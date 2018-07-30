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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Материалы по теме:

Дмитрий Азаров раскритиковал темпы ремонта Красноглинского шоссе

Дмитрий Азаров раскритиковал темпы ремонта Красноглинского шоссе

23 июля врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел оперативное совещание. На нем обсуждался целый ряд вопросов. В частности, речь зашла о ремонте Красноглинского шоссе. Глава региона заявил о том, что он недоволен темпом работ.

«Работ не видно! Я там езжу 

24 июля 2018, 11:37
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров о ситуации с «Газбанком»: Все обязательства перед вкладчиками будут выполнены

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров о ситуации с «Газбанком»: Все обязательства перед вкладчиками будут выполнены

Ситуацию с отзывом лицензии у АКБ «Газбанк» прокомментировал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. В первую очередь, глава региона заявил о том, что вкладчики кредитно-финансовой организации находятся под защитой государства и свои сбережения они не потеряют и выразил уверенность в 

11 июля 2018, 11:23
Похож на мавзолей: Дмитрий Азаров раскритиковал новый фонтан на четвертой очереди набережной в Самаре

Похож на мавзолей: Дмитрий Азаров раскритиковал новый фонтан на четвертой очереди набережной в Самаре

Несколько недель назад в Самаре после реконструкции открыли четвертую очередь набережной. Работы шли почти год. Чиновники отчитались о том, что там уложили новую плитку, построили фонтан, хозяйственно-бытовой комплекс и многое другое. Однако не всем самарцам обновленная набережная пришлась по вкусу. 

9 июля 2018, 03:33
Стало известно, когда начнется капитальный ремонт Заводского шоссе в Самаре

Стало известно, когда начнется капитальный ремонт Заводского шоссе в Самаре

После 20 июля в областной столице стартует капитальный ремонт Заводского шоссе на отрезке от улицы 22 Партсъезда до улицы Земеца. Привести проезжую часть в порядок решили из-за постоянных жалоб автомобилистов и Госавтоинспекции. Еще одной причиной стала необходимость увеличить пропускную способность 

6 июля 2018, 03:19
Градус «боления» на ЧМ-2018 ставит рекорды

Градус «боления» на ЧМ-2018 ставит рекорды

Ставит рекорды градус «боления» на ЧМ-2018 по футболу, который проходит в России. Накануне Самара стала эпицентром латиноамериканских страстей, когда на местном стадионе, 45-тысячнике, в битве 1/8 плей-офф сошлись 5-кратные чемпионы мира бразильцы и команда Мексики.

Победа России в матче 1/8 финала 

3 июля 2018, 06:01
Почти 7 миллионов рублей дополнительно вложат в реконструкцию Красноглинского шоссе в Самаре

Почти 7 миллионов рублей дополнительно вложат в реконструкцию Красноглинского шоссе в Самаре

Министерство транспорта Самарской области  ищет подрядчика, который займется корректировкой проекта реконструкции одного из участков  Красноглинского шоссе. Речь идет об отрезке от моста через реку Сок до Волжского шоссе.

Победитель аукциона должен провести инженерные изыскания и подготовить проект планировки территории.  Подрядчик возьмет 

2 июля 2018, 12:47
Движение по путепроводу на Красной Глинке откроют 17 мая

Движение по путепроводу на Красной Глинке откроют 17 мая

В Самаре в четверг, 17 мая, в 20 часов откроют рабочее движение по всей ширине через путепровод по ул. Полтавской, расположенный на Красной Глинке у завода «Пепси-Кола», сообщили в пресс-службе главы региона. Путепровод ремонтировали в рамках работ на Красноглинском шоссе 

17 мая 2018, 03:43
Крупное ДТП на Красноглинском шоссе произошло в Самаре

Крупное ДТП на Красноглинском шоссе произошло в Самаре

В Самаре во вторник, 6 марта, на Красноглинском шоссе столкнулись несколько машин. Видео с места происшествия появилось в соцсети. Крупное ДТП, по 
6 марта 2018, 02:21
Самарские дорожники «зажигают»: На Московском шоссе нарисовали «зебру», ведущую в ограждение

Самарские дорожники «зажигают»: На Московском шоссе нарисовали «зебру», ведущую в ограждение

В Самаре продолжаются работы по запуску движения в полном объеме на Московское шоссе. Однако не обходится без курьезов. В районе торгового центре «Нота» городские дорожники нарисовали пешеходный переход, который упирается в ограждение, пишет 63.ru

По словам местных жителей, 
16 сентября 2017, 03:00
В Самаре запретят остановку и парковку на улице Ново-Садовой

В Самаре запретят остановку и парковку на улице Ново-Садовой

В Самаре с 24 апреля возобновляется ремонт улицы Ново-Садовой. Автомобилистов ждут ограничения: будет запрещена остановка и стоянка с обеих сторон от Северо-Восточной магистрали до улицы Первомайской.
 
В ближайшее время здесь появятся соответствующие предупреждающие знаки. Водителям следует заранее обдумывать маршруты.
17 апреля 2017, 11:05
В Самаре ограничат движение по Московскому шоссе

В Самаре ограничат движение по Московскому шоссе

В Самаре компания «Самаратрансстрой» готовится к началу работ по обустройству новой проезжей части на Московском шоссе. В связи с этим будет частично перекрыта дорога в районе поселка Мехзавод.
 
Как передает 63.ru, движение автотранспорта ограничат на участке от Анжерской до 

4 апреля 2017, 10:47
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