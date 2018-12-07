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Материалы по теме:

Появилось видео задержания тольяттинца, подозреваемого в нападениях на женщин

Появилось видео задержания тольяттинца, подозреваемого в нападениях на женщин

Опубликовано видео задержания молодого человека, подозреваемого в нападениях на женщин. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, оперативники главного управления уголовного розыска МВД России вместе с коллегами из Тольятти и сотрудниками УТ МВД России по ЦФО задержали подозреваемого на 
7 декабря 2018, 05:15
Житель Самарской области едва не задушил брата из-за квитков за «коммуналку»

Житель Самарской области едва не задушил брата из-за квитков за «коммуналку»

В отдел полиции по Безенчукскому району обратился 32-летний мужчина. Он рассказал, что ему угрожали убийством. Прибывшие на место событий силовики пообщались с потерпевшим и выяснили, что этот человек живет вместе со своим братом, сестрой и бабушкой. Во время очередной посиделки 
7 декабря 2018, 04:46
В Самаре на заместителя прокурора Промышленного района завели уголовное дело

В Самаре на заместителя прокурора Промышленного района завели уголовное дело

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении заместителя прокурора Промышленного района, которого подозревают в получении взятки, а еще одно дело завели на предполагаемого посредника.

По версии следствия, в четверг, 6 декабря, заместитель прокурора в своем рабочем кабинете получил через посредника 
7 декабря 2018, 04:01
Шел по обочине: вазовская легковушка сбила пешехода в Тольятти

Шел по обочине: вазовская легковушка сбила пешехода в Тольятти

В четверг, 6 декабря, произошла авария с пострадавшими в Тольятти. В 20:20 24-летний водитель ехал по улице Диагональной в направлении Кунеевской на своем ВАЗ 2111. В какой-то момент он сбил пешехода — 48-летнего мужчину, который шел по левому краю проезжей 
7 декабря 2018, 03:19
Департамент градостроительства высказался о проекте планировки парка 60-летия Советской власти

Департамент градостроительства высказался о проекте планировки парка 60-летия Советской власти

В пятницу, 7 декабря, в центре внимания городских властей, представителей прессы и общественников оказался парк имени 60-летия Советской власти. Напомним, что в течение последней недели тема не уходит с повестки - компания «Стройресурс» обратилась в мэрию за разрешением на разработку 
7 декабря 2018, 02:38
В Самаре выставили на продажу часть ТЦ «Парк Хаус»

В Самаре выставили на продажу часть ТЦ «Парк Хаус»

В областной столице выставлена на продажу часть самарского ТЦ «Парк Хаус» площадью около 28 тысяч квадратных метров. Сейчас это имущество находится в собственности у банкротящегося ООО «Арес недвижимость». Рыночную стоимость части крупнейшего ТЦ и земельного участка аналогичной площади оценили в 
29 ноября 2018, 02:46
Елка на площади Куйбышева в Самаре обойдется в 3 млн рублей

Елка на площади Куйбышева в Самаре обойдется в 3 млн рублей

В этом году новогодняя елка на площади Куйбышева обойдется городскому бюджету в 3 млн рублей, это следует из сообщения на портале госзакупок. Итоги соответствующего конкурса подвело муниципальное "Агентство по проведению социально значимых культурных мероприятий" при мэрии города.

Искусственное 
21 ноября 2018, 11:47
В Самарской области свой профессиональный праздник отметили сотрудники полиции

В Самарской области свой профессиональный праздник отметили сотрудники полиции

В преддверии профессионального праздника сотрудников органов внутренних дел, который традиционно отмечается в России 10 ноября, в столице 63-го региона наградили наиболее отличившихся полицейских. Торжественные мероприятия прошли в Самарском театре оперы и балета. 
 
Начальник Тольяттинского Управления МВД Хейрулла Ахмедханов работает в органах 
9 ноября 2018, 11:30
«ТЕРРА» поздравляет с Днем народного единства

«ТЕРРА» поздравляет с Днем народного единства

4 ноября отмечается один из главных государственных праздников.
4 ноября 2018, 11:50
СОБР Росгвардии отмечает 26-летие

СОБР Росгвардии отмечает 26-летие

8 октября у бойцов элитного спецподразделения профессиональный праздник.
8 октября 2018, 03:45
В Самаре с Фрунзенского моста снимут 18 километров телефонных проводов

В Самаре с Фрунзенского моста снимут 18 километров телефонных проводов

В Самаре ведется поиск компании-подрядчика, которая займется переустройством линий связи на строящемся Фрунзенском мосту. По данным сайта госзакупок, о торгах объявил ПАО «Ростелеком». Известно, что к 1 ноября победитель аукциона должен представить заказчику весь пакет необходимых документов. На втором этапе 
24 сентября 2018, 08:39
Новый дворец спорта на Молодогвардейской начнут строить в 2018 году

Новый дворец спорта на Молодогвардейской начнут строить в 2018 году

В Самаре объявлены торги на 780 млн рублей на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции Дворца спорта на улице Молодогвардейской. Подрядчика ищет областное "Управление капитального строительства". Речь идет о нулевом цикле стройки объекта - исполнителю предстоит выполнить устройство подпорных стен и 

21 сентября 2018, 01:39
На Советской Армии в Самаре снесут 6 бараков и построят новое жилье

На Советской Армии в Самаре снесут 6 бараков и построят новое жилье

В Самаре снесут 6 домов, чтобы построить на их месте новые высотки, говорится в сообщении мэрии города. Речь идет об участке в границах улицы Советской Армии и 4 просеки в Октябрьском районе. Под снос попадают дома по Советской Армии под 
24 августа 2018, 02:19
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