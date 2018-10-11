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В Тольятти автоледи при развороте протаранила ВАЗ-2111
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11 октября 2018, 03:29
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В Жигулевске пьяный лихач протаранил фонарный столб
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11 октября 2018, 02:41
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Под Южным мостом в Самаре нашли тело погибшего
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11 октября 2018, 02:15
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В Самаре 5 автобусов изменили свой маршрут из-за коммунальной аварии на Ново-Садовой
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11 октября 2018, 01:11
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«Крылья Советов» провели первую тренировку с новым тренером
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11 октября 2018, 10:51
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Тренерский штаб «Крыльев Советов» пополнили три балканских специалиста
В тренерский штаб нового наставника самарского футбольного клуба Миодрага Божовича войдут три специалиста из Черногории. Тренером по физической подготовке станет Саша Петрович, знакомый Божовичу по работе в тульском «Арсенале» и сербской Црвене Звезде. Кроме того, к команде присоединятся Милорад Байович, …
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9 октября 2018, 02:43
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Для «Самара Арены» сделают канализацию за 245,5 млн рублей
Департамент градостроительства Самары объявил электронный аукцион на строительство системы сбора поверхностных сточных вод с площадки стадиона «Самара Арена». Начальная цена контракта составляет 245,5 млн рублей. Заявки от желающих стать исполнителями работ принимаются до 22 октября, а сам аукцион пройдет 29 …
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9 октября 2018, 09:06
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Стало известно, когда откроют сквозной проезд по улице Дальней
До 20 ноября на улице Дальней около стадиона «Самара Арена» должны убрать временные транспортные контрольно-пропускные пункты. Напомним, что их установили на время чемпионата мира по футболу-2018. Распоряжение министерства транспорта об открытии проезда уже направлено в АНО «Арена-2018», в пользовании которого …
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8 октября 2018, 01:09
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«Крылья Советов» обыграли «Динамо» на своем поле
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6 октября 2018, 05:21
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В блогах: послание Тихонову от Виктора Развеева
Экс-президент самарских "Крыльев Советов" Виктор Развеев опубликовал в "Фейсбуке" послание покинувшему сегодня расположение клуба Андрею Тихонову. "Уважаемый Андрей Валерьевич! - пишет Развеев. - От имени болельщиков и ветеранов клуба примите наши ИЗВИНЕНИЯ за то, что ничем не смогли помочь …
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6 октября 2018, 04:20