны

В России официально началась избирательная кампания по выборам президента страны

Соответствующее постановление Совета Федерации опубликовала «Российская газета». С понедельника, 18 декабря, официально выдвинуть свои кандидатуры и подать документы в Центризбирком могут партии и самовыдвиженцы, ранее все заявления носили лишь предварительный характер. В ЦИК начнет поступать финансирование из федерального бюджета на 

18 декабря 2017, 01:27
Бюджет Самарской области на 2018 год утвержден

Бюджет Самарской области на 2018 год утвержден

Региональные парламентарии сегодня проголосовали за него единогласно. В документе предусмотрен беспрецедентный за последние 5 лет объем финансирования на социальное направление. Из 140 миллиардов общего объема расходов 106 направят на социальные нужды. В ходе работы над проектом областного бюджета поступило рекордное 

30 ноября 2017, 05:47
В Губдуме идет дискуссия вокруг бюджета

В Губдуме идет дискуссия вокруг бюджета

В Самарской Губернской Думе идет дискуссия вокруг бюджета. Объем предполагаемых доходов - 140,5 млн рублей, расходов – 140 млн. Уже наметились разногласия вокруг количества поездок для льготников и выделения средств на ремонт больниц.
30 ноября 2017, 12:03
Одно из мест в Самарской губдуме станет вакантным

Одно из мест в Самарской губдуме станет вакантным

Как уже рассказывала «ТЕРРА», Виктор Кузнецов, освободивший место проректора самарского объединенного вуза бывшему вице-губернатору Дмитрию Овчинникову, будет работать в региональном правительстве заместителем руководителя администрации губернатора. После увольнения Овчинникова эту структуру временно возглавляет глава департамента по связям с общественностью и 
21 ноября 2017, 12:48
Для популяризации выборов ЦИК предложили использовать мемы, флешмобы и селфи

Для популяризации выборов ЦИК предложили использовать мемы, флешмобы и селфи

Российские СМИ рассказали, как именно станут привлекать к участию в выборах следующего года представителей молодого поколения. «Ведомости» обнаружили конкурсную заявку разработчика концепции информирования, и оказалось, что россияне будут вовлекаться в выборы путем флешмобов, селфи и мемов.
Согласно информации Центризбиркома, по 

31 августа 2017, 11:08
Галина Николаева переизбрана президентом самарских нотариусов

Галина Николаева переизбрана президентом самарских нотариусов

Галина Николаева переизбрана президентом нотариальной палаты Самарской области. Её кандидатуру одобрили 140 из 146 нотариусов, сообщает официальный сайт организации. В 2017 году процедура проходила по-новому. В связи с изменениями в федеральном законодательстве, для признания президентом нотариальной палаты достаточно было получить 
1 августа 2017, 05:31
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