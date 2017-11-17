Вопрос решился лишь на уходящей неделе, губернская дума решила выделить "Крыльям" 200 миллионов рублей.
До конца календарного года команде в рамках Футбольной национальной лиги осталось провести 2 матча. Однако, в каком финансовом состоянии в новый футбольный сезон будут входить "Крылья Советов", до последнего времени было непонятно. Собственные заработки «Крыльев Советов» в 2017 году составили 276 миллионов рублей. В эту цифру входят доходы от продаж билетов и абонементов, привлечения спонсоров, инвесторов и продажи прав на игроков. Однако в 2017 году на содержание клубу необходимо порядка 700 миллионов рублей. Деньги выделяются частями, и вот к осени они закончились. Образовалась 3-месячная задержка по зарплате. На неделе решение выделить допсредства из бюджета приняла губернская дума. 200 миллионов рублей пойдут на содержание футбольной пирамиды, которая насчитывает почти тысячу человек, начиная от команд мастеров до детских.
Дмитрий Шляхтин, врио министра спорта Самарской области, член совета директоров ЗАО "ПФК "Крылья Советов": «На сегодня мы ужались с учетом ФНЛ порядка где-то 400-450 миллионов. Я отталкиваюсь от цифры миллиард триста по прошлому году, и нам не хватает порядка 50 - 70 миллионов до завершения сезона, чтобы без долгов уйти команде. Но об этом знает губернатор, об этом знает минфин. «Крылья» сейчас получат эти средства. Все долговые обязательства мы погасим. Они существуют, и, я думаю, к концу годы мы постараемся выйти в ноль».
В 2018 год ПФК «Крылья Советов» входит в сезон с суммой около полумиллиарда рублей. Дополнительные средства будут получаться во втором полугодии. В 2017-м удалось сэкономить - высокие зарплаты легионерам Шелдону Бато и Георги Лории платят команды, куда они отданы в аренду.
Дмитрий Шляхтин, врио министра спорта Самарской области, член совета директоров ЗАО "ПФК "Крылья Советов": «Думаю, что мы в межсезонье сделаем определенные выводы, усилимся на каких-то точечных позициях. Это необходимо делать, но я скажу, задача стоит вернуться как минимум в 1-2 места, и тут конкуренция будет высокая, хотя мы принимаем и "Енисей", и "Оренбург" дома - разница там 5 очков между нами и 1-м местом - это некритично».
Подробнее о планах на подготовку к весне, а также о том, будет ли клуб стремиться выиграть Кубок России и использовать строящийся стадион «Самара Арена», смотрите в передачах «Здравый смысл» и «Тотальный футбол» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ».
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