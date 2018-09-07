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Для Самарской области закупят 15 машин скорой и 26 школьных автобусов
В Самарской области значительно расширится парк школьных автобусов и машин скорой помощи.
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7 сентября 2018, 01:21
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«Крылья Советов» намерены формировать до половины своего бюджета за счет партнеров
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7 сентября 2018, 12:42
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Ученые из Самары создали двигатель для наноспутников, работающий на водке
Ученые из Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королева создали двигатель для наноспутников, который позволит создать надежную и недорогую систему маневрирования на орбите. Как информирует пресс-служба вуза, в качестве рабочего тела установки предложена смесь из дистилированной воды и этилового спирта.
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7 сентября 2018, 12:41
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В Самаре улица Куйбышева будет пешеходной и летом-2019
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7 сентября 2018, 12:16
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Капитан КВН «Сок» Дмитрий Колчин назначен советником губернатора
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7 сентября 2018, 11:27
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Подготовку в юнармейском лагере ПФО «Гвардеец» проходят самарские школьники
В Нижегородской области и в Пензе начала работу первая смена окружного оборонно-спортивного оздоровительного лагеря «Гвардеец». В команде Самарской области 38 школьников из Самары, Богатовского, Елховского, Сергиевского и Шенталинского районов. Юнармейские оборонно-спортивные лагеря «Гвардеец», созданные по инициативе полномочного представителя Президента РФ …
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14 июня 2018, 11:42
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Самарская область более пяти лет лидирует в ПФО по числу наркоманов
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13 декабря 2017, 05:55
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Самарские герои Отечества приняли участие в открытии единственного в стране проспекта Российской Армии
В Приволжском федеральном округе по инициативе полпреда президента Михаила Бабича заложена традиция масштабного празднования Дня Героев Отечества. Ежегодно праздничные мероприятия, посвященные этой памятной дате, проходят на территории регионов округа. В одном из городов Приволжья организуются центральные торжества с участием героев Отечества. …
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11 декабря 2017, 05:43
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Сегодня Дмитрий Азаров примет участие в заседании совета ПФО
Сегодня глава Самарской области Дмитрий Азаров примет участие в заседании совета Приволжского федерального округа, которое пройдет в Пензе под председательством полномочного представителя президента в ПФО Михаила Бабича. Участники обсудят реализацию мероприятий по стимулированию роста экономики регионов, поговорят об увеличении налогового …
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29 сентября 2017, 11:06
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Губернатор Николай Меркушкин и гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров подписали соглашение о сотрудничестве
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин сейчас находится в Москве. С гендиректором госкорпорации "Роскосмос" Игорем Комаровым он в этот вторник подписал соглашение о сотрудничестве. Оно подразумевает взаимодействие по развитию региональных предприятий, выполняющих гособоронзаказ в Самарской области, а также инновационных и промышленных …
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27 декабря 2016, 05:48
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Роскосмос озвучил стоимость туристического полета на орбиту Земли
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16 июня 2016, 02:29
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Роскосмос намерен развивать туризм на космодромах Байконур и Восточный
О Плесецком космодроме речь почему-то не идет. Госкорпорация не намерена самостоятельно заниматься обслуживанием клиентов, а отдаст его на откуп туроператорам. Сейчас системному привлечению интересующихся путешественников мешает отсталость инфраструктуры. Так, на Байконуре только две постоянно заполненные гостиницы. Отметим, что на развитие …
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10 сентября 2015, 04:23
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Рогозин отправил самарскую ракету «Союз-2.1а» на космодром Восточный
В воскресенье, 6 сентября, в Самаре состоялась отправка новой ракеты-носителя «Союз-2.1а», собранной в РКЦ «Прогресс», на космодром Восточный. Там состоится запуск этого носителя. Он запланирован на конец декабря. Новый аппарат самарских конструкторов перед отправкой в Амурскую область представили заместителю председателя …
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7 сентября 2015, 09:39