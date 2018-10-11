До 20 ноября на улице Дальней около стадиона «Самара Арена» должны убрать временные транспортные контрольно-пропускные пункты. Напомним, что их установили на время чемпионата мира по футболу-2018. Распоряжение министерства транспорта об открытии проезда уже направлено в АНО «Арена-2018», в пользовании которого …