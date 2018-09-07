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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.09.2018  
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Материалы по теме:

Для Самарской области закупят 15 машин скорой и 26 школьных автобусов

Для Самарской области закупят 15 машин скорой и 26 школьных автобусов

В Самарской области значительно расширится парк школьных автобусов и машин скорой помощи. 
 
- Подписано распоряжение Правительства России о закупке для регионов автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов. Согласно документу Самарской области выделят 26 школьных автобусов и 15 машин скорой помощи, 
7 сентября 2018, 01:21
«Крылья Советов» намерены формировать до половины своего бюджета за счет партнеров

«Крылья Советов» намерены формировать до половины своего бюджета за счет партнеров

Футбольный клуб «Крылья Советов» намерен формировать до половины своего бюджета за счет работы с партнерами. Об этом корреспонденту «ТЕРРЫ» рассказал начальник коммерческого отдела «КС» Руслан Хаяров.

Более подробно о том, как главный футбольный клуб региона намерен зарабатывать деньги мы 
7 сентября 2018, 12:42
Ученые из Самары создали двигатель для наноспутников, работающий на водке

Ученые из Самары создали двигатель для наноспутников, работающий на водке

Ученые из Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королева создали двигатель для наноспутников, который позволит создать надежную и недорогую систему   маневрирования на орбите. Как информирует пресс-служба вуза, в качестве рабочего тела установки предложена смесь из дистилированной воды и этилового спирта. 
7 сентября 2018, 12:41
В Самаре улица Куйбышева будет пешеходной и летом-2019

В Самаре улица Куйбышева будет пешеходной и летом-2019

Стало известно, что летом 2019 года улица Куйбышева в Самаре снова станет пешеходной. Напомним, что впервые ее перекрыли для транспорта во время чемпионата мира футболу 2018 года. После окончания мундиаля городские власти сделали ее пешеходной в выходные до 3 сентября. 
7 сентября 2018, 12:16
Капитан КВН «Сок» Дмитрий Колчин назначен советником губернатора

Капитан КВН «Сок» Дмитрий Колчин назначен советником губернатора

Капитан команды КВН «Сок» Дмитрий Колчин стал советником губернатора Самарской области. Во время игры юморист заметил, что  капитан команды «Вятка», которая соперничала с самарцами за Кубок губернатора, назначен советником главы Кировской области и заметил, что не прочь занять аналогичный пост. 
7 сентября 2018, 11:27
Подготовку в юнармейском лагере ПФО «Гвардеец» проходят самарские школьники

Подготовку в юнармейском лагере ПФО «Гвардеец» проходят самарские школьники

В Нижегородской области и в Пензе начала работу первая смена окружного оборонно-спортивного оздоровительного лагеря «Гвардеец». В команде Самарской области 38 школьников из Самары, Богатовского, Елховского, Сергиевского и Шенталинского районов. Юнармейские оборонно-спортивные лагеря «Гвардеец», созданные по инициативе полномочного представителя Президента РФ 

14 июня 2018, 11:42
Самарская область более пяти лет лидирует в ПФО по числу наркоманов

Самарская область более пяти лет лидирует в ПФО по числу наркоманов

Самарская область более 5 лет лидирует в Приволжском Федеральном округе по числу наркоманов. Глава региона Дмитрий Азаров уже не раз поднимал этот вопрос на федеральном уровне - обсуждал с заместителем прокурора РФ Сергеем Зайцевым. Пришли к выводу, что деньги, направляемые 

13 декабря 2017, 05:55
Самарские герои Отечества приняли участие в открытии единственного в стране проспекта Российской Армии

Самарские герои Отечества приняли участие в открытии единственного в стране проспекта Российской Армии

В Приволжском федеральном округе по инициативе полпреда президента Михаила Бабича заложена традиция масштабного празднования Дня Героев Отечества. Ежегодно праздничные мероприятия, посвященные этой памятной дате, проходят на территории регионов округа. В одном из городов Приволжья организуются центральные торжества с участием героев Отечества. 

11 декабря 2017, 05:43
Сегодня Дмитрий Азаров примет участие в заседании совета ПФО

Сегодня Дмитрий Азаров примет участие в заседании совета ПФО

Сегодня глава Самарской области Дмитрий Азаров примет участие в заседании совета Приволжского федерального  округа, которое пройдет в Пензе под председательством  полномочного представителя президента в ПФО Михаила Бабича. Участники обсудят реализацию мероприятий по стимулированию роста экономики регионов, поговорят об увеличении налогового 

29 сентября 2017, 11:06
Губернатор Николай Меркушкин и гендиректор госкорпорации

Губернатор Николай Меркушкин и гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров подписали соглашение о сотрудничестве

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин сейчас находится в Москве. С гендиректором госкорпорации "Роскосмос" Игорем Комаровым он в этот вторник подписал соглашение о сотрудничестве. Оно подразумевает взаимодействие по развитию региональных предприятий, выполняющих гособоронзаказ в Самарской области, а также инновационных и промышленных 

27 декабря 2016, 05:48
Роскосмос озвучил стоимость туристического полета на орбиту Земли

Роскосмос озвучил стоимость туристического полета на орбиту Земли

Стоимость одного места в путешествии на низкую околоземную орбиту для космических туристов будет порядка $30-40 млн. Такие цифры назвал в беседе с представителями телеканала CNBC глава "Роскосмоса" Игорь Комаров.
Руководитель подчеркнул – речь в данном случае не ведется о суборбитальных 

16 июня 2016, 02:29
Роскосмос намерен развивать туризм на космодромах Байконур и Восточный

Роскосмос намерен развивать туризм на космодромах Байконур и Восточный

О Плесецком космодроме речь почему-то не идет. Госкорпорация не намерена самостоятельно заниматься обслуживанием клиентов, а отдаст его на откуп туроператорам. Сейчас системному привлечению интересующихся путешественников мешает отсталость инфраструктуры. Так, на Байконуре только две постоянно заполненные гостиницы. Отметим, что на развитие 
10 сентября 2015, 04:23
Рогозин отправил самарскую ракету «Союз-2.1а» на космодром Восточный

Рогозин отправил самарскую ракету «Союз-2.1а» на космодром Восточный

В воскресенье, 6 сентября, в Самаре состоялась отправка новой ракеты-носителя «Союз-2.1а», собранной в РКЦ «Прогресс», на космодром Восточный. Там состоится запуск этого носителя. Он запланирован на конец декабря. Новый аппарат самарских конструкторов перед отправкой  в Амурскую область представили заместителю председателя 
7 сентября 2015, 09:39
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