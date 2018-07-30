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Дмитрий Азаров раскритиковал темпы ремонта Красноглинского шоссе
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24 июля 2018, 11:37
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Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров о ситуации с «Газбанком»: Все обязательства перед вкладчиками будут выполнены
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11 июля 2018, 11:23
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Похож на мавзолей: Дмитрий Азаров раскритиковал новый фонтан на четвертой очереди набережной в Самаре
Несколько недель назад в Самаре после реконструкции открыли четвертую очередь набережной. Работы шли почти год. Чиновники отчитались о том, что там уложили новую плитку, построили фонтан, хозяйственно-бытовой комплекс и многое другое. Однако не всем самарцам обновленная набережная пришлась по вкусу. …
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9 июля 2018, 03:33
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Стало известно, когда начнется капитальный ремонт Заводского шоссе в Самаре
После 20 июля в областной столице стартует капитальный ремонт Заводского шоссе на отрезке от улицы 22 Партсъезда до улицы Земеца. Привести проезжую часть в порядок решили из-за постоянных жалоб автомобилистов и Госавтоинспекции. Еще одной причиной стала необходимость увеличить пропускную способность …
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6 июля 2018, 03:19
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Градус «боления» на ЧМ-2018 ставит рекорды
Ставит рекорды градус «боления» на ЧМ-2018 по футболу, который проходит в России. Накануне Самара стала эпицентром латиноамериканских страстей, когда на местном стадионе, 45-тысячнике, в битве 1/8 плей-офф сошлись 5-кратные чемпионы мира бразильцы и команда Мексики.
Победа России в матче 1/8 финала …
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3 июля 2018, 06:01
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Почти 7 миллионов рублей дополнительно вложат в реконструкцию Красноглинского шоссе в Самаре
Министерство транспорта Самарской области ищет подрядчика, который займется корректировкой проекта реконструкции одного из участков Красноглинского шоссе. Речь идет об отрезке от моста через реку Сок до Волжского шоссе.
Победитель аукциона должен провести инженерные изыскания и подготовить проект планировки территории. Подрядчик возьмет …
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2 июля 2018, 12:47
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Движение по путепроводу на Красной Глинке откроют 17 мая
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17 мая 2018, 03:43
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Крупное ДТП на Красноглинском шоссе произошло в Самаре
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6 марта 2018, 02:21
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Самарские дорожники «зажигают»: На Московском шоссе нарисовали «зебру», ведущую в ограждение
В Самаре продолжаются работы по запуску движения в полном объеме на Московское шоссе. Однако не обходится без курьезов. В районе торгового центре «Нота» городские дорожники нарисовали пешеходный переход, который упирается в ограждение, пишет 63.ru
По словам местных жителей, …
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16 сентября 2017, 03:00
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В Самаре запретят остановку и парковку на улице Ново-Садовой
В Самаре с 24 апреля возобновляется ремонт улицы Ново-Садовой. Автомобилистов ждут ограничения: будет запрещена остановка и стоянка с обеих сторон от Северо-Восточной магистрали до улицы Первомайской.
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17 апреля 2017, 11:05
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В Самаре ограничат движение по Московскому шоссе
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4 апреля 2017, 10:47