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Появилось видео задержания тольяттинца, подозреваемого в нападениях на женщин
Опубликовано видео задержания молодого человека, подозреваемого в нападениях на женщин. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, оперативники главного управления уголовного розыска МВД России вместе с коллегами из Тольятти и сотрудниками УТ МВД России по ЦФО задержали подозреваемого на …
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7 декабря 2018, 05:15
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Житель Самарской области едва не задушил брата из-за квитков за «коммуналку»
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7 декабря 2018, 04:46
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В Самаре на заместителя прокурора Промышленного района завели уголовное дело
В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении заместителя прокурора Промышленного района, которого подозревают в получении взятки, а еще одно дело завели на предполагаемого посредника.
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7 декабря 2018, 04:01
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Шел по обочине: вазовская легковушка сбила пешехода в Тольятти
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7 декабря 2018, 03:19
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Департамент градостроительства высказался о проекте планировки парка 60-летия Советской власти
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7 декабря 2018, 02:38
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В Самаре выставили на продажу часть ТЦ «Парк Хаус»
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29 ноября 2018, 02:46
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Елка на площади Куйбышева в Самаре обойдется в 3 млн рублей
В этом году новогодняя елка на площади Куйбышева обойдется городскому бюджету в 3 млн рублей, это следует из сообщения на портале госзакупок. Итоги соответствующего конкурса подвело муниципальное "Агентство по проведению социально значимых культурных мероприятий" при мэрии города.
Искусственное …
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21 ноября 2018, 11:47
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В Самарской области свой профессиональный праздник отметили сотрудники полиции
В преддверии профессионального праздника сотрудников органов внутренних дел, который традиционно отмечается в России 10 ноября, в столице 63-го региона наградили наиболее отличившихся полицейских. Торжественные мероприятия прошли в Самарском театре оперы и балета.
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9 ноября 2018, 11:30
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«ТЕРРА» поздравляет с Днем народного единства
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4 ноября 2018, 11:50
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СОБР Росгвардии отмечает 26-летие
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8 октября 2018, 03:45
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В Самаре с Фрунзенского моста снимут 18 километров телефонных проводов
В Самаре ведется поиск компании-подрядчика, которая займется переустройством линий связи на строящемся Фрунзенском мосту. По данным сайта госзакупок, о торгах объявил ПАО «Ростелеком». Известно, что к 1 ноября победитель аукциона должен представить заказчику весь пакет необходимых документов. На втором этапе …
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24 сентября 2018, 08:39
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Новый дворец спорта на Молодогвардейской начнут строить в 2018 году
В Самаре объявлены торги на 780 млн рублей на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции Дворца спорта на улице Молодогвардейской. Подрядчика ищет областное "Управление капитального строительства". Речь идет о нулевом цикле стройки объекта - исполнителю предстоит выполнить устройство подпорных стен и …
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21 сентября 2018, 01:39
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На Советской Армии в Самаре снесут 6 бараков и построят новое жилье
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24 августа 2018, 02:19