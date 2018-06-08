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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Авария с маршруткой, в которой пострадали 7 человек, парализовала движение троллейбусов в Самаре

Авария с маршруткой, в которой пострадали 7 человек, парализовала движение троллейбусов в Самаре

Авария с участием маршрутки, произошедшая 8 июня в Самаре, создала проблемы в работе троллейбусов. Из-за того, что автобус врезался в столб, произошло замыкание фидеров. Это и спровоцировало остановку троллейбусов на Московском шоссе. Их движение удалось восстановить только спустя 1 час 

8 июня 2018, 10:29
В Самаре 7 пассажиров маршрутки попали к медикам после столкновения со столбом

В Самаре 7 пассажиров маршрутки попали к медикам после столкновения со столбом

В Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта – маршрутка врезалась в столб. 
8 июня 2018, 09:38
Трамвай номер 13 протаранил «Газель» на Ставропольской в Самаре

Трамвай номер 13 протаранил «Газель» на Ставропольской в Самаре

В Самаре на улице Ставропольской произошло ДТП с участием общественного транспорта: трамвай протаранил «Газель», по предварительным данным, выехавшую на рельсы. Фото с места аварии появилось в соцсети. По словам очевидцев, на трамвае указан маршрут №13. «Газель» - грузовая. Столкновение произошло 

7 июня 2018, 04:00
Названо число пострадавших в жутком ДТП под Самарой

Названо число пострадавших в жутком ДТП под Самарой

В Самарской области в результате ДТП в Кинель-Черкасском районе пострадали несколько человек. Сообщение об этом и фото с места происшествия появились в 
7 июня 2018, 10:05
Пьяный водитель «Приоры» снес столб в Отрадном

Пьяный водитель «Приоры» снес столб в Отрадном

3 июня автоавария произошла в Отрадном . Водитель «Лады Приоры» ехал вечером по одной из улиц города. Мужчина не смог справиться с управлением, и его легковушка перевернулась, а потом снесла столб.

На месте ДТП работали сотрудники полиции. В результате 
4 июня 2018, 09:56
Мужчина задохнулся насмерть в дыму на пожаре в Сызрани

Мужчина задохнулся насмерть в дыму на пожаре в Сызрани

Вечером 3 июня стало известно о пожаре в Сызрани. О происшествии сообщили жители  дома №5 по проспекту Космонавтов. Они заметили клубы дыма и сразу же вызвали пожарных. Прибывшие на место работники экстренных служб попробовали достучаться до хозяев квартиры, но дверь 

4 июня 2018, 09:25
Совещание с активом соцслужбы провел Дмитрий Азаров в Сызрани

Совещание с активом соцслужбы провел Дмитрий Азаров в Сызрани

В Сызрани врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров посетил центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Искра». Его основали во время Великой Отечественной для детей, эвакуированных их блокадного Ленинграда. За 75 лет центр воспитал уже более 7000 ребят. Глава региона 

31 мая 2018, 06:14
Легковушка сбила насмерть олененка на оживленной трассе в Сызрани

Легковушка сбила насмерть олененка на оживленной трассе в Сызрани

Утром 30 мая в Сызрани произошло ДТП с участием животного. На оживленной трассе на улице Монастырской под колесами легковушки оказался олененок. Предположительно, его сбила серая «Приора». От полученных травм животное погибло на месте происшествия.

Каким образом детеныш оленя оказался 
30 мая 2018, 11:24
Молодой байкер без прав и с пассажиром врезался в «Гранту» у Сызрани

Молодой байкер без прав и с пассажиром врезался в «Гранту» у Сызрани

В Самарской области на трассе М-5 «Урал» столкнулись молодой байкер на мотоцикле Suzuki и автомобиль Lada Granta. ДТП произошло во вторник, 29 мая, примерно в 9:40 в районе Сызрани. 23-летний мотоциклист ехал с пассажиром со стороны Тольятти в направлении села 

30 мая 2018, 11:21
Самарское УФАС возбудило дело против мэрии Сызрани

Самарское УФАС возбудило дело против мэрии Сызрани

Региональные антоимонопольщики возбудили дело против мэрии Сызрани. Чиновников уличили в неисполнении требований ведомства в части актуализации схемы теплоснабжения города. На горадминистрацию в ФАС пожаловалась «Сызранская теплоэнергетическая компания». Проверка установила, что местная "Жилищно-эксплуатационная служба" направила в мэрию письмо, в котором попросила 

28 мая 2018, 08:01
Из-за автоледи мужчина пострадал в аварии в Самарской области

Из-за автоледи мужчина пострадал в аварии в Самарской области

27 мая в Самарской области произошла автоавария. 38-летняя автоледи на «КИА Спектра» ехала по трассе «Курумоч – Новый Буян». В 17:30 женщина нарушила правила и столкнулась с ВАЗ-2114, который двигался во встречном направлении.

В результате аварии пострадал водитель российской машины. С 

28 мая 2018, 11:34
Два человека погибли в ДТП в Сызрани

Два человека погибли в ДТП в Сызрани

Вечером 27 мая в Сызрани произошло ДТП с двумя погибшими. Около 21:30 на пересечении улиц Володарского и Ульяновской столкнулись ВАЗ-2114 и Hyundai. От полученных травм водитель отечественной машины скончался на месте. Пассажирка этой же легковушки умерла по дороге в больницу.

Полицейские 

28 мая 2018, 09:33
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