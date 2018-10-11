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«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 09.10.2018 
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Материалы по теме:

В Тольятти автоледи при развороте протаранила ВАЗ-2111

В Тольятти автоледи при развороте протаранила ВАЗ-2111

В среду, 10 октября, произошла авария в Тольятти. В 13:10 35-летняя женщина ехала на иномарке «Тойота Камри» по улице Свердлова со стороны Автостроителей. Когда автоледи разворачивалась вне перекрестка, она не уступила дорогу встречному транспортному средству, и ее машина столкнулась с 
11 октября 2018, 03:29
В Жигулевске пьяный лихач протаранил фонарный столб

В Жигулевске пьяный лихач протаранил фонарный столб

Ночью в среду, 10 октября, произошла авария в Жигулевске. 35-летний водитель решил прокатиться пьяным в иномарке «Шевроле Лачетти». Он ехал со стороны улицы Ленина в направлении Фрунзе, когда превысил скорость и не смог справиться с управлением. Лихач вписался в световую 
11 октября 2018, 02:41
Под Южным мостом в Самаре нашли тело погибшего

Под Южным мостом в Самаре нашли тело погибшего

В среду, 10 октября, под Южным мостом в Самаре на расстоянии 15 метров от берега рыбак нашел тело утонувшего мужчины. Для транспортировки погибшего к берегу на место происшествия в 22:13 выехали спасатели. С помощью резиновой лодки и веревки они доставили 
11 октября 2018, 02:15
В Самаре 5 автобусов изменили свой маршрут из-за коммунальной аварии на Ново-Садовой

В Самаре 5 автобусов изменили свой маршрут из-за коммунальной аварии на Ново-Садовой

С четверга, 11 октября, ограничено движение транспорта на улице Ново-Садовой в Самаре. Речь идет об отрезке от улицы Полевой до Первомайской по направлению «из города». Напомним, что накануне там произошла крупная коммунальная авария. На месте просадки асфальта по средней полосе 
11 октября 2018, 01:11
«Крылья Советов» провели первую тренировку с новым тренером

«Крылья Советов» провели первую тренировку с новым тренером

В среду, 10 октября, «Крылья Советов» провели первую тренировку под руководством нового наставника команды Миодрага Божевича.  Напомним, что после победной игры с «Динамо» футболисты получили несколько выходных.

Пока «Крылья» готовятся к новому матчу в неполном составе: в расположении своих 
11 октября 2018, 10:51
Тренерский штаб «Крыльев Советов» пополнили три балканских специалиста

Тренерский штаб «Крыльев Советов» пополнили три балканских специалиста

В тренерский штаб нового наставника самарского футбольного клуба Миодрага Божовича войдут три специалиста из Черногории. Тренером по физической подготовке станет Саша Петрович, знакомый Божовичу по работе в тульском «Арсенале» и сербской Црвене Звезде. Кроме того, к команде присоединятся Милорад Байович, 
9 октября 2018, 02:43
Для «Самара Арены» сделают канализацию за 245,5 млн рублей

Для «Самара Арены» сделают канализацию за 245,5 млн рублей

Департамент градостроительства Самары объявил электронный аукцион на строительство системы сбора поверхностных сточных вод с площадки стадиона «Самара Арена». Начальная цена контракта составляет 245,5 млн рублей. Заявки от желающих стать исполнителями работ принимаются до 22 октября, а сам аукцион пройдет 29 
9 октября 2018, 09:06
Стало известно, когда откроют сквозной проезд по улице Дальней

Стало известно, когда откроют сквозной проезд по улице Дальней

До 20 ноября на улице Дальней около стадиона «Самара Арена» должны убрать временные транспортные контрольно-пропускные пункты. Напомним, что их установили на время чемпионата мира по футболу-2018. Распоряжение министерства транспорта об открытии проезда уже направлено в АНО «Арена-2018», в пользовании которого 
8 октября 2018, 01:09
«Крылья Советов» обыграли «Динамо» на своем поле

«Крылья Советов» обыграли «Динамо» на своем поле

В субботу, 6 октября, на стадионе «Самара Арена» «Крылья Советов» сражались за победу с московским «Динамо». Хозяева поля смогли выиграть со счетом 1:0. Единственный гол команда забила на 51-й минуте. Георгий Зотов обыграл на правом фланге Константина Рауша и сделал 
6 октября 2018, 05:21
В блогах: послание Тихонову от Виктора Развеева

В блогах: послание Тихонову от Виктора Развеева

Экс-президент самарских "Крыльев Советов" Виктор Развеев опубликовал в "Фейсбуке" послание покинувшему сегодня расположение клуба Андрею Тихонову. "Уважаемый Андрей Валерьевич! - пишет Развеев. - От имени болельщиков и ветеранов клуба примите наши ИЗВИНЕНИЯ за то, что ничем не смогли помочь 
6 октября 2018, 04:20
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