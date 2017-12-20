Возврата прямых выборов мэра и муниципальных депутатов Самары, скорей всего, не будет. Комитет по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции Самарской губернской думы отклонил предложение регионального отделения партии «Яблоко» провести референдум, на котором жителям города предлагалось бы одобрить такую инициативу. Представители комитета нашли противоречия в инициативе "яблочников" и законодательстве региона. Напомним, 7 декабря Самарский избирком направил предложение «Яблока» на рассмотрение депутатам Самарской губернской думы. Если его одобрят, то собирается инициативная группа и начинается сбор подписей за проведение референдума. Чтобы он состоялся, их должно быть не менее 2% от общего числа избирателей Самарской области. Похоже, что надеждам "яблочников" сбыться не удастся. Впрочем окончательное решение будет принято на пленарном заседании губдумы.
«Я считаю решение неправомерным, поскольку мы свою позицию изложили и дали комментарий по поводу позиции правового управления. Я считаю отказ незаконным, поэтому мы будем рассматривать два варианта: а) судебный вариант, б) дальнейшее продолжение законотворческого процесса», - сообщил председатель регионального отделения партии «Яблоко» Игорь Ермоленко.
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