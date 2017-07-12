В Самарской области официально заработали первые коллекторские агентства. Свидетельства о внесении их в госреестр выдали в региональном управлении ФССП. Право работать на рынке возврата долгов получили четыре организации - «Объединенное коллекторское агентство», «Агентство Дипломат», «Правовая защита» и «Легал Коллекшн». Им выданы лицензии. Все эти агентства полностью соответствует требованиям, установленным федеральными законами, заявили в службе судебных приставов. В случае нарушений, самарцы могут пожаловаться в УФССП. Недобросовестные юрлица будут привлекаться к административной ответственности, пообещали в ведомстве.
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В Самаре активировались лжеприставы
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Самарцы не проплатили газ: долг превысил три миллиарда рублей
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7 июля 2017, 10:20
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Коллекторы недополучили долгов
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5 июля 2017, 09:00
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16 декабря 2016, 02:12