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«Бункер S» Эфир передачи от 14 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 15 ноября 2017г 
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Новая дилемма возникла перед строителями  стадиона "Самара Арена". В ближайшие дни  властям необходимо определиться, каким способом формировать поле, на котором меньше чем через 300 дней будут играть сборные - участники чемпионата мира по футболу.
Вариантов два - укладка рулонного газона 

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К старту мирового футбольного первенства в Северной столице создадут вытрезвители. О том, что питерские власти намерены направить на это средства, информирует телеканал «78» со ссылкой на губернатора.
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Самарские "Крылья Советов" продолжают борьбу за возвращение в элиту российского футбола

В очередном поединке их соперником стал клуб "Химки". Дополнительную интригу игре придала персона нынешнего тренера волжан - Андрея Тихонова, который успел поиграть за оба клуба.
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СМИ рассказали о планах выселить студентов из общежитий перед ЧМ-18

СМИ рассказали о планах выселить студентов из общежитий перед ЧМ-18

Минобрнауки и оргкомитет «Россия-2018» по подготовке и проведению мирового футбольного первенства в Российской Федерации дали рекомендации университетам ряда городов—участников ЧМ выселить студентов из общежитий до старта международных состязаний, рассказывает «Коммерсантъ».
Как отмечается, в ряде крупнейших вузов ознакомились с предписанием убрать 

10 ноября 2017, 10:02
В Самаре на базе ФК «Крылья Советов» построят высокий забор

В Самаре на базе ФК «Крылья Советов» построят высокий забор

В Самаре продолжается реконструкция тренировочной базы ФК «Крылья Советов».

Готовность объекта – 80 процентов, футбольного поля – 98 процентов, сообщил врио министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

Вокруг базы намерены построить высокий забор, чтобы у футбольных фанатов и журналистов не было возможности 

9 ноября 2017, 12:13
«Крылья Советов» проиграли в Томске

«Крылья Советов» проиграли в Томске

В среду, 8 ноября, футболисты «Крыльев Советов» на выезде провели матч 22-го тура первенства ФНЛ. Самарцы в Томске встретились с местным клубом «Томь».

Единственный гол в игре – в ворота «КС» - был забит на 21-й минуте. Евгений Конюхов пропустил мяч, 

8 ноября 2017, 05:43
Загрузка «Самара Арены» будет зависеть от ФК «Крылья Советов»

Загрузка «Самара Арены» будет зависеть от ФК «Крылья Советов»

На загрузку стадиона «Самара Арена» после ЧМ-2018 будут влиять успехи самарской команды «Крылья Советов», отметил врио губернатора 63-го региона Дмитрий Азаров во время встречи с главой Минспорта РФ.

Как уже рассказывала «ТЕРРА», Дмитрий Азаров и министр спорта России Павел 
3 ноября 2017, 04:00
Чужой карман: Кто в Самаре больше зарабатывает?

Чужой карман: Кто в Самаре больше зарабатывает?

В нашем регионе, по данным Самарастата, с начала года зарплата  выросла в среднем на 6,5%. В настоящий момент этот показатель превысил отметку в 30 тыс. рублей. Однако с учетом инфляции реальные располагаемые денежные доходы сократились на 2 с лишним процента.

31 октября 2017, 01:09
Кабмин внес законопроект о валютной зарплате для россиян

Кабмин внес законопроект о валютной зарплате для россиян

Законопроект, который позволяет гражданам России, работающим в отечественных компаниях за границей, получать зарплату в иностранной валюте, представлен на рассмотрение в Госдуму. Документ в нижнюю палату парламента внес кабинет министров.
Как отмечается в сообщении, размещенном на правительственном портале, соответствующие поправки должны 

3 октября 2017, 02:05
Росстат: Объем теневых зарплат россиян снизился до минимума с 2011 года

Росстат: Объем теневых зарплат россиян снизился до минимума с 2011 года

Фонд скрытой оплаты труда граждан Российской Федерации в 2016-м составил 25,3% от общего объема оплаты наемных сотрудников. В предыдущий раз он находился ниже этого уровня в 2011 году.
При этом, по словам экспертов, масштабы теневой занятости в прошлом году достигли 

15 августа 2017, 11:12
Тольяттинский депутат-коммунист стал фигурантом уголовного дела

Тольяттинский депутат-коммунист стал фигурантом уголовного дела

По данным следственного комитета региона, индивидуальный предприниматель Юрий Сачков задолжал своим работникам свыше 2 миллионов 370 тысяч рублей. В отношении депутата Думы городского округа Тольятти возбуждено уголовное дело по статье "полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы".
По версии следствия, 

2 июня 2017, 04:28
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