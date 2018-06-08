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Авария с маршруткой, в которой пострадали 7 человек, парализовала движение троллейбусов в Самаре
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8 июня 2018, 10:29
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В Самаре 7 пассажиров маршрутки попали к медикам после столкновения со столбом
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8 июня 2018, 09:38
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Трамвай номер 13 протаранил «Газель» на Ставропольской в Самаре
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7 июня 2018, 04:00
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Названо число пострадавших в жутком ДТП под Самарой
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7 июня 2018, 10:05
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Пьяный водитель «Приоры» снес столб в Отрадном
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4 июня 2018, 09:56
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Мужчина задохнулся насмерть в дыму на пожаре в Сызрани
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4 июня 2018, 09:25
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Совещание с активом соцслужбы провел Дмитрий Азаров в Сызрани
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31 мая 2018, 06:14
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Легковушка сбила насмерть олененка на оживленной трассе в Сызрани
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30 мая 2018, 11:24
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Молодой байкер без прав и с пассажиром врезался в «Гранту» у Сызрани
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30 мая 2018, 11:21
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Самарское УФАС возбудило дело против мэрии Сызрани
Региональные антоимонопольщики возбудили дело против мэрии Сызрани. Чиновников уличили в неисполнении требований ведомства в части актуализации схемы теплоснабжения города. На горадминистрацию в ФАС пожаловалась «Сызранская теплоэнергетическая компания». Проверка установила, что местная "Жилищно-эксплуатационная служба" направила в мэрию письмо, в котором попросила …
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28 мая 2018, 08:01
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Из-за автоледи мужчина пострадал в аварии в Самарской области
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28 мая 2018, 11:34
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Два человека погибли в ДТП в Сызрани
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28 мая 2018, 09:33