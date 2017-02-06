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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 февраля 2017г 
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Бывшие работники издательства

Бывшие работники издательства "Самарский дом печати" готовятся к митингу

Доведенные до отчаяния бывшие работники Самарского Дома печати рассказывают, что уже на протяжении восьми лет добиваются погашения долгов по зарплате. Однако до сих пор 349 человек не получили ни копейки из 17,5 миллионов рублей. Они сообщают, что 32 человека уже 

31 января 2017, 06:21
Самарский дом печати могут продать за 32 млн рублей

Самарский дом печати могут продать за 32 млн рублей

В Самаре стартовали очередные торги по продаже имущества банкротящегося «Самарского Дома печати». Все активы СДП - здания и земельные участки - включены в единый лот начальной стоимостью 646 млн рублей. Снижение цены будет производиться до момента выяв­ления победителя в форме 

30 января 2017, 12:45
Мэрия Самары выставила на торги за 1 млн рублей участок в историческом центре города

Мэрия Самары выставила на торги за 1 млн рублей участок в историческом центре города

Под дальнейшее развитие застройки выделена земля в границах улиц Арцыбушевской, Ярмарочной, Пушкина, Маяковского, говорится в сообщении горадминистрации. Площадь территории составляет почти 4 гектара, 29 домов - прежде всего деревянных - предстоит снести. На развитие участка чиновники предоставят инвестору 10 лет. Компания, 

12 декабря 2016, 03:26
В Самаре за планировку новой дороги заплатят 10 млн рублей

В Самаре за планировку новой дороги заплатят 10 млн рублей

Документацию по планировке территории для строительства Южной обводной дороги от улицы Водников до Южного шоссе разработает общество с ограниченной ответственностью «Терра». Результаты торгов опубликованы на портале госзакупок. 

Новая трасса должна пройти по берегу реки Самара и соединить два городских моста. За 

23 ноября 2016, 11:41
Объявлены повторные торги на поставку в Самару 10 трамваев

Объявлены повторные торги на поставку в Самару 10 трамваев

Самарский департамент промышленной политики и транспорта объявил повторные торги на поставку в лизинг 10 трехсекционных низкопольных трамваев за сумму, близкую к миллиарду рублей. Прежний аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок. По условиям нового конкурса, вагоны следует поставить в срок 

31 октября 2016, 04:06
УФАС: торги по самарскому Дому печати аннулированы

УФАС: торги по самарскому Дому печати аннулированы

Самарское управление ФАС аннулировало торги по продаже имущества ОАО «Издательство «Самарский дом печати». Итоговая стоимость объекта была в 4 раза ниже размера задатка.

Напомним, в конце июня 11 объектов недвижимости компании-банкрота общей площадью 25 тысяч квадратных метров за 35 миллионов рублей 

26 июля 2016, 12:23
Торги по Дому печати признали недействительными

Торги по Дому печати признали недействительными

Результаты торгов по продаже имущества ОАО "Издательство Самарский дом печати" отменило областное Управление Федеральной антимонопольной службы. Сделано это на основании постановления 11-го апелляционного арбитражного суда, удовлетворившего  иск Федеральной налоговой службы. Ранее ФНС обратилась с требованием отменить решение собрания кредиторов Дома 

21 июля 2016, 03:47
Имущество Самарского дома печати продали за 35 миллионов рублей

Имущество Самарского дома печати продали за 35 миллионов рублей

Обостряется борьба за имущество самарского дома печати, который проходит процедуру банкротства. Сегодня его 11 зданий и земельных участков, принадлежащих ОАО «Издательство „Самарский дом печати“», были проданы на электронных торгах за 35 миллионов рублей фирме «Азимут». По информации телерадиокомпании «ТЕРРА», она 

21 июня 2016, 05:10
Кому достанутся активы Самарского дома печати?

Кому достанутся активы Самарского дома печати?

Новый поворот в борьбе за имущество ОАО "Самарский дом печати", который сейчас проходит процедуру банкротства. Стало известно, что долги предприятия, а это около 100 миллионов рублей, готова погасить компания «Мечта». Считается, что она аффилирована известному бизнесмену Алексею Шаповалову.
План развития 

20 апреля 2016, 02:47
Алексей Шаповалов намерен погасить долги «Самарского дома печати»?

Алексей Шаповалов намерен погасить долги «Самарского дома печати»?

Компания «Мечта», руководство которой называют близким бизнесмену Алексею Шаповалову, заявила о намерении погасить все долги перед кредиторами находящегося в последней стадии банкротства «Самарского дома печати», пишут федеральные СМИ.
Здания комплекса были возвращены в госсобственность совсем недавно и в настоящее время 

20 апреля 2016, 11:11
Сделка по обмену территории бывшего стадиона «Буревестник» в Самаре приостановлена

Сделка по обмену территории бывшего стадиона «Буревестник» в Самаре приостановлена

В Самаре приостановлена так называемая «большая сделка» по обмену территории снесенного стадиона «Буревестник» на другие площадки, пишут федеральные СМИ. Переговоры региональных властей с владельцем спортобъекта Алексеем Шаповаловым зашли в тупик.

В частные руки «Буревестник» продали за 42 млн рублей еще в 

22 октября 2014, 05:32
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