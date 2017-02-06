Одержана промежуточная победа в борьбе за скандально известные активы «Самарского дома печати». Их получил местный бизнесмен Алексей Шаповалов. 11 зданий и земельных участков проданы на торгах за 96 млн рублей аффилированной ему ульяновской компании «Плазма».
Напомним, в марте 2016 года объекты выставили на торги примерно за 700 миллионов рублей. Но в итоге цена упала более чем в 20 раз. В июне имущественный комплекс СДП всего за 35 миллионов рублей продали фирме «Азимут», тоже близкой Алексею Шаповалову. При этом московскую компанию «Капстрой», готовую заплатить почти в 6 раз больше, к аукциону не допустили. Региональные антимонопольщики аннулировали результаты этих торгов, ФАС поддержали служители Фемиды.
Тогда Шаповалов ввел в игру ульяновскую «Плазму». Ей и достались активы самарского дома печали. Впрочем, другие участники конфликта еще могут оспорить этот результат в суде. Мы следим за развитием событий.
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